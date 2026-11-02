La calificadora FIX SCR ratificó la calificación nacional de largo plazo AAA(arg) del Banco Nación, con perspectiva estable, y confirmó además la nota A1+(arg) para las obligaciones de corto plazo. Asimismo, asignó la calificación AAA(arg) a la nueva Clase 7 de Obligaciones Negociables del Banco.

La decisión de FIX refleja la fortaleza financiera de la entidad, su posición de liderazgo en el sistema financiero argentino y la evolución favorable de sus principales indicadores de desempeño.

Entre los fundamentos de la calificación, la agencia destacó que el Banco Nación concentra el 22,7% de los depósitos y el 20,9% de los préstamos del sistema financiero, consolidándose como la principal entidad financiera del país y uno de los cinco bancos sistémicos de la Argentina.

FIX también resaltó la mejora sostenida de los resultados. Al cierre de junio de 2026, el Banco registró una ganancia neta de $710.756 millones, frente a los $552.723 millones obtenidos en igual período del año anterior. Asimismo, el retorno sobre activos (ROAA) mejoró de 1,5% a 1,8%, mientras que el retorno sobre patrimonio (ROAE) pasó de 4,7% a 5,8%.

Otro de los aspectos valorados por la calificadora fue la sólida posición patrimonial de la entidad. El capital tangible representó el 31,5% de los activos tangibles, un nivel superior al registrado un año antes y que, según FIX, otorga capacidad para absorber pérdidas inesperadas y sostener la expansión del crédito.

La decisión de FIX refleja la fortaleza financiera de la entidad, su posición de liderazgo en el sistema financiero argentino.

En materia de liquidez, el informe señaló que los activos de alta liquidez equivalen al 74,7% de los depósitos y pasivos financieros con vencimiento a 365 días, un nivel considerado holgado y consistente con el perfil conservador de administración de riesgos del Banco.

Asimismo, FIX destacó la calidad de las coberturas constituidas para afrontar riesgos crediticios. Las previsiones alcanzan el 110% de la cartera irregular, por encima del promedio de los principales bancos privados, mientras que los indicadores de morosidad se mantienen en niveles relativamente favorables frente al sistema.

La calificadora también subrayó el respaldo que brinda la garantía del Estado Nacional sobre las operaciones de la entidad, factor que contribuye a fortalecer el perfil crediticio del Banco y la confianza de los inversores.

Finalmente, el informe destacó la evolución favorable del desempeño del Banco durante los últimos años y la recuperación observada en el segundo trimestre de 2026, con un crecimiento real interanual de 26,2% en los ingresos netos por intereses.

Estos resultados se enmarcan en una estrategia institucional orientada a fortalecer la posición del Banco Nación como principal entidad financiera pública del país, combinando solidez patrimonial, crecimiento sostenible, transformación digital y una fuerte presencia en todo el territorio nacional.