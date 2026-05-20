La semana pasada, Atlanta fue el escenario del Red Hat Summit 2026, el principal evento anual de tecnología open source que reunió a clientes, socios y especialistas de todo el mundo. La edición de este año estuvo marcada por anuncios concretos en inteligencia artificial agéntica, modernización de infraestructura y colaboraciones que van desde la industria automotriz hasta la exploración espacial. Argentina también tuvo su momento: ARSAT se convirtió en la única empresa latinoamericana premiada a nivel global.

“América Latina siempre se posiciona entre los proyectos más destacados de nuestra comunidad global. Este Summit nos permitió mostrar que la innovación abierta no tiene fronteras y que la región está construyendo soluciones que son referencia a escala mundial”, declaró Gilson Magalhães, VP y Gerente General de Red Hat para América Latina .

Del laboratorio a la producción

Uno de los grandes anuncios que se realizaron en el marco del Summit, fue el lanzamiento de Red Hat AI 3.4, una plataforma diseñada para llevar los agentes autónomos del proyecto piloto al entorno productivo. Su enfoque “del hardware al agente” (metal-to-agent) permite a las organizaciones gestionar modelos e inferencia distribuida en toda su infraestructura de nube híbrida desde una interfaz unificada.

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Entre las capacidades centrales figuran herramientas de AgentOps para auditar cada paso de razonamiento de un agente, un centro de evaluación independiente del framework que mide calidad y riesgo, y gestión de prompts como activos de datos con seguimiento completo vía MLflow. La plataforma también incluye red-teaming automatizado para detectar vulnerabilidades como jailbreaks e inyecciones de prompts. El lanzamiento incorpora soporte desde el primer día para GPUs NVIDIA Blackwell y AMD MI325X, y disponibilidad en CoreWeave, Azure e IBM Cloud.

El impulso a los agentes empresariales a escala

En línea con AI 3.4, Red Hat también presentó novedades en Red Hat AI Factory with NVIDIA, la plataforma conjunta orientada a la IA agéntica en entornos empresariales. Las actualizaciones incluyen la integración de OpenShell —un sandbox runtime de código abierto impulsado por NVIDIA para agentes autónomos— y la incorporación de NVIDIA Confidential Computing dentro de los contenedores seguros de Red Hat OpenShift, lo que permite aplicar políticas de seguridad a nivel de hardware durante la ejecución.

La propuesta apunta a que las empresas puedan operar agentes de IA con independencia técnica y cumplimiento normativo, en línea con marcos regulatorios como el EU AI Act.

Los autos del futuro corren sobre código abierto

Además, la compañía anunció una alianza estratégica con Nissan para construir la próxima generación de vehículos definidos por software (SDV). La base elegida es Red Hat In-Vehicle Operating System, que proveerá un Linux estandarizado y escalable para la computadora central del vehículo. El acuerdo incluye la incorporación de ingenieros de Red Hat directamente en la línea de desarrollo de Nissan, lo que implica un modelo de co-creación con mayor control de la pila tecnológica para el fabricante japonés.

“Nissan está asumiendo la propiedad directa del ciclo de vida de nuestro desarrollo de software para servir mejor a nuestros clientes en la era de la movilidad. Elegimos a Red Hat porque proporcionan la profundidad técnica necesaria para una plataforma de misión crítica que debe permanecer en las calles durante décadas. Esta iniciativa conjunta de ingeniería para nuestra computadora central de vehículos de próxima generación nos brinda la agilidad para pivotar y escalar la innovación en toda nuestra flota global”, afirmó Kazuma Sugimoto, general manager, SDV Software Platform Development Department, Nissan Motor Co., Ltd .

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La colaboración busca que los vehículos puedan actualizarse con la agilidad de un smartphone, manteniendo los estándares de seguridad requeridos en la industria automotriz, y que la IA forme parte nativa de la arquitectura del vehículo desde el diseño.

Infraestructura de misión crítica para el espacio profundo

El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA —responsable de misiones como Voyager, Perseverance y Artemis— anunció la migración de su infraestructura tecnológica a Red Hat OpenShift Virtualization. La plataforma combina gestión de máquinas virtuales y contenedores en un entorno de nube híbrida con automatización, seguridad multicapa (RBAC, SELinux, FIPS) y capacidad de escalar según las demandas cambiantes de cada misión espacial.

El movimiento refleja una tendencia más amplia: organizaciones con requerimientos extremos de confiabilidad eligen infraestructuras open source para ganar flexibilidad sin comprometer la estabilidad operativa.

Argentina en el podio global de la innovación

Como broche de oro, en el cierre del evento, ARSAT- empresa argentina de telecomunicaciones-, fue una de las cuatro compañías premiadas a nivel mundial con el Premio a la Innovación de Red Hat en el Summit de Atlanta. El reconocimiento destaca la implementación de Red Hat OpenShift AI para potenciar su centro de operaciones de red (NOC) con inteligencia artificial, permitiéndole maximizar eficiencia, reforzar la soberanía de datos y responder con mayor agilidad a las necesidades de sus más de 1.500 clientes y 4.000 proyectos tecnológicos en todo el país y el exterior.