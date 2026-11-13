El vínculo entre la industria automotriz y el golf tiene una extensa historia sustentada en valores compartidos y en patrocinios de torneos profesionales, amateurs y corporativos. A raíz de dicha relación, El Cronista Open Golf resulta un espacio propicio para conectar la pasión por el deporte con la tecnología y la innovación. En este escenario, la llegada de Jetour a la Argentina, de la mano del Grupo Famly, marcó un hito en el segmento SUV, a partir de su diseño boxy que se adapta tanto para un uso cotidiano en la ciudad como para realizar escapadas off-road los fines de semana.

Dado el concepto “Travel+”, que es una invitación a salir de la rutina, a descubrir cosas nuevas, al off road y de una manera placentera gracias a la tecnología y el confort que caracterizan a la marca, El Cronista Open Golf resulta un espacio adecuado donde exhibir su potencial y ofrecer una experiencia de conducción a los participantes. En la cuarta fecha de la temporada 2026, donde la marca fue Main Sponsor, exhibió la innovadora Serie T con los modelos T1 y T2, junto con Dashing y X70. Los jugadores e invitados pudieron realizar test drives exclusivos de la X70 para comprobar de primera mano su calidad y se divirtieron con un desafío de mini golf con artículos de merchandising como premio. Además, se realizó una clínica de putt para un grupo de periodistas, quienes tuvieron su primera experiencia en este deporte.

El Cronista Open Golf resulta un espacio propicio para conectar la pasión por el deporte con la tecnología y la innovación. Foto: El Cronista

En diálogo con El Cronista Open Golf, Mariana Scaduto, gerenta de Marketing y Prensa del Grupo Famly, importador oficial de Jetour en el país, analizó el impacto del circuito, la generación de oportunidades comerciales entre sponsors, detalló la filosofía “Travel+” y adelantó los próximos lanzamientos de la marca.

-¿Cuál es la novedad más reciente entre los modelos de Jetour?

-Nuestra novedad más inminente para coronar este año es el lanzamiento del T2 i-DM 4WD (híbrido enchufable con tracción integral), un modelo que revolucionará el segmento al combinar capacidades off-road con tecnología PHEV. Posteriormente, proyectamos la llegada del esperado G700 para el primer semestre de 2027, consolidando nuestra oferta en la gama alta y sentando las bases para la futura expansión de la familia de productos.

-¿Cuáles son los pilares en los que se basa la marca?

-La esencia de Jetour se resume en nuestro concepto global “Travel+”, que invita a salir de la rutina y viajar de una manera distinta, combinando confort, seguridad y tecnología. Nuestros pilares fundamentales son la calidad premium de nuestros materiales, un diseño innovador, equipamiento de vanguardia y un fuerte compromiso con el respaldo de posventa para construir relaciones de confianza a largo plazo con el cliente.

El concepto "Travel+" es una invitación a salir de la rutina, a descubrir cosas nuevas, al off road y de una manera placentera gracias a la tecnología y el confort que caracterizan a la marca. Foto: El Cronista

-¿Por qué decidieron participar en El Cronista Open Golf?

-Elegimos El Cronista Open Golf porque representa una plataforma premium para el relacionamiento directo. Nos permite acercar nuestra propuesta a un público formado por empresarios y tomadores de decisión, en un entorno distendido que amalgama deporte, networking y experiencias de marca de alto valor.

-¿Cuál es el balance de la participación de la marca en el circuito?

-Sumamente positivo. La sinergia generada ha sido excelente; en cada fecha nos acompaña activamente nuestra red de concesionarios y asesores, lo que nos permite no solo exhibir los vehículos, sino brindar atención personalizada, coordinar test drives y generar prospectos de calidad en un ambiente relajado y muy profesional.

Para 2027, la expectativa es continuar trabajando en la consolidación de la marca e incrementar la participación de Jetour en Argentina. Foto: El Cronista

-¿Qué aspectos positivos lograron como marca con su presencia en El Cronista Open Golf?

-Más allá de la alta visibilidad, hemos logrado un impacto comercial directo. El relacionamiento sostenido durante el circuito y el trabajo conjunto con los concesionarios se tradujeron en un networking efectivo que nos permitió cerrar ventas concretas con contactos iniciados en el torneo. La relación con Soraya Ferri es excelente y estratégica. Su proactividad, atención al detalle y profundo conocimiento del networking corporativo han sido clave para maximizar nuestra presencia en el torneo, ayudándonos a generar vínculos de valor y propuestas comerciales muy interesantes para la marca.

-¿Les surgió alguna oportunidad de negocio con los demás sponsors que forman parte del circuito?

-Sí, este tipo de circuitos corporativos son un ecosistema B2B ideal. Compartir el espacio con otras marcas nos abrió puertas para explorar alianzas estratégicas, generar beneficios cruzados para nuestros clientes y evaluar acuerdos corporativos que potencian el crecimiento de las distintas marcas involucradas.

Durante la cuarta jornada de la temporada 2026, los participantes pudieron conocer distintos modelos de Jetour. Foto: El Cronista

-¿Qué importancia tiene el cara a cara con los posibles clientes en este tipo de eventos?

-El “cara a cara” es insustituible. Nos permite escuchar activamente a los clientes, entender sus necesidades particulares y derribar algunos mitos que aún existen alrededor de los autos de origen chino. Es el espacio perfecto para demostrar empíricamente que Jetour ofrece un producto de altísima calidad y tecnología, posicionándonos como una marca aspiracional, pero inteligente y alcanzable.

-¿Qué feedback tuvieron a través de la propuesta del test drive?

-Fue extraordinario. Sentarse al volante es el momento de la verdad; ahí es donde el cliente comprueba de forma tangible la insonorización, el nivel de confort, la calidad de los materiales y nuestras avanzadas asistencias a la conducción (ADAS). Es la materialización de nuestro concepto “Travel+”, demostrando que ofrecemos una experiencia de viaje superior, más segura y placentera.

-¿Qué valor le dan al deporte desde la empresa?

-El deporte comparte nuestros valores centrales de superación, dinamismo y vida al aire libre. A nivel global, Jetour acompañó hitos como la clasificación al Mundial de Básquet, y en Argentina, además de nuestra fuerte apuesta estratégica por el golf, apoyamos de la mano de nuestros concesionarios a distintos clubes de rugby. Entendemos el deporte como el escenario ideal para invitar a las personas a vivir experiencias memorables.

A nivel global, Jetour acompañó hitos como la clasificación al Mundial de Básquet, y en Argentina, además de la fuerte apuesta estratégica por el golf, apoya de la mano de sus concesionarios a distintos clubes de rugby. Foto: El Cronista

-¿Qué lugar ocupa la innovación en la filosofía de Jetour?

-Es el motor transversal de nuestra organización. No solo se refleja en la incorporación de vehículos como el futuro lanzamiento de la T2 i-DM 4WD y tecnología de seguridad en el producto, sino también en nuestros procesos internos. Un claro ejemplo es la reciente optimización en nuestra logística y distribución de repuestos en posventa; esto redujo de manera importante los tiempos de espera del cliente, disminuyó la carga de trabajo manual de nuestros colaboradores y mejoró la eficiencia de toda el área.

-¿En qué se destacan los SUVs medianos de diseño boxy? ¿A qué tendencia o necesidades responde su característica off-road liviano?

-El diseño boxy (presente en nuestra Serie T) se destaca por una silueta robusta, líneas marcadas y un marcado perfil aventurero. Responde directamente a la tendencia de usuarios que buscan la versatilidad de un vehículo de uso diario para la ciudad, pero que demandan el despeje, la tecnología y la capacidad técnica —como los sistemas de tracción integral y bloqueos de diferencial— necesarios para realizar escapadas off-road de fin de semana, en total alineación con el espíritu “Travel+”.

-¿Persiste actualmente en la Argentina cierto prejuicio sobre los vehículos de origen chino? ¿Cuál es la calidad de los autos de origen chino en comparación con los fabricados en el Mercosur?

-Si bien el prejuicio ha disminuido aceleradamente, el contacto directo y el test drive son vitales para terminar de desmitificar algunas cuestiones. Hoy, las terminaciones, el diseño y el nivel de equipamiento (pantallas, ADAS, motorizaciones electrificadas) de marcas como Jetour, ofrecen vehículos premium muy competitivos frente a la producción regional.

Jetour con una red nacional de talleres oficiales enfocados en un servicio posventa integral, Foto: El Cronista

-¿Qué servicios de posventa ofrece la marca?

-Contamos con una red nacional de talleres oficiales enfocados en un servicio posventa integral, lo que incluye mantenimiento garantizado, personal capacitado y un sólido respaldo en la provisión de repuestos genuinos. Gracias a la optimización de procesos implementada este año, nuestro enfoque está puesto en brindar resoluciones rápidas y certeras, asegurando que la experiencia del cliente tras la venta sea uno de nuestros mayores diferenciales competitivos. Adicionalmente, todos los clientes pueden comprar ellos mismos sus repuestos o accesorios a través de la página web y retirar su compra por el depósito o el taller seleccionado.

-La empresa se propuso objetivos para fines de 2026 en cuanto a puntos de venta y talleres oficiales en el país. ¿Está cerca de alcanzar esa meta?

-Durante todo el año trabajamos activamente sumando concesionarios y ampliando la huella territorial en distintas regiones estratégicas (como Neuquén y Catamarca, entre otras aperturas en proceso). Nuestro objetivo es finalizar 2026 con la consolidación de esta red comercial y alcanzar los 30 puntos de venta y lograr un alcance de cobertura a nivel nacional.

-¿Cuáles son las expectativas u objetivos para el próximo año?

-Para 2027, nuestra expectativa es continuar trabajando en la consolidación de la marca e incrementar la participación de Jetour en Argentina. Comenzaremos el año con una fuerte presencia de exhibición y test drive este verano en Pinamar. Apuntamos a escalar el volumen de patentamientos apoyándonos en el buen cierre comercial del año y en el impacto de los próximos lanzamientos, como el T2 i-DM 4x4 y el G700. Nuestro objetivo central es posicionarnos como referentes del segmento SUV gracias a nuestra vanguardia tecnológica, un portafolio ampliado y el fortalecimiento continuo de nuestra red de concesionarios.