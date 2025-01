Zuccardi contraataca: qué hará después de que la Justicia lo intimó a pagarle u$s 12 millones a su hermana

La batalla familiar de los Zuccardi continúa. Ahora, la Justicia de Mendoza intimó al empresario bodeguero, José Alberto Zuccardi a pagarle a su hermana María Cristina Zuccardi, los u$s 12 millones de intereses que fueron definidos en un fallo en agosto por el reparto de la herencia. Como si fuera poco el empresario bodeguero recibió una nueva denuncia penal por fraude y fue acusado de querer "vaciar" la empresa para no pagar la deuda.

Pero, el ex presidente de la Coviar no se quedó quieto y contraatacó. Esta mañana presentó un escrito ante la Justicia de Mendoza co n el que no solo buscó desmentir la imputación de su hermana, sino que además pidió que el caso se retome después de la feria judicial para que la denuncia sea tratada por el juez de la causa.

En agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza condenó a José "Pepe" Zuccardi a pagarle a su hermana u$s 12 millones por considerar "dispar" el reparto de la herencia familiar.

Ahora, en medio de la feria judicial, María Cristina Zuccardi lo denunció ante la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza por un presunto vaciamiento de la empresa que tendría como objetivo no pagar la suma estipulada por la Justicia. "Todavía no fuimos notificados de la denuncia emitida por María Cristina", explicó Bernardo Saravia Frías, abogado de José Zuccardi.

"El fallo salió en agosto, durante cuatro meses la demandante tuvo tiempo para ejecutarlo y que se haga efectivo, sin embargo no lo hizo y curiosamente lo hace ahora en el inicio de la feria judicial" , describió Saravia Frías. "Es contradictorio pedir tratamiento excepcional y urgente ahora", agregó el letrado.

José Zuccardi, por medio de sus abogados, le pidió a la Justicia de Mendoza que la causa se retome después de la feria judicial. "Es clave que sea el juez de la causa el que trate esta denuncia", explicó el especialista.

Además, el abogado del bodeguero vaticinó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitirá el fallo entre febrero y marzo: "La denuncia quedará en el olvido".

Denuncia de vaciamiento

La denuncia de Maria Cristina no solo es contra José Zuccardi, sino también contra su hija María Julia y contra Pedro Giovanello, apoderado de La Agrícola S. A., de Viña Santa Julia S. A. y fiduciario del fideicomiso Familia Zuccardi.

La denuncia solicita una medida cautelar o embargo sobre las 112 marcas "transferidas ilegalmente" por José Alberto Zuccardi a Viña Santa Julia. Además, pide que se anote la medida y se la comunique "con urgencia" al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) y a la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza "a los fines de garantizar el cobro de los montos establecidos por la sentencia".

Asimismo, indica que la presunta acción delictiva se habría realizado antes, durante y luego de la sentencia civil de la Corte Suprema de Justicia del pasado 5 de agosto de 2024, por la que condena exclusivamente a José Alberto y su patrimonio, compuesto entre otros precisamente por las marcas que se habrían transferido.

Sebastián Zuccardi, uno de los hijos, junto a su padre José

"La empresa, desde agosto hasta ahora, funcionó con normalidad porque la demandante no había ejecutado el fallo. Por eso es totalmente falsa esta denuncia", explicó el abogado defensor, Bernardo Saravia Frías.

Una disputa familiar

La denuncia repasa la historia de la familia Zuccardi, desde los años 60, cuando Alberto Victorio Zuccardi y su esposa Emma Cartellone, eran propietarios de la gran mayoría del paquete accionario de tres sociedades anónimas: La Agrícola S.A., Cimalco S.A. y Cimalco Neuquén S.A.

En 1991 Alberto Victorio Zuccardi realizó, en vida, el reparto de sus activos entre los tres hijos. La Agrícola S.A quedó en manos del único hijo varón, José Alberto. Mientras que dos constructoras, Cimalco Mendoza y Cimalco Neuquén, pasaron a manos de las hijas. Aquella decisión se formalizó con un contrato al que todos los hijos suscribieron.

La Agrícola se convirtió en la bodega emblema del apellido, mientras que las constructoras fueron perdiendo peso en el mercado. Alberto, el padre, murió en 2014, y su esposa, Emma en 2020 sin bienes que repartir.

En 2018, María Cristina Zuccardi presentó un reclamo judicial. Sostenía que había sido perjudicada en el reparto de bienes y que su porción no tenía relación con el valor de los activos en el momento del fallecimiento de su padre.

El bodeguero tiene actualmente el 99,7% del paquete accionario de "La Agrícola", mientras que el 0,3% restante pertenece a los tres hijos, mediante donaciones efectuadas a cada uno de ellos por sus abuelos y su padre.

"Veremos en futuras ampliaciones que esta composición societaria y los valores de las acciones han sufrido sustanciales modificaciones con la única intención de alterar esencialmente con maniobras defraudatorias por parte José, licuando su patrimonio", concluye la denuncia.