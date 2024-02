Zarpazo de Le Coq Sportif: el gallo desplaza a Nike de la camiseta de Los Pumas

Le Coq Sportif reemplazó a Nike de la camiseta de los Pumas. A través de su licienciatario, ID Argentina, el icónico gallo de la francesa lucirá en el pecho de todos los equipos de la Unión Argentina de Rugby (UAR): la selección mayor, la de Seven, Pumas XV (ex Jaguares), Las Yaguaretés (mujeres) y Los Pumitas (juveniles).

El vínculo será, inicialmente, por cuatro años, hasta el Mundial de Australia 2027. No se difundió el monto del contrato. Sin embargo, conocedores de la negociación sugieren que, entre el mínimo comprometido y distintos bonos, en función de regalías por ventas y performance deportiva, podría representar una inversión de entre u$s 1,5 millones y u$s 2 millones por año.

Será la segunda vez que Le Coq vestirá al equipo nacional de rugby. Ya lo había hecho en 1981, durante la serie de dos test-matches frente a Inglaterra, en la cancha de Ferro. Sin embargo, como en aquella época estaba prohibida la exhibición de marcas en la vestimenta, se descosieron los logos de las prendas.

La camiseta de los Pumas había sido patrimonio de Adidas durante dos décadas. El logo de la alemana -el trefoil a inicios de los '90; las tres tiras desde mediados de esa década- lució en momentos históricos, como el tercer puesto de París 2007, hasta ahora, el mejor desempeño en un Mundial. Fue, precisamente, de la mano del capitán de este último equipo, Agustín Pichot, que Nike llegó en 2012. Fue un cambio de "sponsor técnico" -como se llama en la jerga al proveedor de indumentaria- no exento de polémica, por la resistencia de Adidas a resignar ese activo.



Nike y la UAR habían extendido su relación por un último año, hasta después del Mundial de Francia de 2023. Entre los factores que gravitaron, incidió la decisión global de la marca estadounidense de retirarse del rugby. Además, influyó que la empresa vendió su operación en América latina a un licenciatario (Regency Group, del grupo panameño Harari).

Se habló también de la negativa de la marca a aportar otra cosa que no fuera indumentaria. Sobre todo, después de desafortunados deslices de algunos rugbiers de la Selección en redes sociales. Allegados a Nike lo relativizan.

" Luego de más de 10 años de una relación mutuamente muy exitosa entre la UAR y Nike, desde Southbay (distribuidor oficial de Nike en Argentina), estamos comprometidos con hacer crecer el negocio, poniendo foco en futbol y en running como dos pilares centrales de la estrategia de crecimiento en el país. En estos 10 años, el rugby argentino se ha transformado enormemente y nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido a lograr hitos inéditos. Ahora, como parte de la estrategia de distribución y para garantizar un crecimiento sano, queremos poner énfasis en futbol y running y seguir acompañando también, en la medida de nuestras posibilidades, a otras expresiones del deporte ", indicaron desde la actual gestora de la marca en la región, ante el pedido de El Cronista.

Según versiones, la UAR pretendía monetizar su camiseta en u$s 4 millones anuales. Lo concreto es que abrió una licitación, en la que participaron Le Coq, la italiana Macron, la alemana Puma y, también, Nike, que tenía opción de first refusal. Se impuso la propuesta de la francesa por sus atributos técnicos . Con el antecedente de vestir actualmente a la Federación Francesa de Rugby, aplicaba a lo que buscaba la UAR: una marca que tuviera los estándares internacionales que el juego requiere.



Eso hizo que, además de la inversión -y el consecuente riesgo financiero- que asume la nacional ID, Le Coq Francia participara en el convenio con la provisión del equipamiento de la calidad exigida. Algo para lo cual, el nuevo contexto de negocios de la Argentina -de mayor apertura comercial y menos restricciones a la importación- es más propicio que en la última década y media.

Licenciatario de Converse, ID Argentina ganó la marca Le Coq Sportfif en octubre de 2021. En su relanzamiento, firmó convenios con el Comité Olímpico Argentino (COA) para vestir a la delegación nacional en los Juegos de París, de este año. También, provee a la Selección Argentina de Vóley y el mes pasado, volvió al fútbol argentino de la mano de Talleres de Córdoba. La empresa planea lanzar, en 2025, su red de locales propios.

El proyecto de Le Coq con la UAR contempla no sólo ser proveedor de indumentaria. También, acompañar como socio a la UAR en su propio desarrollo comercial. En ese sentido, un factor clave es la disponibilidad de producto: tanto el técnico -la camiseta que usan los jugadores- como versiones para hinchas. Además, se desarrollará una línea casual, de tiempo libre. Los productos se lanzarán en mayo.

" Con la llegada de Le Coq Sportif como nuevo sponsor, no sólo estamos asociándonos a una empresa internacional que está involucrada con el rugby desde sus orígenes, en 1882, sino que volvemos a tener esta gran marca en nuestra casa, para abastecer con productos de gran jerarquía y tecnología a todos nuestros equipos ", expresó Gabriel Travaglini, presidente de la UAR.

El primer seleccionado argentino que lucirá la camiseta de Le Coq será Los Pumas 7's. Lo hará en el Seven de Hong Kong, sexta etapa del circuito mundial, a disputarse entre el 7 y el 5 de abril.

Luego, las Yaguaretés vestirán la nueva indumentaria en el Seven de Cracovia (Polonia), prueba de cierre del Sevens Chellenger Series (18 y 19 de mayo).

En tanto, la nueva camiseta de Los Pumas saldrá a la cancha en la ventana de julio, cuando -el 6 y el 13- la Selección que dirige Felipe Contepomi reciban, casualmente, al otro gran equipo que luce el icónico logo del gallo en su casaca: Francia.