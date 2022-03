Por qué las Pymes necesitan sí o sí que se de el acuerdo con el FMI

El acuerdo con el FMI es materia de debate en toda la sociedad. Las pymes, principales generadoras de trabajo y el eslabón productivo más expuesto a los vaivenes de la economía, tienen mucho que decir al respecto. Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA) se refirió al tema.

¿Cuál es la posición de IPA sobre el acuerdo con el FMI?

Es necesario aunque sea bueno, regular o malo. Si bien entendemos que se trabaja para que haya un buen acuerdo, es necesario para poder avanzar en este proceso de implementación de una política industrial que transita la Argentina.

El presidente en el Congreso dijo que se pone como eje para el crecimiento a las pymes y también habló de explotar todos los recursos naturales para ponerlos al servicio del desarrollo industrial.

El acuerdo, además, es fundamental porque es una puerta de acceso al mundo. Sino no es posible avanzar y cambiarían mucho las expectativas que hoy tenemos de crecimiento.

Es cierto que para un sector de la política el acuerdo no es bueno y para otro sí, pero hay que entender que significa una apertura del país y por ende también financiamiento externo. Sin un acuerdo quedamos encerrados entre cuatro paredes porque las pymes necesitan inversiones con financiamiento para compra de bienes de capital, maquinarias, tecnología.

Si la Argentina no sale a través del trabajo y la producción es inviable pensar en ordenar la economía en el corto plazo con una inflación que es un fantasma que nos persigue permanentemente .

Es cierto que tuvimos mala suerte con la pandemia y además sufrimos la falta de una política industrial durante mucho tiempo y encima ahora la guerra entre Rusia y Ucrania que nos deja en una situación difícil. Pero justamente por ello necesitamos el acuerdo, porque no hay otra manera. Debemos cumplir con las responsabilidades que tiene el Estado, las deudas contraídas. Y la forma de hacerlo es con trabajo.

¿Piensan que les va a abrir las puertas al mercado externo?

Si. A nosotros nos pasa que compramos una máquina a China, Europa o Estados Unidos y sucede que conseguimos financiamiento del exterior en base a nuestra trayectoria o conocimiento previo. Pero si no hay un acuerdo y no se normaliza la deuda se puede complicar todo.

¿Cómo ven el desarrollo de la industria?

Entendemos que está trabajando mucho en el desarrollo industrial, nuevas producciones, nuevos proyectos en la industria energética, minera, o las inversiones de YPF en Vaca Muerta para la producción de gas. Hoy hay pozos que se están venteando porque no están construidos los gasoductos para abastecer y no depender de las importaciones.

Está claro que Argentina tiene que invertir en la infraestructura energética y esto sólo se puede dar con el acuerdo.

¿Cómo ven las pymes los anuncios de aumento de tarifas?

El principal problema que hoy tenemos es el de la energía. Entendemos que hay que ir ajustando los precios, tanto en gas como en electricidad, en alguna medida acompañando a la inflación. Pero nos parece que si hay que subsidiar algo es muy claro que hay que apuntar ahí. Si bien hay pymes que están exportando, hay una concentración muy fuerte en pocos rubros. No son todas las pymes las que exportan y muchas de las que lo hacen no ganan dinero.

En mi caso exporto al costo. Tuve que meterme a un mercado, instalarme para poder vender parte de mi producción y con los aumentos de los costos de la energía voy a pasar a pérdida. Hay que entender que en muchas industrias el 15 al 20% del precio es energía. Aunque en años anteriores llegamos al 25%. No es que el costo de la energía sea demasiado elevada, pero ante situación de crisis es importante que no crezca el problema. La salida es tener realmente pymes competitivas con tarifas acordes para que puedan exportar. Aceptamos que aumente la energía, pero no más allá de lo que necesitamos para ser competitivos.

Además, estos días aumentaron mucho los costos de producción por los precios de las materias primas, como los derivados del petróleo y esto impacta directamente sobre la góndola.

¿Qué piensan sobre los anuncios respecto de planes sociales?

Tenemos un problema grande. No hay gente para trabajar y por otro lado lado pagamos muchísimos planes sociales. Nosotros necesitamos personal especializado, capacitado, que no hay. Entonces es importante que se capacite a la gente, especialmente a los jóvenes e inculcarles la cultura del trabajo. Por eso importane que el Estado apoye en este sentido. Entiendo que se trabaja para que quienes tienen planes sociales se inserten en las empresas con parte del sueldo pagado por el Estado por un tiempo.