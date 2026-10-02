La segunda cita del calendario de la temporada 2026 se llevó a cabo en Golfers Country Club, donde se desarrolló la Copa La Blanqueada. En el año del quinto aniversario de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo a cargo de la organización integral, junto con el arbitraje deportivo a cargo de DL Golf Tour y el respaldo de El Cronista, el prestigio acumulado por el circuito se refleja en la masiva convocatoria de cada torneo.

El gran premio de este año para los campeones de la gran final será un viaje a la Riviera Maya y Cancún para marzo de 2027, organizado por Yellowstone Travel, que incluye pasajes aéreos, estadía, traslados y jornadas de golf en campos de primer nivel. El paquete puede ser adquirido por el público y, en caso de ser uno de los ganadores, se le reembolsará el dinero.

El itinerario tiene programado un torneo interno del grupo, que se desarrollará en el destino. Serán cuatro rondas de golf en canchas exclusivas como Playa Paraíso, Playa Mujeres y el campo del hotel Iberostar Selection Cancún, uno de los hospedajes junto al Iberostar Paraíso del Mar. Además, Yellowstone Travel anunció beneficios para los participantes del circuito en futuros viajes que organice la agencia.

La edición 2026 de El Cronista Open Golf eleva la propuesta a través de la Experiencia Premium, una modalidad que suma a nuevas marcas con obsequios exclusivos. Los participantes disfrutan de regalos como vinos de Magia de Uco, chombas de Buke Golf, una selección de quesos La Blanqueada y kits de salsas y aderezos de Pampagourmet.

Fecha dos de El Cronista Open Golf (El Cronista)

Otra de las novedades de la actual temporada es la incorporación de un ranking auspiciado por Buke Golf. El jugador que acumule más puntos a lo largo de las primeras cuatro fechas (sin contar la final) obtendrá un premio otorgado por la empresa.

Asimismo, este año El Cronista Open Golf mantiene su compromiso con el bienestar y la salud. Por un lado, Laboratorios Baliarda, farmacéutica argentina dedicada a desarrollar medicamentos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, acompaña al circuito con productos para el cuidado integral del deportista: Biomag (Bisglicinato de Magnesio), un suplemento desarrollado para combatir la fatiga muscular, el estrés y las alteraciones del sueño; Pantus (pantoprazol), para el tratamiento de la acidez y el reflujo; y Flepax, formulado con colágeno no desnaturalizado tipo II y vitamina D3 para la salud articular.

Por otro lado, la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo renovó su alianza con el Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT). Este vínculo estratégico permite sumar el respaldo de las marcas del circuito al certamen benéfico impulsado por la institución codependiente del CONICET y la Universidad Austral.

Gracias al cuidado de todos los detalles por parte de la organización y al aporte de los sponsors que presentan sus productos y servicios, cada fecha de El Cronista Open Golf trasciende lo deportivo para convertirse en una experiencia memorable con novedades y sorpresas para los participantes. En consecuencia, los eventos funcionan también como una plataforma para la exhibición de tendencias en diseño, decoración, tecnología e innovación.

Diseño y confort en la Copa La Blanqueada

El living de El Cronista y las áreas comunes del “hoyo 19” fueron decorados por Aluma, con su línea de muebles cien por ciento de aluminio, soldados, con protección UV y telas náuticas de alta resistencia. La marca equipó el espacio de descanso para los participantes con sus colecciones Bruma, Duna y el set Soho, una decoración que combinó tonos arena, acabados en grafito mate y detalles símil madera. De la línea Bruma se presentaron sillas, sillones y un esquinero.

Fecha dos de El Cronista Open Golf (El Cronista)

La ambientación de las jornadas del circuito genera un impacto visual debido especialmente a las pantallas LED outdoor de última generación de Prina, que garantizan una visualización óptima bajo cualquier condición climática. En las distintas pantallas distribuidas en el living de El Cronista, la recepción y el corredor central en cada certamen, se proyectan imágenes de los sponsors a lo largo de la jornada, lo cual potencia la presencia de las marcas que acompañan al circuito.

Grupo(a)² sumó opciones de descanso en el “hoyo 19” con mesas altas y sillas de diseño moderno. Un aporte de confort sustentado en la especialización de la marca en mobiliario ergonómico de alta calidad para espacios de trabajo.

Tienda Efebe exhibió una muestra de su mobiliario de fabricación artesanal. El sello distintivo de la marca se basa en el uso de maderas nativas, una decisión que le da una clara identidad, asociada con productos que combinan durabilidad y elegancia.

Fecha dos de El Cronista Open Golf (El Cronista)

En el evento en Golfers, los participantes pudieron apreciar los modelos de sillas y banquetas Bali, la mesa Curve, desarrollada en madera de Petiribí macizo con una estructura robusta y esquinas suavizadas. Tienda Efebe mostró también la mesa redonda Orbe, que presenta una base cónica central y una tapa circular; junto a la silla Palermo, que cuenta con asiento tapizado en pana antimanchas y respaldo anatómico.

Gonzalo Bergamo, de Tienda Efebe, comentó: “Nuestro producto es bastante pintoresco, así que los golfistas se acercaron a nuestro espacio a consultar sobre los tipos de madera con los que trabajamos. Son todas autóctonas. Nosotros hacemos todo lo que es mobiliario comercial y residencial en madera nativa como Petiribí, Paraíso, Kiri y varias más”.

Innovación y tecnología junto a la pasión por el golf

En el marco de la segunda fecha del circuito, Jetour llamó nuevamente la atención de los golfistas al presentar sus vehículos T1, T2, X50 y Dashing, modelos que representan los pilares de la marca: diseño, calidad y tecnología. Durante la jornada, Jetour brindó la posibilidad de realizar un test drive a aquellos interesados.

El modelo X50 de Jetour es un SUV compacto para cinco pasajeros que se destaca por su diseño dinámico y moderno, impulsado por un motor con caja automática de doble embrague de seis marchas que permite cambios rápidos sin interrupciones en la potencia. En el interior posee asientos de cuero, un tablero digital de 10,25 pulgadas y cargador inalámbrico de celulares. Su equipamiento exterior luce un techo solar que facilita mayor entrada de luz natural y ventilación mientras que, en materia de seguridad, incluye cámara de estacionamiento 360°, monitoreo de punto ciego y vista panorámica en tiempo real a partir de cuatro cámaras HD.

Fecha dos de El Cronista Open Golf (El Cronista)

Luego de relajarse al finalizar sus respectivas rondas, los golfistas se divirtieron desafiándose en los juegos dispuestos por Cornilleau. La marca de origen francés equipó el corredor central con un metegol y su mesa de ping pong 500X en tono negro.

En la segunda fecha, Buke Golf volvió a marcar presencia con varias propuestas. Auspició una competencia de Best Drive, presentó diversas líneas de indumentaria y equipamiento para golfistas en su stand y, a su vez, llevó a cabo un Demo Day de palos en conjunto con Virtual Golf, empresa fabricante de simuladores que montó una carpa para exhibir sus dispositivos.

Fecha dos de El Cronista Open Golf (El Cronista)

Durante el evento, los jugadores tuvieron la oportunidad de probar diferentes drivers, maderas de calle, híbridos, hierros y wedges de marcas seleccionadas para esta fecha. Gracias a los datos (velocidad de bola, ángulo de lanzamiento, spin y distancia) en tiempo real registrados por el monitor Garmin Approach R50 de Virtual Golf, los golfistas recibieron una devolución personalizada sobre su swing de parte de los representantes de Buke Golf.

Durante el transcurso de la Copa La Blanqueada, los participantes pudieron probar de primera mano una de las innovaciones más disruptivas en materia de movilidad para golf: el LYX E Caddyx, un vehículo unipersonal de cuatro ruedas especialmente diseñado para que el jugador se desplace de pie a lo largo de todo el recorrido, optimizando los tiempos de juego mientras transporta sus palos con total seguridad y estabilidad.

LYX también exhibió su línea de vehículos de mayor porte: el carro de golf Lumitra, concebido como un transporte eléctrico de alto rendimiento y confort, con una capacidad de hasta cuatro pasajeros. La empresa diseña y encarga estos modelos bajo estrictos estándares propios para garantizar la máxima calidad en cada detalle. Entre los diferenciales técnicos de este modelo, se encuentran un chasis de aluminio, suspensión independiente en las cuatro ruedas y un paquete de baterías de litio equipado con cargador on-board. Además, alcanza una velocidad máxima de 40 km/h y cuenta con una destacada autonomía de hasta 100 kilómetros por carga.

Fecha dos de El Cronista Open Golf (El Cronista)

“El carro Lumitra lo comercializamos en dos versiones: una es la que exhibimos hoy en el torneo, y la otra corresponde a un modelo de dos asientos. Nuestro objetivo en LYX es consolidarnos como los grandes referentes de la movilidad eléctrica premium en la Argentina. Para ello, no solo comercializamos los vehículos, sino que disponemos de un portfolio completo de accesorios, repuestos originales y servicio técnico oficial”, señaló Gustavo Barnes, referente de la marca.

Por su parte, Kolorian dijo presente con una muestra de las últimas tendencias de su catálogo, con especial foco en revestimientos acrílicos, pinturas látex e impermeabilizantes. Con la mira puesta en la temporada de primavera-verano, la empresa destacó sus líneas para piscinas (en versiones de base acuosa y de caucho acrílico) y brindó además asesoramiento técnico personalizado a los jugadores.

Silver Instalaciones, empresa especializada en seguridad electrónica integral, es uno de los sponsors que se sumaron a El Cronista Open Golf en 2026. En el segundo evento de la temporada, exhibió parte de su catálogo de cámaras, alarmas y cerraduras inteligentes.

También presentó cámaras perimetrales con detección humana, basadas en una tecnología que incorpora inteligencia artificial, un sistema que evita las falsas alertas.

La amplia variedad de servicios de seguridad electrónica de Silver Instalaciones incluye el control de acceso tanto para empresas como para edificios y, por otro lado, una central de monitoreo convencional. Como incentivo especial para los golfistas del circuito, durante la temporada podrán anotarse para el sorteo de una cerradura inteligente que la empresa llevará a cabo en la fecha de la gran final.

Fecha dos de El Cronista Open Golf (El Cronista)

El respaldo de prestigiosas marcas continúa siendo un pilar fundamental en la consolidación de El Cronista Open Golf. En los torneos, Abelson difunde su amplio portfolio de soluciones para la construcción y la remodelación. Su oferta abarca desde sanitarios, griferías, calderas, termotanques y bombas; hasta insumos clave para instalaciones de agua, gas y sistemas de protección contra incendios. La empresa, con más de 60 años de trayectoria en el sector, cuenta con nueve puntos de venta entre locales propios y franquicias. Entre ellos, se encuentra su última expansión con la inauguración de una franquicia en Avellaneda, zona sur del conurbano bonaerense.

Asimismo, Río Uruguay Seguros (RUS) reafirma su presencia como sponsor del certamen. Para la aseguradora, el acompañamiento al deporte constituye una herramienta estratégica para la educación y el desarrollo de las personas.