El Consejo Publicitario Argentino (CPA) realizó el primer encuentro de socios y la Asamblea General Ordinaria en las oficinas de La Nación. Se definieron las nuevas autoridades que liderarán la organización: Verónica Zampa, Gerenta de Comunicaciones y Sustentabilidad de Andreani, asumió la presidencia en sucesión de Florencia Saguier; mientras que Myriam Mihkelson, co-fundadora y socia de MedioMundo, fue elegida como vicepresidenta. Este encuentro no solo marcó el inicio de una nueva gestión, sino que consolidó al CPA como el puente fundamental entre marcas, especialistas y el sector social. Además de la presentación del Balance General 2025 (auditado por SMS – San Martín Suárez y Asociados), se compartieron los ejes de trabajo que marcarán la agenda de la organización durante 2026. “El CPA es un espacio de incidencia y valor social, donde la comunicación, el trabajo colaborativo y el aprendizaje en red impulsan conversaciones relevantes. La reputación de nuestras marcas es una consecuencia natural de ese compromiso compartido. Tenemos una agenda muy ambiciosa para este 2026, con el objetivo de profundizar el camino recorrido y abrir nuevos espacios de conversación. El Consejo se construye entre todos, con mucha cabeza, corazón y trabajo profesional”, expresó Verónica Zampa. “Fue un encuentro muy especial, no solo por ser el primero del año, sino por todo lo que pudimos compartir. Despertamos la curiosidad en colegas y empresas que se acercaron para conocernos más; y confirmaron el valor de trabajar en red para transformar la realidad. Mi deseo es que se sigan sumando voces de todos los sectores que quieran aportar a la sociedad desde lo que mejor sabemos hacer: comunicar con propósito” agregó Myriam Mihkelson. La nueva gestión apuesta a fortalecer iniciativas que transformen la realidad a través de la comunicación profesional. Entre los proyectos destacados para este año se encuentran: La jornada contó además con la participación especial de Sebastián Campanario, quien ofreció una charla inspiradora sobre los desafíos del presente y la innovación en el contexto actual. La nueva conformación del Consejo Publicitario Argentino refleja la diversidad y el compromiso de los principales actores del sector: