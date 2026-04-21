El Grupo Techint, a través de Ternium y la Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca, lleva más de 800.000 dólares invertidos destinados a la creación y ampliación de un centro de certificación industrial de vanguardia en la UTN San Nicolás, donde tiene operaciones. Recientemente, inauguró tres nuevos laboratorios. La iniciativa comenzó en 2022 con una inversión inicial de US$331.000. Los resultados impulsaron una segunda etapa, con US$497.000 adicionales para ampliar la capacidad y sumar nuevas especialidades. La reciente inauguración marcó el inicio de esta segunda etapa, que sumó tres nuevos laboratorios: Hidráulica (certificado por FESTO), Electricidad Industrial (certificado por Siemens) y Automatismos Industriales (también por Siemens), que se añaden al centro preexistente de Neumática y Controlador Lógico Programable (PLC). Al formarse en estos espacios con estándares industriales, se potencia el interés de los alumnos por continuar carreras de ingeniería, estratégicas para el desarrollo sostenible y productivo del país. El proyecto se inscribe dentro de Gen Técnico Roberto Rocca del Grupo Techint – un programa que comenzó en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, hace 20 años que busca contribuir a la formación de estudiantes para los desafíos de la industria 4.0 a través del apoyo a instituciones educativas técnicas públicas- y se basa en una articulación sólida donde la UTN aporta el espacio educativo, mientras que la compañía se encarga del equipamiento, la adecuación de aulas y la capacitación docente. Los estudiantes de escuelas secundarias técnicas que forman parte de Gen Técnico Roberto Rocca acceden a certificaciones de FESTO (con validez internacional) y formación en tecnologías Siemens. Es el segundo centro FACT (Festo Authorized and Certified Training Centre) del país. El primero se encuentra en la Escuela Técnica Roberto Rocca del Grupo Techint ubicada en la localidad de Campana, Buenos Aires. Desde 2022, el centro certifica a 200 alumnos de cinco escuelas técnicas públicas de San Nicolás y Ramallo, quienes participan en cursos intensivos de seis días con jornadas de ocho horas de formación teórica y práctica. Con los nuevos laboratorios, se busca ampliar el alcance a más de 500 alumnos. El proyecto no solo contempla la infraestructura, sino una “gobernanza propia” para la evaluación de docentes y alumnos, facilitando además prácticas que conectan directamente la formación académica con las necesidades reales de la planta industrial. La inauguración oficial, el 14 de abril de este año, contó con el tradicional corte de cintas y la participación del Intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, junto a referentes del Grupo Techint como Erika Bienek, autoridades de Ternium lideradas por su CEO, Renato Cattalini, y el decano de la UTN, Tomas Avetta.