Ante las graves consecuencias económicas provocadas por los incendios registrados durante diciembre de 2025 y el corriente mes, el Banco Nación dispuso un conjunto de medidas de asistencia financiera destinadas a acompañar a los productores agropecuarios MiPyMEs afectados por esta emergencia.

La iniciativa alcanza a productores ubicados en La Pampa y en aquellas provincias de la región patagónica que hayan sufrido daños como consecuencia de los incendios ocurridos en el período mencionado.

Las medidas comprenden asistencia financiera y prórroga de vencimientos para operaciones comerciales vigentes .

La línea de crédito está destinada al otorgamiento de renovaciones y prórrogas, Inversiones y Capital de Trabajo, para clientes MiPyMEs bajo cualquier forma societaria o unipersonal.

Monto Máximo

•Para prorrogas o renovaciones: según las obligaciones contraídas

•Para Capital de Trabajo o Inversión no podrá superar los $ 100.000.000 por usuario, con un tope máximo para Capital de Trabajo de $ 50.000.000.

Tasa de interés

•Prórrogas o esperas: se mantiene la tasa pactada en origen.

•Inversiones: se aplicará una Tasa Fija 30% TNA para los primeros tres años, luego TAMAR + 4 puntos porcentuales anuales; ó podrá optarse por una Tasa Fija 35% TNA.

•Capital de Trabajo: TAMAR + 4 puntos porcentuales anuales; o bajo la modalidad de 38% TNA Fija.

Plazo

•Para el Otorgamiento de renovaciones y prorrogas: se otorgarán por un período de hasta 360 días, a contar del primer vencimiento no cancelado.

•Para Inversiones hasta 60 meses.

•Para Capital de Trabajo hasta 36 meses.

Periodo de Gracia

Únicamente para el Capital, hasta 12 meses. En caso de que el plazo sea menor a 36 meses, el será de hasta 6 meses.

Cancelación

Mensual, trimestral o semestral de acuerdo con el flujo de fondos del solicitante.

Con este esquema integral de apoyo, la entidad respalda la recuperación y la continuidad de las actividades productivas en las zonas afectadas.