La esperanza de vida no ha dejado de crecer en las últimas décadas, pero la pregunta que hoy ocupa a médicos, investigadores y ciudadanos ya no es cuánto vivimos, sino cómo. Sobre esa cuestión girará El código de la longevidad, la conferencia que la nutricionista Nathaly Marcus ofrecerá el martes 27 de octubre a las 20 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, en su estreno dentro del ciclo Mentes Expertas.

Durante la charla, Marcus desgranará los factores cotidianos que más influyen en un envejecimiento saludable: la alimentación, el descanso, el movimiento, la gestión del estrés y la calidad de los vínculos. Su propuesta se aleja de dietas milagro y fórmulas rápidas para centrarse en decisiones sostenibles que cualquier persona puede incorporar a su rutina, con independencia de su edad.

Una voz de referencia en hábitos saludables

Mexicana, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, Nathaly Marcus se ha consolidado como una de las divulgadoras de referencia en salud integral gracias a un enfoque que combina el rigor científico con un lenguaje cercano. Especializada en medicina funcional, integrativa y antiedad, es fundadora de Bienesta, centro de medicina funcional orientado a la prevención, y del Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo (ISFMC).

Es autora de Secretos para mantenerte sano y delgado, El método de las 3 R y Sano, salvaje y sabio, además del recetario Healthaddiction. Con más de dos décadas de trayectoria, más de 50.000 pacientes atendidos y más de 500 conferencias y talleres en 12 países, es considerada en México una voz destacada en la divulgación sobre epigenética y longevidad. Su llegada a Mentes Expertas amplía el catálogo de la plataforma hacia la salud integral, un terreno en el que crece el interés del público.

Buenos Aires, una plaza consolidada

Con esta cita, Mentes Expertas suma su 15.ª visita a Buenos Aires, una ciudad que se ha convertido en uno de los principales destinos de su programación en América Latina. La conferencia de Marcus abre además un intenso tramo final de año en la capital: el 12 de noviembre regresa Gisela Gilges y el 24 de noviembre llega Borja Vilaseca con Encantado de conocerme.

Nacida en Valencia, Mentes Expertas organiza conferencias en directo de desarrollo personal en más de 14 países de habla hispana, con ponentes de referencia en psicología, bienestar, liderazgo y salud.