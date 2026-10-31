"Tenemos que construir un mundo en el que valga la pena vivir”, remarcó la ministra.

Se llevó a cabo en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata la segunda edición de la Agenda Ambiental Latinoamericana. El encuentro fue organizado por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Daniela Vilar, en colaboración con el Instituto Cultural bonaerense y contó con la participación del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en la apertura, y del diputado nacional Máximo Kirchner en el cierre, entre otros referentes, especialistas ambientales y dirigentes de la provincia.

Más de 2.500 personas participaron de 25 paneles con 110 panelistas, organizados en torno a tres ejes: la transición justa, la redistribución de la riqueza y la consolidación de una postura latinoamericana común en la agenda internacional. Se expusieron más de 200 pósters científicos y hubo distintos espectáculos culturales.

La plenaria central del jueves contó con la participación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la ministra Vilar; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México; el intendente de La Plata, Julio Alak; y la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout.

El cierre del encuentro, el viernes, contó con la participación del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Máximo Kirchner, junto a la ministra Vilar; Jeannette Jara, excandidata a presidenta de Chile y exministra de Trabajo de ese país; Irene Vélez, exministra de Ambiente de Colombia; y René Ramírez Gallegos, exministro de Planificación y Desarrollo y exministro de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador.

El encuentro contó con la participación del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en la apertura, y del diputado nacional Máximo Kirchner en el cierre, entre otros referentes. PBA

La Agenda reunió a referentes de toda la región, con más de 20 invitados internacionales, gobiernos de provincias y ciudades y autoridades ambientales de México, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. Contó con el auspicio de Oxfam, la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, CEPAL, Cooperación Alemana, Under2, GFLAC, Heinrich Böll, OIJ, Friedrich-Ebert-Stiftung, ICLEI, ICPA, INTERRA, Vida Silvestre, Periferias Globales, universidades y otras ONGs.

En el marco del encuentro se firmó el acta constitutiva del Frente Ambiental Latinoamericano, un espacio cuya conformación viene impulsando la ministra Vilar. Lo integran gobiernos de provincias, estados y ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México y Uruguay. El Frente busca construir posiciones comunes, ampliar la incidencia de la región en la agenda climática internacional y reclamar el acceso directo de los gobiernos locales al financiamiento climático, con la justicia ambiental y la transición justa como principios.

“Nos une un diagnóstico común: el modelo que nos trajo hasta acá ya no funciona. Necesitamos construir otro, que se funde en nuestra historia e identidad compartida, que ponga nuestras riquezas al servicio del desarrollo y garantice una vida digna para las comunidades”, señaló la ministra Daniela Vilar.

“La victoria popular de Lula en Brasil es un ejemplo de que nuestros pueblos tienen con qué torcer el rumbo. Con ese impulso, y con la fuerza para seguir peleando por la libertad de Cristina, seguimos organizándonos por un futuro soberano para toda la región”, enfatizó.

El encuentro contó con la participación del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof en la apertura, y del diputado nacional Máximo Kirchner en el cierre, entre otros referentes. PBA

“El cambio climático es una realidad, por más que Javier Milei se empeñe en negarlo: sus consecuencias son cada vez más evidentes y los fenómenos extremos son más frecuentes y difíciles de afrontar”, sostuvo el Gobernador Axel Kicillof y añadió: “el Presidente niega lo evidente porque reconocerlo implicaría asumir la responsabilidad de hacer algo. Mientras el Gobierno nacional se lava las manos, deja a las provincias absolutamente solas para enfrentar la crisis climática”.

“Este país en disputa, esta Latinoamérica en disputa, esta Argentina en disputa, este territorio en disputa es la realidad que debemos atravesar con la mayor de las seriedades y responsabilidades. Hay que ser serios, hay que ser responsables, hay que ser metódicos, constantes y prepararnos”, sentenció el Diputado Nacional Máximo Kirchner.

Con esta segunda edición, la provincia de Buenos Aires se consolida como un punto de encuentro del ambientalismo popular latinoamericano. Es un espacio para construir, desde el Sur Global, una agenda que ponga la justicia social, la defensa de los bienes comunes naturales y la voz de los territorios en el centro de la discusión climática.