En esta noticia <b>SOBRE IAB ARGENTINA</b>

IAB Argentina, entidad que agrupa a las principales empresas de Internet y de publicidad interactiva del país, realizará el próximo martes 25 de agosto en el Dot Baires Shopping el IAB Now, encuentro que reúne a los principales referentes de la industria publicitaria y de medios de Argentina y Latinoamérica.

En esta edición de IAB Now, el claim del evento es “Donde nace el Marketing del futuro. Pensar, diseñar e impactar”. Más de cincuenta disertantes expondrán y debatirán sobre las últimas tendencias del marketing y el futuro de la industria digital, abarcando temas relacionados con los medios, Retail marketing, entretenimiento, Inteligencia artificial, publicidad, producción audiovisual y plataformas.

Algunos de los disertantes que participarán del IAB Now 2026 son: Daniel Arra, Media & Sponsorships Director en Mercado Libre; Eduardo Levy Yeyati, profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella, y non-resident senior fellow de Brookings; Gastón Taratuta, fundador y CEO de AlephDigital; y Fabián Jalife, fundador de Business Meets Cultura.

Quienes quieran asistir al IAB Now 2026 pueden inscribirse gratuitamente en este enlace.

Speakers IAB MOW 2025 Fabian Malavolta

“El IAB Now es el espacio de networking para medios, plataformas, marketers y agencias más relevante de Argentina. Además, permite a todos los profesionales del ecosistema publicitario, del marketing y la comunicación mantenerse actualizados sobre las tendencias y el futuro de digital”, señaló Charlie Shaw, Gerente General de IAB Argentina.

El IAB Now está dirigido a: brand managers, gerentes y directores de Marketing, Publicidad y Medios, profesionales de agencias de medios y creativas, medios de comunicación, creadores de contenido, y profesionales de publicidad interactiva y marketing digital.

Estos son algunos de los sponsors del IAB Now 2026: Mercado Libre, Disney, PML, IMS-Aleph, Rappi, Agea, Artear, La Nación, El Cronista, Warner-Discovery, Epsilon, Meta, In-Store Media, Global Vía Pública, Cencosud Media, Dentsu, Telefé, Publicis, VISA, BGH, Be Influencers, Kantar Insights, Molinos, IGNIS, Danone, Flix Media, OMD y Cadena3.

SOBRE IAB ARGENTINA

El Interactive Advertising Bureau de Argentina (IAB) nació en el año 2001 con el objetivo de reunir a los principales portales y medios on line del país, así como también a agencias de publicidad, centrales de medios, adnetworks (redes de sitios), agencias interactivas, empresas de tecnología, y compañías comprometidas con el desarrollo de la publicidad en Internet.

Los objetivos del IAB son: consolidar a Internet como medio publicitario masivo, impulsando una mayor inversión en los medios digitales; mejorar el conocimiento del valor de la publicidad interactiva; y ser el aval de los estándares de la industria, en términos de prácticas, formatos y mediciones.