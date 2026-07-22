La temporada 2026 de El Cronista Open Golf contará con un motivo de celebración especial: se cumple el quinto aniversario bajo la organización integral de la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo. Un exclusivo nivel de premios y el crecimiento de todo el ecosistema que rodea cada torneo son algunas de las razones de los éxitos acumulados en estos años, los cuales han posicionado al circuito entre los principales certámenes corporativos de golf del país.

El prestigio ganado por El Cronista Open Golf es visible en cada jornada, donde se destacan la masiva convocatoria y la conformación de una comunidad de participantes que disfruta la pasión por el golf y los diversos agasajos de los sponsors.

Basado en dichos pilares, el circuito se ha consolidado definitivamente como una plataforma ideal para el desarrollo de activaciones de marca originales, diseñadas para ofrecerle a los participantes una jornada memorable. A su vez, cada evento resulta un espacio estratégico de networking diseñado por la consultora para que las empresas establezcan conexiones comerciales reales.

Cinco años de golf, innovación y experiencias únicas

Una de las premisas de Soraya Ferri es que un gran torneo no se define solo por el juego, sino por la experiencia de los jugadores. Con atención en cada detalle, en las distintas canchas que se visitan a lo largo de la temporada se lleva a cabo un despliegue técnico de pantallas y sonido que cumple una doble función. Por un lado, se crea el ambiente festivo ideal para el famoso “hoyo 19”, donde los golfistas disfrutan del evento tras completar sus rondas y descubren las sorpresas preparadas por los sponsors. Por otro, la escena de innovación y sofisticación aporta un valor que aumenta la visibilidad de las marcas que acompañan al circuito.

“Celebrar cinco años de este nuevo formato de El Cronista Open Golf me llena de orgullo. Durante este camino, en el que hemos trabajado con absoluta pasión y dedicación, no solo logramos consolidar un circuito corporativo de primer nivel, sino también construir una comunidad extraordinaria integrada por jugadores, empresas y marcas que nos acompañan y crecen junto a nosotros en cada edición”, comentó Soraya Ferri, directora de la consultora.

Los aspectos que distinguen al circuito son aquellos que definen su identidad. Al respecto, Ferri sostuvo: “La combinación entre la cobertura editorial de El Cronista, el gran despliegue de las marcas, el nivel de nuestros sponsors y una puesta en escena innovadora hace que cada fecha sea una experiencia diferente. Fuimos disruptivos al incorporar pantallas digitales dentro del campo de golf y desarrollar propuestas originales que transforman cada torneo en un verdadero evento corporativo. Organizar un circuito de golf corporativo de esta magnitud nos impulsa a seguir innovando y elevando la experiencia año tras año”.

Por su parte, Juan Ignacio Coria, Director de Transformación Digital y Procesos de El Cronista, destacó: “Para la temporada 2026 nos preparamos para un evento realmente destacado, caracterizado por el networking y por el encuentro entre personas que comparten la pasión por el golf. El Cronista pone mucho esfuerzo en la organización de este circuito, porque lleva nuestro sello propio: el sello de una marca que año a año logra reunir a públicos muy diversos, todos interesados en compartir una experiencia de primer nivel”.

Con respecto a las novedades de este año, Coria expresó: “Buscamos que la experiencia de quienes participan sea cada vez más espectacular, siempre centrados en el usuario: pensamos cada detalle para que cada edición supere a la anterior. Por eso este año vamos a sumar nuevos incentivos, como el premio al mejor score entre los suscriptores de El Cronista. Con cinco fechas a lo largo de la temporada, incluyendo la gran final, cada edición nos permite consolidarnos como un verdadero espacio de encuentro, tanto para quienes juegan al golf como para las marcas que eligen acompañar este evento”.

Beneficios para suscriptores de El Cronista

En la temporada 2026, el circuito ofrecerá importantes beneficios para la comunidad de suscriptores de El Cronista para que tengan un lugar especial: “Van a contar con un 15% de descuento en sus suscripciones y, además, con prioridad de inscripción en el torneo, algo muy valioso teniendo en cuenta la alta demanda que tiene cada edición. Asimismo, hemos incorporado una lunch box individual para cada jugador, con una selección cuidada de delicatessen dulces y saladas para disfrutar. Es nuestra forma de agradecerles a quienes nos acompañan todos los días y de acercarlos a una experiencia que combina la pasión por el golf con el espíritu de nuestra marca”, anunció el Director de Transformación Digital y Procesos de El Cronista.

Coria agregó que también se decidió hacer un reconocimiento al golfista más destacado entre los Members de El Cronista y dijo: “Como incentivo adicional, quien logre el mejor score en esa categoría se va a llevar una silla de oficina de la marca Grupo(a)², un premio pensado también para acompañar el día a día de nuestros lectores más allá de la cancha”. Se trata de una silla modelo Aston Alta con respaldo red, asiento tapizado y sistema lumbar y basculante. Grupo(a)² reúne un conjunto de empresas y comercializa de forma exclusiva en Argentina productos de Teknion (Canadá), Archivos Activos (Argentina) y Actiu (España).

El Cronista Open Golf 2026 Camino a la Riviera Maya y Cancún

Los golfistas que forman parte de la comunidad de El Cronista Open Golf y aquellos interesados en sumarse al circuito ya pueden marcar en su calendario la fecha de inicio de una nueva edición. La temporada 2026 constará de cinco jornadas, desde su puesta en marcha en agosto hasta la culminación con la gran final que se disputará en diciembre.

Tras el éxito de la temporada anterior, Soraya Ferri Networking Corporativo y Yellowstone Travel renovaron su compromiso para ofrecer nuevamente un premio impactante para los ganadores de cada categoría en la gran final. Los campeones ganarán un viaje a la Riviera Maya y Cancún para marzo de 2027 con pasajes aéreos, estadía, traslados y rondas de golf incluidas.

Los participantes se alojarán las primeras cuatro noches en el hotel Iberostar Paraíso del Mar en la Riviera Maya. Allí, el itinerario estipula dos jornadas de golf en Playa Paraíso, que marcarán el inicio del torneo interno del viaje. Posteriormente, el grupo se trasladará al hotel Iberostar Selection Cancún para disfrutar de otras cuatro noches de estadía. En este segundo tramo, los golfistas jugarán en el campo de Iberostar y en el Playa Mujeres, contando en todos los casos con el uso de carros de golf y acceso a las zonas de práctica para su preparación.

En las ediciones anteriores bajo la organización de la consultora, El Cronista Open Golf premió a sus golfistas con viajes a Dubái, Club Med Trancoso, Club Med Lake Paradise y Punta Cana.

Formato de competencia y premios

El arbitraje deportivo del circuito estará a cargo de Darío Lozano, de DL Golf Tour. Para esta temporada, se mantendrá el mismo formato del año pasado. La competencia contará con cuatro categorías mixtas determinadas por el índex de los golfistas: hasta 11.9, de 12 a 17.9, de 18 a 24 y de 25 a 54.

Con el objetivo de reconocer los mejores rendimientos en cada fecha, El Cronista Open Golf premia a los ganadores de cada categoría, los segundos puestos y también entrega obsequios para los Best Approach y Long Drive.

Cada fecha, los ganadores de las cuatro categorías recibirán una estadía de cinco noches all inclusive para dos personas en La Posada del Qenti, con alojamiento en categoría Estándar (incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena), infusiones naturales libres, actividades recreativas y circuito de spa incluido. Una experiencia saludable y completa, ideal para disfrutar, descansar y vivir unos días de bienestar en un entorno único. A su vez, obtendrán una caja de vino de la línea Predador/Passito de Bodega del Carmen, sumado a un kit compuesto por un juego de mesa, un porta notebook, cuaderno y lapicera de parte de El Cronista.

Por su parte, quienes finalicen en el segundo lugar de cada categoría tendrán una estadía de tres noches all inclusive para dos personas en La Posada del Qenti, con alojamiento en categoría Estándar (incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena), infusiones naturales libres, actividades recreativas y uso libre de las instalaciones. También conseguirán dos botellas de vino de la línea Nido del Tigre de Bodega del Carmen junto a un kit de El Cronista con un juego de mesa, un porta notebook, cuaderno y lapicera.

Ubicada en Villa Río Icho Cruz, provincia de Córdoba, a pocos minutos de Villa Carlos Paz, La Posada del Qenti es un all inclusive saludable con una filosofía que combina el bienestar, la naturaleza y el confort. Desde su oferta gastronómica hasta las actividades físicas y de integración, ofrece diversas opciones para una experiencia de relax en un resort rodeado de naturaleza.

En cada certamen también se premiará a cuatro Best Approach y al Long Drive. Quienes registren las mejores marcas ganarán una botella de vino de la línea Chimuelo de Bodega del Carmen, un surtido de quesos de La Blanqueada y un set de regalos de El Cronista con un juego de mesa, un porta notebook, cuaderno y lapicera.

Con motivo del gran anhelo que acompaña a todo golfista al iniciar una ronda, habrá doble premio para quien logre hacer hoyo en uno: por un lado, ganará un inodoro inteligente de Triton y, por otro, una orden de compra por dos millones de pesos en Materiales Buenos Aires.

Triton es la primera importadora, desde 2018, de sanitarios inteligentes en la Argentina y cuenta con seis modelos que fusionan diseño, tecnología y funcionalidad. Ofrece servicio de posventa y garantía por tres años. En su línea de inodoros inteligentes, su modelo estrella es Total White con bidet incorporado y funciones confortables como aromatizador y sensor de proximidad.

Materiales Buenos Aires cuenta con un local comercial en la Ciudad de Buenos Aires y un centro de distribución en Sáenz Peña (Tres de Febrero), el cual centraliza toda su operación logística. La empresa abastece de materiales gruesos para obras de envergadura tanto a constructoras y profesionales del sector como a clientes particulares.

Ranking El Cronista Open Golf

La edición 2026, además, tendrá un ranking auspiciado por Buke Golf. El jugador que más puntos obtenga en la sumatoria de las cuatro primeras fechas (no cuenta la final) del circuito, obtendrá un premio de parte de Buke Golf. Sumarán puntos los primeros cinco lugares y se repartirán 100 puntos para el primer puesto, 50 para el segundo, 30 para el tercero, 20 para el cuarto y 10 para el quinto.

En caso de empate, se tomará el puntaje más alto de la última fecha (cuarta jornada). Para participar es requisito seguir las cuentas de Instagram de Buke Golf y Soraya Ferri Networking Corporativo. El ranking está abierto a los golfistas de todas las categorías.

La ruta hacia la gloria

El calendario de la temporada 2026 de El Cronista Open Golf tendrá cinco fechas, una más que la anterior edición, por lo cual se disputará un torneo por mes hasta fin de año. En cada jornada se desarrollará una competencia en algunas de las canchas más prestigiosas y desafiantes de la provincia de Buenos Aires en el marco de un evento social con agasajos de las marcas que acompañan al circuito.

El lanzamiento será el 26 de agosto en un escenario que vuelve a ser sede de El Cronista Open Golf: el campo de Los Lagartos Country Club. Tras el evento inicial, la acción continuará en septiembre en la cancha de Golfers Country Club. Luego, en octubre, Campo Chico Country Club recibirá al circuito para el certamen correspondiente a la tercera fecha, a partir de la cual seguramente se comenzarán a perfilar algunos candidatos a conquistar el gran premio.

En la recta final de El Cronista Open Golf 2026, la cuarta jornada se jugará en noviembre en Highland Park Country Club. Por último, la temporada alcanzará su punto cúlmine con el torneo correspondiente a la gran final, la cual tendrá como escenario el Club de Campo Las Praderas de Luján. Al terminar la competencia, llegará el turno de la ceremonia de premiación donde se darán a conocer los ganadores del viaje a la Riviera Maya y Cancún.

“Los campos elegidos son los que tienen la infraestructura necesaria para realizar un evento como El Cronista Open Golf. La instalación eléctrica es la prioridad. Teniendo esa base, buscamos canchas con un buen mantenimiento del campo de golf: greens con buena velocidad, óptima calidad de fairways e instalaciones adecuadas”, explicó Darío Lozano, de DL Golf Tour.

Con respecto a la organización de cada torneo, Lozano señaló: “Tenemos un público de aproximadamente 60 golfistas que nos siguen todas las fechas. Las inscripciones abren dos semanas antes de cada torneo y en pocos días ya tenemos lista de espera”. Lozano forma parte de la organización del circuito desde 2018 y, al hacer un balance, sostuvo: “Fuimos creciendo de a poco. Los últimos cinco años dimos un salto de calidad con mejor servicio, sponsors y premios. El principal logro fue mantener el nivel del circuito y mejorarlo año a año. Desde DL Golf Tour hemos creado un gran equipo de trabajo y estamos muy entusiasmados”. Y agregó: “El despliegue de sponsors en cada evento y el trabajo que hay detrás de eso es lo que destaca a El Cronista Open Golf respecto a torneos del país. El formato de la final también es algo a destacar ya que los clasificados juegan mezclados dentro de su categoría”.

Fechas estimadas:

26/08: Los Lagartos Country Club

23/09: Golfers Country Club

21/10: Campo Chico Country Club

11/11: Highland Park Country Club

02/12: Gran final Club de Campo Las Praderas de Luján

Experiencias Premium y networking

Los eventos de El Cronista Open Golf son un espacio ideal para aumentar la visibilidad y potenciar el posicionamiento de las marcas mediante activaciones y el desarrollo de networking.

Con ese objetivo, el circuito cuenta con una modalidad de Experiencia Premium donde las empresas reservan líneas completas del torneo para agasajar a sus principales clientes. A esta propuesta se suman sponsors que acompañan el evento aportando los obsequios que reciben los jugadores de las mencionadas líneas. De esta forma, los clientes podrán disfrutar de un día de golf con atenciones especiales y detalles exclusivos durante toda la jornada.

En esta edición, por ejemplo, los golfistas invitados recibirán, entre otros regalos, productos de Pampagourmet, la reconocida marca de salsas y aderezos orgánicos, y de Tromen, empresa líder tanto en artículos de calefacción como en su línea gourmet de parrillas, hornos y accesorios. Sumado a esto, obtendrán chombas Buke Golf, un box gourmet de diferentes quesos de La Blanqueada y vinos de Magia de Uco.

En tanto, otro de los obsequios propone una forma distinta de vivir el golf. Consiste en vouchers de Yarda 51, ubicado en Pilar, para disfrutar dos horas de indoor golf con picada y bebida para cuatro personas.

En la búsqueda de conectar al público con las marcas a través de experiencias memorables, Soraya Ferri Networking Corporativo y FilmSuez desarrollaron una unidad de negocios que transforma un evento tradicional en una activación de marca que deja huella. CineXperience es una propuesta que combina originalidad y entretenimiento, convirtiendo a una función privada de cine en una poderosa herramienta de branding y/o comunicación corporativa. La filosofía de conectar al público con las marcas en entornos amigables para fomentar acuerdos comerciales y fidelización, está presente tanto en los torneos de El Cronista Open Golf como en CineXperience. En el marco de las distintas fechas del circuito, los golfistas podrán acercarse al stand de CineXperience para conocer detalles sobre las opciones de funciones de cine privadas y personalizadas para agasajar a clientes o invitados.

El “hoyo 19”

La ambientación contará con pantallas LED outdoor de última generación de Prina, empresa que desde 2024 selló una alianza con Samsung para ser partner exclusivo. En las distintas sedes que visite el circuito a lo largo de la temporada, Prina desplegará diversos paneles en el hoyo 1 y el denominado “hoyo 19”, con sus pantallas diseñadas para verse de forma óptima en todas las condiciones climáticas.

El living de El Cronista y los espacios comunes estarán decorados con los muebles de exterior Aluma, fabricados íntegramente con estructuras de aluminio, que ofrecerán espacios de descanso para los participantes a través de sus productos. Sus diferentes modelos combinan elegancia, confort y resistencia a la intemperie gracias a su composición, un acabado símil madera y tejidos resistentes.

La puesta en escena también tendrá el aporte de Iluminatti Pilar, empresa que respalda al circuito hace varios años, para crear una atmosfera especial mediante la instalación de diversos artefactos de iluminación en el living de El Cronista y se encargará de la iluminación en la ceremonia de cierre de la gran final.

A su vez, Tienda Efebe presentará su nueva colección de muebles con una propuesta íntegramente desarrollada en maderas nativas, priorizando el diseño, la calidad y la calidez de los materiales. Además de sus sillas emblema, exhibirá mesas y distintos muebles que conforman una línea pensada para integrarse tanto en espacios interiores como en galerías y ambientes semicubiertos, combinando funcionalidad con una estética contemporánea.

Servicios para golfistas

Una de las atracciones de la jornada inaugural estará protagonizada por Lyx Argentina. Entre los modelos que exhibirá, la marca prepara una novedad que será revelada durante el evento. “Creo que vamos a sorprender a todos los jugadores de golf. Puedo asegurar que es una novedad a nivel mundial. Eso un producto desarrollado con exclusividad propia, no existe a nivel nacional. Me interioricé con diferentes personalidades del golf y nadie vio lo que vamos a presentar. Realmente creo que va a ser un producto que impactará”, anunció Luis Ariel Petitto, representante de Lyx Argentina.

Con el respaldo de una amplia experiencia en el mercado, la empresa se enfocó en el sector del golf y la movilidad eléctrica de litio. Petitto remarcó los rasgos particulares de este nuevo desarrollo de movilidad eléctrica de alta gama y señaló que “Lyx es un proyecto propio para el cual contamos con la exclusividad de importación de una empresa china. Son modelos de vehículos con detalles técnicos generados a partir de nuestras indicaciones, como cargador rápido, chasis de aluminio y otras características tecnológicas”.

Dos sponsors se presentarán en conjunto para brindarles a los participantes una prueba de sus productos y servicios vinculados al golf. Buke Golf exhibirá una muestra de sus productos de equipamiento e indumentaria. Llevará a cabo un “Demo Day” en el cual los jugadores tendrán la oportunidad de probar los diferentes modelos y palos de distintas marcas. De esta forma, quienes tengan interés en cambiar alguno de sus palos o simplemente quiera conocer las novedades de equipamiento podrán encontrar la marca o modelo que mejor se adapte a su estilo de juego.

Por su parte, Virtual Golf instalará una carpa para presentar sus simuladores de golf donde los participantes podrán probar las sensaciones al ejecutar sus golpes con los palos presentados por Buke Golf.

Fundada hace poco más de dos años, Virtual Golf es fabricante de simuladores de golf en la Argentina. La empresa diseña sus productos tanto para locales comerciales como para residencias particulares. Su propuesta permite a los golfistas disfrutar de su pasión a diario, sin restricciones horarias o climáticas. Además, comercializa Putting Greens, un producto útil para practicar el juego corto en el hogar.

Diseño y tecnología

En sintonía con el acento puesto en la innovación y la tecnología que guía el trabajo de la consultora de Soraya Ferri en la organización del circuito, Jetour exhibirá algunos de sus vehículos, principalmente la línea Jetour T-Series integrada por los modelos T1 i-DM, T1 y T2.

Entre las novedades de Jetour se encuentran, por un lado, la T1 i-DM, que incorpora tecnología híbrida y, por otro, la renovada X70 Face Lift, que presenta una actualización en diseño y equipamiento. En cada jornada de El Cronista Open Golf, la empresa ofrecerá la posibilidad de realizar un test drive. “Queremos que quienes visiten el evento puedan vivir la experiencia Jetour. Por eso organizamos un recorrido breve con los modelos exhibidos, para que puedan comprobar por sí mismos la calidad de terminación, el confort de marcha y la tecnología que incorporan nuestros vehículos”, anunció Rafael Ballón Espinoza, Gerente de Marketing de Jetour Argentina.

Bienestar y deporte: El Cronista Open Golf acompaña la salud de los golfistas

La salud y el bienestar ocupan un lugar preponderante en El Cronista Open Golf. Por un lado, Laboratorios Baliarda, farmacéutica argentina fundada en 1971, continúa como sponsor. Sustentada en el compromiso de desarrollar, elaborar y comercializar medicamentos de máxima calidad orientados a mejorar la calidad de vida de las personas, acompaña a los deportistas con sus productos: Pantus (Pantoprazol), para el tratamiento de la acidez y el reflujo; Biomag (Bisglicinato de Magnesio), desarrollado para combatir la fatiga muscular, el estrés y las alteraciones del sueño; y Flepax formulado con colágeno no desnaturalizado tipo II y vitamina D3 para la salud articular.

Por otro lado, la organización de un circuito de golf ofrece la oportunidad de trascender lo deportivo para generar un impacto social. En virtud de ello, en 2025 El Cronista Open Golf estableció una colaboración con Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT), dependiente del CONICET y de la Universidad Austral, logrando el apoyo por parte de marcas del circuito al certamen benéfico organizado por el IIMT. A su vez, el instituto participa activamente de los eventos bajo la premisa de acercar la ciencia a la sociedad como un motor de desarrollo y salud cotidiano.

Una variada propuesta gastronómica

Para afrontar los 18 hoyos bien abastecidos, cada participante del torneo recibirá un voucher para una box individual de El Cronista que contiene un sándwich de lomito y queso, frutas frescas de estación, un mix de frutos secos, un muffin artesanal, un jugo de naranja de 125 ml y un agua mineral sin gas de 500 ml.

El Cronista Open Golf cuenta con la presencia de marcas enfocadas en brindar alternativas saludables y ricas a los jugadores. Galletitas RC acompañará las jornadas con toda su variedad de galletitas saladas Crackers y sus clásicos dulces de hojaldre, asegurando que cada participante encuentre su opción preferida para disfrutar en la ronda. A ella se sumará Dole, que pondrá a disposición de los golfistas una cuidada selección de frutas de estación, ideales para reponer energías durante el recorrido.

Para sobrellevar el desgaste físico de una jornada a puro golf y garantizar la hidratación de los participantes, Alpes entregará botellas de agua durante la ronda. La marca, procedente de la Reserva Hídrica de Córdoba, ofrece dos opciones: agua mineral natural y agua cero sodio.

En cada torneo, Muta formará parte de la propuesta gastronómica del circuito. Previo a la competencia, en el hoyo 1, servirá café de especialidad de origen colombiano acompañado con productos de pastelería como cookies y budines de diversos sabores. Luego, para el denominado “hoyo 19”, Muta contará con una barra en un living donde los participantes e invitados puedan relajarse. Allí ofrecerá mocktails (tragos sin alcohol a base de té) y vermut junto con opciones saladas.

Tanto en el living de El Cronista como en el corredor central, COWI desplegará una barra donde ofrecerá bebidas sin alcohol. COWI se define como un espacio diseñado para que el vino, la gastronomía y los encuentros se transformen en experiencias memorables. Cuenta con sedes en los barrios de Palermo y Belgrano, mientras que próximamente se inaugurará un tercer local en Núñez.

La variada propuesta gastronómica del circuito contará por segundo año consecutivo con la presencia de La Blanqueada Lácteos. La empresa brindará degustaciones de sus quesos premium estacionados y otras variedades seleccionadas especialmente para el circuito.

Para el maridaje, los jugadores tendrán diferentes opciones según sus gustos. Además de entregar premios a los golfistas más destacados de cada fecha, Bodega del Carmen, situada en Calingasta, San Juan, presentará sus líneas Predador/Passito, Nido del Tigre y Chimuelo para que los participantes puedan degustar.

Dado que el vino es la bebida por excelencia para el paladar argentino, el circuito reúne diversas opciones para que los golfistas disfruten mientras conversan sobre sus rondas en el living de El Cronista.

Con un legado que se remonta al año 1558 en Italia y continúa hasta hoy en una finca ubicada en Los Chacayes, Mendoza, Magia De Uco elabora sus vinos fusionando la tradición con la tecnología con una filosofía de máxima precisión y mínima intervención. En la jornada inaugural de El Cronista Open Golf, Magia De Uco ofrecerá degustaciones de una selección de su portafolio, que incluye un Espumante Dulce Natural Malbec, un Espumante Extra Brut Malbec, un Malbec Rosé, un blend de Malbec y Petit Verdot, un Cabernet Sauvignon y distintas expresiones de Malbec y Cabernet Franc.

Por su parte, Todo Puros presentará una selección de puros de la más alta calidad, con los tradicionales habanos y destacadas alternativas de otros orígenes. En su stand, la marca explicará las características de cada variedad y sugerirá las mejores opciones para disfrutar en momentos de ocio, celebraciones o como obsequio.

Soluciones para el hogar y seguros

Con una trayectoria de más de 60 años en el sector de la construcción y nueve puntos de venta entre locales propios y franquicias, Abelson acompaña al circuito hace varias temporadas. En los distintos torneos que conforman el calendario de El Cronista Open Golf, presentará su completo porfolio de soluciones de obra, que abarca desde sanitarios, griferías, termotanques, calderas y bombas, hasta materiales de protección contra incendio e instalación de agua y gas.

En tanto, pinturerías Kolorian formará parte del circuito con su propuesta de pinturas, revestimientos acrílicos e impermeabilizantes. Durante cada fecha, la marca invitará a los golfistas a divertirse con desafíos de puntería con diferentes premios. Al igual que en ediciones anteriores, sus representantes brindarán asesoramiento a todos los golfistas.

En una nueva muestra de su compromiso con el deporte, Río Uruguay Seguros (RUS) reafirma su presencia en El Cronista Open Golf unatemporada más. La empresa considera que el deporte es importante como pilar de identidad y representa una herramienta fundamental para la educación, el desarrollo personal y la promoción de la sustentabilidad.

Con un calendario de cinco jornadas, premios exclusivos y sponsors de primer nivel, El Cronista Open Golf celebra su quinto aniversario bajo la organización integral de Soraya Ferri Networking Corporativo. La edición 2026 se proyecta como una temporada repleta de emociones, donde cada fecha promete ser una experiencia memorable tanto dentro como fuera del campo.