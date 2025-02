Ya tiene nueva fecha la subasta de una de las perlas de ‘la inmobiliaria de Milei'

La Agencia de Bienes del Estado (AABE) vuelve a la carga. Tras el paso de la feria judicial, subasta un complejo de viviendas en Retiro. Se trata de un terreno que ya salió en oferta en diciembre del año pasado pero debió postergarse por falta de oferentes.

El bloque de edificios ubicados en Juncal entre Basavilbaso y Esmeralda, en el corazón de Retiro tenía fecha para el 23 de diciembre , con una base inicial de u$s 16,1 millones pero, según fuentes de AABE, se postergó por no despertar interés entre desarrolladores e inversores. La nueva fecha es el próximo viernes 14 de marzo y su valor piso es más bajo: se ofrece a poco más de u$s 13 millones.

El inmueble forma parte de los más de 300 edificios públicos que el Gobierno pretende vender con el objetivo de recaudar unos u$s 800 millones.

Según el Decreto 950/24, emitido en noviembre, el Gobierno busca desprenderse de propiedades que considera innecesarias. Entre los bienes incluidos en este plan se encuentran edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies aledañas a rutas nacionales y predios en zonas rurales.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece que las ganancias obtenidos de estas ventas serán destinados al Tesoro Nacional, deducidos los gastos administrativos correspondientes.

De hecho, en la víspera de la Navidad, la Agencia de Bienes del Estado (AABE), recaudó u$s 52 millones el año pasado. Vendió el edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y una propiedad en Puerto Madero.

Cómo es la propiedad

Se trata de un total de siete propiedades que van desde los 160 metros cuadrados (m2) hasta los 550 m2 que en total reúnen 2090 m2. Actualmente gran parte de ellos funcionan como estacionamiento y depósito de vehículos.

Los inmuebles tienen su acceso por Basavilbaso que da a un gran playón de estacionamiento con forma de "L" con lugar para unos 60/65 vehículos. Cuenta además con un pequeño depósito en esta zona.

Sobre el lado sur del estacionamiento, hay una construcción de un piso y lindera a esta, otra de dos pisos (ambas son utilizadas hoy como depósito). El predio tiene además una oficina que actualmente es utilizada por la guardia de seguridad del lugar.

El terreno se ubica a 200 metros de Plaza San Martín, a 300 metros de la estación Retiro y a un kilómetro de Plaza de Mayo.

Otra subasta en Congreso

El Gobierno subastará el próximo lunes 10 de marzo, también a través de la AABE, un terreno frente al Congreso Nacional.

El terreno a metros del Congreso Nacional

Se trata de un lote de más de 1700 metros cuadrados (m2) ubicado sobre la avenida Rivadavia entre Rodríguez Peña y Montevideo, frente a la plaza del Congreso.

Su precio de base es de u$s 3,3 millones. La mayor parte del inmueble corresponde a un terreno. Es un área libre, que anteriormente funcionaba como playa de estacionamiento. En el fondo del predio, se encuentra un galpón con una galería semicubierta.

El lote está en una zona de protección histórica por lo que su altura y su fachada está limitada al código urbanístico.