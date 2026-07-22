Uno de los principales impactos en El Cronista Open Golf desde que la consultora Soraya Ferri Networking Corporativo se hizo cargo de la organización integral del circuito fue, sin lugar a dudas, el nivel de los premios que se entregan en cada jornada y a los ganadores de la gran final de la temporada.

Tras las exitosas experiencias previas en Dubái, Trancoso, São Paulo y Punta Cana, los campeones de cada categoría en la edición 2026 ganarán un viaje que combina golf y turismo. En esta ocasión, el destino será México, donde se visitarán Riviera Maya y Cancún de la mano de Yellowstone Travel, en un paquete que incluye pasajes aéreos, estadía, traslados y rondas de golf.

Nacida como resultado de la vocación y formación de su fundadora, Graciela Marta Roth, la agencia de viajes y turismo Yellowstone Travel va camino a cumplir 30 años brindando servicios turísticos personalizados para empresas y público general, tanto en destinos nacionales como internacionales.

Desde 2017, Yellowstone Travel cuenta con una unidad de negocios Golf por el Mundo, la cual les permite diseñar propuestas a medida que fusionan dicho deporte con experiencias premium en playas, bodegas y los campos de juego más atractivos del mundo.

En la antesala de la temporada 2026, El Cronista Open Golf dialogó con Matías Berkenwald, Gerente de Yellowstone Travel, para conocer el itinerario, las canchas y los aspectos más sobresalientes del destino elegido.

-El itinerario del viaje incluye cuatro jornadas de golf. ¿Cómo se desarrollará la competencia?

El día de la llegada será libre para poder relajarnos y disfrutar a pleno del hotel. Luego comenzaremos a jugar el torneo privado; cada día de juego estará intercalado por un día de descanso. La modalidad de competencia serán cuatro jornadas, de las cuales se considerarán las tres mejores tarjetas para la puntuación final. Además, en todas las jornadas, cada golfista jugará con un compañero diferente para poder compartir distintas vivencias.

-¿Cuáles son las principales características del campo Iberostar Playa Paraiso?

El Iberostar Playa Paraíso, ubicado en Riviera Maya, fue diseñado por el arquitecto Pete Dye. Es un par 72 de 18 hoyos que destaca por sus inusuales cambios de elevación y fairways estrechos, rodeado de frondosa selva. Es un campo prestigioso ya que ha sido sede de torneos internacionales como el World Amateur Team Championships y del circuito PGA TOUR Latinoamérica. Como particularidad, cuenta con formaciones rocosas naturales y rocas talladas a mano que rinden tributo a la civilización maya.

-¿Qué es lo más destacado de las canchas que se jugarán en Cancún?

En cuanto al Iberostar Cancún, presenta un diseño de campeonato de 18 hoyos y par 72. Fue creado por el golfista Isao Aoki, incluye un entorno natural único entre el mar Caribe y la Laguna Nichupté, con las históricas Ruinas Mayas de El Rey ubicadas justo en el hoyo 16. Por su parte, Playa Mujeres Golf Club fue diseñado por Greg Norman. Es un campo tipo links donde la brisa marina juega un papel estratégico, obligando al golfista a pensar cada golpe. Los segundos nueve hoyos se dirigen hacia el océano a través de dunas de arena, ofreciendo vistas panorámicas. Cuenta con un entorno de flora y fauna preservadas, destacando el famoso caimán del hoyo 6, el más corto de la cancha. Es considerado uno de los diez mejores campos de México.

-¿Qué actividades podrán realizar en México los acompañantes de los golfistas?

Hay un equipo de animación dedicado al disfrute y entretenimiento pleno de los huéspedes, con opciones que van desde actividades pasivas hasta entretenimiento activo, como juegos en la piscina, shows en el teatro, disco y spa, entre otras.

-¿Por qué decidieron sumar una jornada respecto al viaje a Punta Cana?

Decidimos sumar una jornada al tour porque creemos que el golfista disfruta de jugar. Por lo tanto, cuantos más green fee haya, mejor es el viaje. De esta manera, tienen una jornada adicional de golf en el torneo interno y también un día extra para jugar por fuera del tour en los denominados días libres.

-¿En qué se diferencia México como destino de golf?

México ofrece campos firmados por diseñadores de talla mundial que se integran con el entorno natural y reflejan la riqueza cultural e histórica del país.

-¿Qué beneficios observa en la combinación de deporte y turismo?

Creemos que es la combinación perfecta. Practicar el deporte que uno ama y disfrutar de todos los servicios que nos puede brindar una cadena hotelera como Iberostar: infraestructura, servicio, comidas y atención.

-¿Cuáles son las comodidades del IberostarWaves Paraíso del Mar?

El Iberostar Waves Paraíso del Mar es un resort 5 estrellas all inclusive en la Riviera Maya, ubicado en Playa Paraíso. Está a 22 kilómetros de Playa del Carmen. Sus instalaciones cuentan con una playa con certificación Blue Flag, doce restaurantes, seis bares, amplias piscinas, un gimnasio moderno y una “placita” con tiendas y entretenimiento.

-¿Y en cuanto al Iberostar Selection Cancún?

El Iberostar Selection Cancún también es un resort 5 estrellas todo incluido que se encuentra en la Zona Hotelera. Se destaca por sus diez piscinas (incluyendo un parque acuático), el campo de golf de 18 hoyos, acceso a playa privada, cinco restaurantes, spa, gimnasio y un club infantil Star Camp.

-¿Por qué decidieron renovar la alianza con El Cronista Open Golf?

Es un proyecto que entendemos es a largo plazo y comenzó el año pasado con la formación del grupo que llevamos a Punta Cana en este 2026. La visión que tiene El Cronista Open Golf con respecto a ofrecer servicio y calidad es la misma que tenemos nosotros como empresa de viajes. Esa filosofía, que mantenemos desde 1997 y a menos de un año de llegar a los 30 en el mercado, es nuestra piedra fundamental.

-¿Habrá tarifas preferenciales o descuentos para los jugadores que lo reserven en alguna de las fechas del circuito?

Le ofrecemos a los golfistas que reserven en las fechas del circuito la posibilidad de abonar el viaje en cuotas fijas hasta un mes antes al viaje, es decir, febrero 2027. De esa forma, tendrán la posibilidad de abonar el viaje de una manera más accesible y, llegado el momento de viajar, ya tener todo pago.

-¿En qué consiste el viaje de golf a Chapelco de Yellowstone Travel en octubre?

El viaje a Chapelco en octubre está prácticamente completo en lo que respecta al cupo aéreo que teníamos bloqueado, pero a todos aquellos que se quieran sumar podemos ofrecerles la alternativa de buscar otro vuelo o brindarles solo el tour con los servicios terrestres. La propuesta original cuenta con aéreos de Aerolíneas Argentinas con mochila y carry on, traslados en privado para el grupo desde el aeropuerto al hotel y viceversa, cuatro noches de alojamiento con desayuno en el hotel Loi Suites Chapelco, cenas de bienvenida y de cierre, tres rondas de golf con cart incluido, asistencia al viajero, kit de bienvenida y entrega de premios para el torneo que disputaremos en destino.

-¿Qué expectativas tienen para este año?

Este año nuestra expectativa es alta. Todos los pasajeros de Punta Cana 2026 vieron la clase de servicios que brindamos y la manera en que trabajamos, por eso apuntamos a que la cantidad de participantes supere a la de ese viaje. En esta edición de El Cronista Open Golf, esperamos poder contar con la presencia de todos los golfistas que nos acompañaron en el Caribe y también con los nuevos jugadores que se quieran sumar junto a sus amigos o familias. Como siempre, agradecemos el espacio de poder ofrecer una experiencia con responsabilidad y compromiso.