Hudson Best Kitchenware, la marca argentina de artículos de cocina y hogar, anunció su desembarco en Paraguay como parte de su plan de expansión regional, con el objetivo de consolidar su presencia en América Latina. La compañía, que en los últimos años avanzó en mercados como Uruguay, México y Estados Unidos, continúa así su estrategia de crecimiento internacional, enfocada en llevar su propuesta de diseño, innovación y funcionalidad a nuevos consumidores de la región. Fundada en Argentina en 2010, Hudson logró posicionarse como líder en la categoría de cocción y como uno de los principales referentes en utensilios para el hogar, impulsada por una fuerte presencia en medios, alianzas estratégicas y una propuesta diferencial basada en el desarrollo de productos accesibles con diseño. El ingreso al mercado paraguayo se realizará junto a un socio local, que estará a cargo de la operación comercial y el desarrollo del canal de e-commerce, mientras que la estrategia de marca, comunicación y contenido continuará centralizada desde Argentina. El plan de lanzamiento contempla una primera etapa enfocada en la construcción de marca, con campañas de awareness, activaciones digitales y colaboración con creadores de contenido, acompañadas por una fuerte presencia en puntos de venta. “Paraguay es un paso clave dentro de nuestra visión de construir una marca regional. Vemos un mercado con gran potencial, donde los consumidores valoran cada vez más productos que combinan diseño, calidad y funcionalidad en su día a día”, señalo Sergio Villar, director de Ventas de la compañía. En una segunda etapa, la compañía prevé ampliar progresivamente su portafolio en el país, incorporando nuevas categorías más allá de la cocina tradicional, en línea con su evolución como marca orientada a acompañar distintos momentos de consumo. Con este desembarco, Hudson refuerza su posicionamiento como una de las marcas argentinas en crecimiento dentro del segmento de hogar y cocina, en un contexto regional donde la innovación y la construcción de marca se vuelven factores clave para competir.