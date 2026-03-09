El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) presentó ROCS, el primer Registro de Organizaciones Comprometidas con la Sostenibilidad de Latinoamérica que permite a las organizaciones demostrar de manera clara, confiable y con evidencia verificable su compromiso con la sostenibilidad, siguiendo criterios ESG (Ambiente, Social y Gobernanza). La sostenibilidad dejó de ser una promesa para convertirse en un eje central de la gestión organizacional. Cada vez más empresas e instituciones desarrollan acciones para generar impactos positivos en el ambiente, en las personas y en la forma en que toman decisiones. Sin embargo, en muchos casos esos esfuerzos no cuentan con un espacio de distinción y reconocimiento. En este contexto, IRAM creó ROCS, un registro público orientado a acompañar, respaldar y dar visibilidad a organizaciones que demuestran, con evidencia objetiva, su desempeño en sostenibilidad. Así, ROCS funciona como una plataforma pública que permite a usuarios, consumidores y partes interesadas identificar a las organizaciones que contemplan criterios ESG como parte de su gestión. Entendiendo que la sostenibilidad es un proceso, el registro contempla tres niveles de madurez: comprometido, formalizado y gestionado, promoviendo un recorrido de evolución y mejora continua. Entre los principales beneficios para las organizaciones registradas se destacan: Visibilidad real y respaldada Distinción en el mercado Reputación fortalecida y sentido de pertenencia Toda la información declarada es analizada y validada por el equipo técnico de IRAM, lo que garantiza confianza, trazabilidad y respaldo institucional. Con este lanzamiento, IRAM amplía su propuesta de soluciones vinculadas al desarrollo sostenible y refuerza su rol como organismo referente en normalización y evaluaciones de la conformidad, poniendo a disposición del mercado una herramienta concreta para reconocer y fortalecer a las organizaciones que ya están actuando por un futuro más sostenible.