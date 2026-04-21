La marca Jeep® junto a Trown, la empresa de indumentaria con propósito medioambiental, se comprometieron una vez más a generar conciencia sobre la responsabilidad del cuidado del medioambiente. El pasado fin de semana ambas marcas realizaron una convocatoria a una jornada de limpieza de residuos sólidos urbanos en la playa del Bajo de San Isidro. Más de 25 voluntarios recolectaron más de 320kg de plástico, que equivalen a 172kg de CO2 recuperados. Estas actividades hacen partícipes a la comunidad, revalorizando la importancia de cuidar y disfrutar de los espacios naturales procurando que siempre estén limpios. Tomar conciencia de que la problemática es vital para el medioambiente y la sociedad ya que permite proteger los espacios que habitamos en la cotidianidad. Como parte de este acuerdo, Trown utilizó un Jeep Wrangler Rubicon para el traslado de los residuos que fueron recolectados en la limpieza para que luego sean tratados por las autoridades municipales. Esta iniciativa no es la única que estas dos marcas icónicas llevarán a cabo este año. Próximamente Jeep® y Trown serán aliadas en la reforestación de una zona en la provincia de Córdoba afectada por los incendios en el 2023, con el propósito de contribuir a la restauración del ecosistema y la recuperación de su biodiversidad. Trown es una empresa argentina dedicada a la fabricación e importación de indumentaria y accesorios unisex. Si bien sus oficinas y wear-house se encuentran en Buenos Aires, la base del diseño está ubicada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Patagonia, lugar que Trown toma como inspiración para crear las estampas e ilustraciones que luego se verá representada en sus productos. Al ser una empresa inspirada en el sur argentino, la misma nace con un propósito medioambiental; parte de la rentabilidad del negocio es destinada a la compra de árboles nativos para ser plantados en bosques incendiados tanto intencionalmente como naturalmente. Construido sobre más de 80 años de legendaria herencia, Jeep es la auténtica marca de SUV que brinda capacidad, artesanía y versatilidad a las personas que buscan viajes extraordinarios. La marca Jeep ofrece una invitación abierta a vivir la vida al máximo al ofrecer una amplia gama de vehículos que continúa brindando a los propietarios una sensación de seguridad para manejar cualquier viaje con confianza. La gama de vehículos Jeep consta de Renegade Compass, Commander, Gladiator, Grand Cherokee, y Wrangler.