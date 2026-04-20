Este sábado, 18 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8872 (Sorpresa). Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria. Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias y oportunidades. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la capacidad de adaptarse a lo desconocido. Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos horas: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.