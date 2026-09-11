En esta noticia Los tres ejes del debate: Legitimidad, Veracidad e Influencia

El Consejo Publicitario Argentino (CPA) presentó CROSSOVER CPA, su encuentro anual sobre comunicación y propósito: un espacio pensado para la industria y para quienes hoy la transforman - agencias, anunciantes, medios, plataformas, empresas, creadores de contenido, referentes tecnológicos y líderes de opinión -, donde se reunieron a reflexionar, debatir e inspirarse sobre el rol de la comunicación frente a los nuevos paradigmas. El evento tuvo lugar el miércoles 9 de septiembre en el Auditorio del Banco Macro (CABA).

Bajo el lema “El nuevo mapa de lo creíble”, la propuesta buscó reflexionar sobre cómo construir una comunicación legítima, verificable e influyente en una época donde hablar es fácil, creer es difícil e influir ya no ocurre donde creíamos.

Durante la apertura, Verónica Zampa, Presidenta del Consejo Publicitario Argentino, destacó la importancia del espacio: “Este encuentro nos deja más preguntas que respuestas. Desde el CPA invitamos a conversar hoy y todos los días, a compartir miradas, hacernos preguntas y repensar juntos los desafíos de la comunicación. Los invitamos a ser parte de esta conversación y de una comunidad que busca construir, entre todos, un impacto cada vez más positivo”.

Por su parte, Mariano Pasik, Director del Proyecto Crossover, enfatizó: “La tecnología está cruzando la historia de la comunicación y nos abre un enorme desafío, pero también una gran oportunidad. Quienes estamos acá tenemos un rol importante: seguir poniendo humanidad, y criterio en todo lo que hacemos. Los discursos de odio, la manipulación de la información y la tiranía del algoritmo está afectando la salud mental de las nuevas generaciones, ser parte de esta industria y hablar de estos temas es la tarea” .

Los tres ejes del debate: Legitimidad, Veracidad e Influencia

La jornada contó con tres paneles integrados por destacados referentes que abordaron las distintas dimensiones de la credibilidad actual:

LEGITIMIDAD ¿Quién puede hablar?

El propósito lo define la marca. La legitimidad la otorgan los demás. La pregunta ya no es qué causa abraza una marca, sino quien le dio permiso para estar en esa conversación.

Participaron:

PÍA FITTIPALDI, Beauty And Wellbeing Lead, Dove

JOSÉ ANTONIO SCIOLI, Director Observatorio Humanitario, Cruz Roja Argentina

DARO GONZÁLEZ, Chief Creative Officer, VML Argentina

FERNANDO RADAELLI, Owner de Dominio Cultural, Farmacity

Moderó: CAROLINA BELZUNCE,Marketing Head, Payway Argentina

VERACIDAD ¿Qué podemos creer?

Cuánto más automatizada se vuelve la comunicación, más valiosa se vuelve la transparencia. La pregunta ya no es cómo usar la IA para comunicar más, sino que debe seguir siendo humano y creíble.

Participaron:

LAURA ZOMMER, CEO Y Cofundadora, Factchequeado

DIEGO CABOT, Periodista, Diario La Nación

JAZMÍN LLORENTE & ELÍAS IVANOFF, Corresponsales, Buena Data

DARÍO TUROVELZKY, Ejecutivo y líder en transformación, medios, entretenimiento e innovación.

Moderó: DIEGO LUQUE, Founder, Camping.

INFLUENCIA ¿Dónde se construye la influencia?

La influencia ocurre en sistemas fragmentados y difíciles de medir: comunidades, creadores, plataformas, algoritmos. La pregunta ya no es dónde poner el mensaje, sino cómo se instala una conversación.

Participaron:

FABRICIO BALLARINI, Director del Depto de Ciencias de la Vida, ITBA, Investigador, CONICET

FLORENCIA SAGUIER, Directora Ejecutiva, Fundación La Nación

MAURICIO PINILLA, Digital Lead, Publicis Groupe Argentina

MARÍA BELÉN LUCIUS, Emprendedora y Creadora de contenido

Moderó: BELÉN URBANEJA, Estratega De Marca, Reputación E Impacto.