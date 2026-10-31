El Banco Nación (BNA) reportó una fuerte caída en la cantidad de operaciones de refinanciación de deudas.

El Banco Nación (BNA) reportó una fuerte caída en la cantidad de operaciones de refinanciación de deudas durante el último mes. Según los datos oficiales difundidos por la entidad, las solicitudes de los usuarios para reestructurar pasivos registraron una contracción del 55,4% en octubre respecto a los niveles del mes previo.

Las cifras consolidadas al cierre del mes detallan que la entidad concretó un total de 17.348 operaciones de refinanciación. Este volumen representa una disminución muy significativa frente a las 38.884 gestiones de este tipo que se habían contabilizado durante septiembre.

Desde el banco interpretaron este marcado descenso intermensual como “una señal favorable de normalización de la demanda”.

Las refinanciaciones de octubre bajaron un 55,4% respecto de septiembre. BNA

Más allá de esta caída reciente, el balance acumulado a lo largo del 2026 refleja el fuerte nivel de requerimientos que hubo por parte del público para acceder a estas herramientas de alivio. En lo que va del año, la institución pública lleva concretadas un total de 159.601 operaciones orientadas a ofrecer alternativas para prevenir atrasos y regularizar deudas.

En términos monetarios, el volumen de todas estas reestructuraciones tramitadas entre enero y octubre alcanzó la suma de $ 707.007 millones. Todo este paquete de facilidades financieras brindó asistencia y cobertura a un total de 142.243 clientes de la entidad en todo el país.

Finalmente, mediante un comunicado, las autoridades del Banco Nación destacaron que estos resultados demuestran la “efectividad de las herramientas de refinanciación” diseñadas para que los usuarios puedan adecuar sus compromisos mensuales a su verdadera capacidad de pago, y reafirmaron que el foco institucional sigue puesto en “favorecer la recuperación financiera” de los clientes.