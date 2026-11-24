La Argentina tiene una larga tradición vitivinícola, pero su mapa del vino sigue ampliándose. A las regiones históricas de Mendoza y San Juan se suman los viñedos de altura del norte, los paisajes patagónicos y las zonas cercanas al océano Atlántico, donde distintas variedades encuentran condiciones para desarrollar perfiles propios.

El 24 de noviembre, Día del Vino Argentino, ofrece una oportunidad para recorrer esa diversidad a través de las cepas y los lugares que les dan origen. La fecha recuerda la declaración del vino como Bebida Nacional en 2010, reconocimiento que fue ratificado por ley en 2013.

Más allá de su calidad, el vino argentino expresa una combinación de altura, latitud, suelos, agua y clima. De los valles áridos y soleados a las montañas, las sierras y la influencia del mar, cada región aporta características que permiten interpretar una misma variedad de distintas maneras.

Día del Vino Argentino: un mapa que sigue ampliando sus horizontes

Mendoza y San Juan son referencias históricas de la vitivinicultura nacional, pero el recorrido es mucho más amplio. En el norte, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca reúnen viñedos marcados por la altura y una geografía de contrastes. La Rioja completa, junto con San Juan y Mendoza, el paisaje vitivinícola de Cuyo.

Hacia el sur, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Chubut ofrecen distintas expresiones patagónicas, mientras que Buenos Aires suma la influencia atlántica. Córdoba, San Luis y Entre Ríos también forman parte de un mapa que incorpora nuevas regiones y recupera tradiciones productivas.

La fecha recuerda la declaración del vino como Bebida Nacional en 2010, reconocimiento que fue ratificado por ley en 2013 Fuente: Grupo Peñaflor

No se trata solamente de sumar lugares, sino de ampliar las posibilidades del vino argentino. Los climas desérticos de altura, las diferencias de temperatura entre el día y la noche, los vientos y la cercanía al mar ofrecen condiciones diversas para elaborar blancos, tintos, rosados y espumantes, cada uno con perfiles propios.

Día del Vino Argentino: una identidad que va más allá del Malbec

El Malbec es una gran puerta de entrada al vino argentino, pero no es la única. Torrontés, Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Noir, Chardonnay, Cabernet Franc, Bonarda, Semillón y Albariño , entre otras variedades, amplían una propuesta que combina tradición y exploración.

El reconocimiento internacional también refleja esa diversidad. En los Decanter World Wine Awards 2025, la Argentina obtuvo 428 medallas, con distinciones que no se limitaron al Malbec: también fueron premiados vinos elaborados con Chardonnay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Torrontés y Criolla Chica.

El Malbec es una gran puerta de entrada al vino argentino, pero no es la única. Fuente: Grupo Peñaflor

La presencia internacional tampoco se agota en los concursos. Junto con el Malbec, los envíos al exterior de Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Torrontés, Cabernet Franc y Pinot Noir acercan otras expresiones argentinas a consumidores de distintos mercados. Una diversidad que invita a elegir no solo por el nombre de la cepa, sino también por la curiosidad de conocer su origen.

Seis vinos argentinos para recorrer el país en la copa

1. El Esteco Old Vines Torrontés | Salta

En Cafayate, el tiempo también forma parte del paisaje. Este Torrontés proviene de Finca Las Mercedes, de un viñedo plantado en 1945, y pone en valor el patrimonio de las viñas antiguas del norte argentino.

Sus uvas se cosechan manualmente y el vino se elabora con levaduras indígenas, sin filtración previa al embotellado. De aromas cítricos y delicadamente florales, se distingue por su frescura y su textura: una interpretación sutil de una variedad emblemática de la región.

El Esteco Old Vines Torrontés proviene de Finca Las Mercedes Fuente: Grupo Peñaflor

Precio sugerido: $ 39.722

2. El Último Tramo Cabernet Sauvignon | Catamarca

Chañar Punco, a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, es el origen de este Cabernet Sauvignon de Bodega El Esteco. Los suelos pedregosos y calcáreos y el clima desértico de altura definen el entorno en el que nace.

Fresco y expresivo, combina notas de frutas negras, especias y hierbas, con taninos presentes y un final persistente. Una etiqueta que invita a descubrir la identidad de Catamarca y a acompañarla con carnes de cocción prolongada o platos especiados.

Precio sugerido: $ 18.876

3. Gran Syrah de Finca Las Moras | San Juan

Tres valles sanjuaninos se encuentran en este vino: Pedernal, Zonda y Tulum. Sus diferencias de altura, suelos y temperatura aportan distintas dimensiones a una misma variedad.

Con 15 meses de crianza en barricas de roble francés y otros ocho meses en botella, Gran Syrah combina aromas de frutos rojos con notas de tabaco, humo y chocolate. En boca es robusto, cremoso y persistente, una expresión del Syrah construida a partir de la diversidad de San Juan.

Precio sugerido: $ 68.574

4. Trapiche Tesoro Malbec | Mendoza

La Consulta y Los Chacayes, en el Valle de Uco, aportan las uvas de este Malbec. Elaborado con cosecha manual, selección de racimos y bayas y fermentación con levaduras naturales, tiene una crianza de 13 meses en contacto con roble.

Ofrece aromas de frutos rojos, como ciruelas, combinados con notas de vainilla y pimienta negra. Su cuerpo medio y sus taninos muy suaves proponen una expresión del Malbec que invita a explorar la diversidad dentro de la propia cepa insignia argentina.

Precio sugerido: $ 22.089

5. Marantiqua Pinot Noir | Neuquén

San Patricio del Chañar aporta el paisaje patagónico de esta selección. Allí, los suelos franco-arenosos y rocosos, la brisa constante y una amplitud térmica que supera los 20 °C durante la maduración forman parte del entorno del viñedo.

Marantiqua Pinot Noir expresa ese origen con aromas de frutos rojos, frescura y taninos suaves. Un tinto frutal que suma otra mirada sobre las posibilidades del vino argentino.

Precio sugerido: $ 37.986

6. Trapiche Costa & Pampa Albariño | Buenos Aires

A seis kilómetros del océano Atlántico, en Chapadmalal, este Albariño representa una de las expresiones costeras de la vitivinicultura argentina. Sus viñedos se encuentran a 50 metros sobre el nivel del mar, sobre suelos de origen eólico ricos en calcio.

Con notas de damasco, durazno y flores blancas, es un vino muy fresco, de marcada presencia mineral y final largo y refrescante. Una invitación a descubrir Buenos Aires desde una perspectiva diferente: la del vino junto al mar.

Precio sugerido: $ 34.984

Día del Vino Argentino: una fecha para descubrir nuevos orígenes

Celebrar el Día del Vino Argentino es reconocer una historia compartida, pero también abrir espacio a lo que todavía queda por conocer. Una cepa diferente, una región menos explorada o una nueva expresión de un lugar familiar pueden ser el comienzo de ese recorrido.

De Salta a Buenos Aires, estas seis etiquetas proponen un acercamiento a una identidad que no se define por un único paisaje ni por una sola variedad. Porque la riqueza del vino argentino está, precisamente, en sus muchas formas de expresar el lugar del que viene.