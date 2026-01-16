El 2025 marcó un punto de inflexión para el Banco Nación, que consolidó una mayor capacidad de respuesta operativa en un contexto de reconfiguración del sistema financiero, a la vez que expandió su balance, avanzó en la adecuación de sus procesos y fortaleció su posicionamiento comercial, registrando un aumento del 53% en el stock de préstamos totales, superando la inflación del año y consolidándose como uno de los principales motores de la expansión del crédito.

Todo este crecimiento estuvo impulsado, en particular, por la suba de los préstamos en moneda extranjera, que se incrementaron un 124%, orientado principalmente a sectores exportadores y grandes empresas.

En el segmento de familias, la línea hipotecaria fue uno de los ejes centrales de la reactivación ya que, a través del programa “+Hogares con BNA”, el Banco Nación se posicionó como la principal entidad del sistema en este rubro, otorgando 21.500 créditos por un total de $ 2,4 billones y concentrando el 49,5% de las colocaciones a escala nacional.

Asimismo, la digitalización de los procesos permitió reducir el plazo promedio entre la solicitud y el desembolso de aproximadamente 200 días a menos de 50, ampliando el acceso al crédito y sumando nuevos clientes, que representaron el 40% de los tomadores.

En el segmento “Banca Personas”, el producto “+Autos” marcó un cambio de paradigma al financiar la compra de más de 11.300 vehículos sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria, mediante una red de más de 1400 concesionarios en todo el país, lo que contribuyó a consolidar el liderazgo del Banco en este segmento, con más del 20% de participación de mercado.

Otro de los pilares del ejercicio fue la transformación del modelo de atención, que facilitó que las operaciones presenciales en sucursales y cajeros automáticos bajen un 20% y un 30% respectivamente, mientras que las transacciones digitales crecieron un 20% interanual.

Por su parte, la aplicación “BNA+” se consolidó con una valoración de 53 puntos, incorporando hitos como la apertura online de cajas de ahorro en dólares (se dieron de alta 333.000 nuevas), lo que impulsó un incremento del 29% en el stock de estas cuentas. En paralelo, el Banco avanzó en la digitalización del pago del transporte público, alcanzando un 70% de participación en pagos con VQR y más de 560.000 viajes diarios.

En términos de solidez patrimonial y eficiencia operativa, la entidad logró un saneamiento significativo de su cartera, reduciendo el índice de irregularidad al 2,5% a septiembre de 2025, frente al 12% registrado al inicio de la gestión, lo que fue reconocido por la calificadora FIX SCR, con la máxima calificación local de largo plazo: “AAA(arg)”.

En un año atravesado por el desafío de competir en igualdad de condiciones con la banca privada, la institución participó activamente en la renovación de convenios con el sector público, en un contexto de libre elección por parte de los organismos. En ese proceso, el 96% de los empleados del sector continuó operando con esta entidad, lo que permitió consolidar una base de más de 15 millones de personas y 180.000 empresas.

Sobre estos resultados, el Banco Nación proyecta un 2026 enfocado en la innovación, con hitos como la digitalización integral del crédito para empresas y el lanzamiento de una nueva Banca Digital.