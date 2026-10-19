Hallway y Santi Netri desarrollarán una experiencia en Flair centrada en la Salud Financiera.

La transformación de las personas y las organizaciones requiere mucho más que nuevas estrategias: requiere nuevas formas de pensar, decidir y actuar. En este contexto, Hallway y Santi Netri, consultor en Cambio y Transformación con más de 15 años de experiencia acompañando a empresarios, líderes, equipos, emprendedores y personas, desarrollarán una experiencia en Flair centrada en la salud financiera.

La iniciativa parte de una mirada integral: las decisiones financieras forman parte del bienestar y también pueden convertirse en un factor determinante a la hora de atravesar procesos de cambio.

La Salud Financiera no se limita a administrar recursos. También implica comprender la relación que cada persona construye con el dinero, reconocer hábitos y creencias, ordenar prioridades y desarrollar la capacidad de tomar decisiones alineadas con sus objetivos.

Desde Hallway entienden que esta dimensión cobra especial relevancia en las organizaciones. Los procesos de transformación impactan directamente en las personas y requieren herramientas que permitan acompañar el cambio de manera sostenible.

“En Hallway creemos que la salud financiera es parte del bienestar integral. Cuando una persona puede ordenar sus finanzas y tomar decisiones con mayor claridad, también gana herramientas para afrontar cambios y construir su futuro. Y eso, en las organizaciones, también tiene un impacto.”

La experiencia contará con la participación de Santi Netri, quien desde su trabajo en Cambio y Transformación acompaña a personas y equipos a ordenar, decidir y ejecutar, aportando una mirada práctica sobre los procesos que permiten convertir las decisiones en acción.

Hallway y Santi Netri desarrollarán una experiencia en Flair centrada en la Salud Financiera. Prensa

La propuesta busca generar un espacio de reflexión y aprendizaje sobre dinero, bienestar, decisiones y cambio, conectando la dimensión financiera con los desafíos personales y profesionales que atraviesan las personas y las organizaciones.

Para Hallway, esta iniciativa forma parte de una evolución de su propuesta hacia una mirada más amplia de la estrategia financiera, incorporando Salud Financiera, bienestar y gestión del cambio como dimensiones complementarias para acompañar a sus clientes.

Sobre Santi Netri

Santi Netri es consultor en Cambio y Transformación, con más de 15 años de experiencia acompañando a empresarios, líderes, equipos, emprendedores y personas a ordenar, decidir y ejecutar.

Su trabajo se centra en transformar el discurso en acción y acompañar procesos de cambio desde una perspectiva práctica.

Web: santiagonetri.com⁠

Sobre Hallway

Hallway es una consultora de inversiones y estrategia financiera que acompaña a personas, familias, atletas y organizaciones en la toma de decisiones y la planificación de sus futuros financieros.

Su propuesta integra estrategia financiera, educación, bienestar y acompañamiento, con una mirada de largo plazo orientada a generar mejores decisiones y mayor bienestar financiero.