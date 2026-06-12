En esta noticia La revancha del hincha

En el marco del Mundial 2026, Noblex lanzó “Televisados”, una acción táctica que demostró una vez más su profundo entendimiento del folclore y la pasión del hincha. A través de esta campaña Noblex se propuso a acompañar a aquellos que, por cuestiones relacionadas con trámites consulares, vieron frustrado su sueño de viajar a alentar a la Selección.

Fiel a su estilo audaz y bajo la figura de su ya mítico “Gerente de Noblex”, la marca planteó una premisa clara: “Si te cortaron las piernas y no podés viajar, nosotros te aprobamos la tele para que lo veas en HDR”. Con esta consigna, Noblex convirtió la frustración de un trámite denegado en una recompensa tecnológica concreta.

La revancha del hincha

En este contexto, el miércoles 10 de junio —a tan solo un día del partido inaugural—, en un espacio de entrega exclusivo habilitado en las ofi cinas de Grupo Newsan, la marca entregó de manera gratuita un Smart TV Noblex de 32” a las primeras 100 personas que se presentaron con su pasaporte argentino y la documentación oficial que acreditaba el rechazo de su visa, emitida este año.

Prensa

Además, a través de sus redes sociales y canales de comunicación, el Gerente de Noblex “selló” simbólicamente la aprobación de cada televisor, reafirmando el vínculo de la marca con la pasión argentina.

“El Mundial se vive en todas partes, y si bien muchos soñaban con estar en la tribuna, desde Noblex queríamos garantizarles que el Plan B en el living de sus casas sea con la mejor tecnología posible”, señalaron desde la compañía.

La campaña “Televisados” se sumó a la batería de acciones de Noblex para este 2026, reafirmando su posición como una marca que no solo comercializa tecnología, sino que forma parte activa de la cultura popular, las cábalas y el sentir nacional.