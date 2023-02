Vuelve la feria de La Plata con zapatillas de marca por $ 1000

La feria de los sábados en el antiguo depósito de Alpargatas en el barrio de Los Hornos ya es un clásico en la ciudad de La Plata. En esta nueva edición, apostarán por la vuelta a clases y habrá promociones de tres pares de zapatillas para niños por $ 2500 y para adultos a partir de $ 1200. El remate que se realiza hace algunos años convoca multitudes por los bajísimos precios de sus productos.



El depósito, que está ubicado en 64 entre 144 y 145, está repleto de calzado, ropa y hasta elementos de trabajo, que alguna vez pertenecieron a la gigante textil. Es así que este sábado 11 de febrero de 8 a 18 y de acuerdo con el orden de llegada, reabrirá sus puertas con descuentos y productos a precios irreales.

Son cordobeses y crearon un vaso de fernet de diseño industrial que ya es furor



Núñez ya tiene su zona premium con precios top y nuevos desarrollos de lujo



"En esta edición tratamos de mantener las promociones y los precios. Ofrecemos valores que en el mercado actual no existen, ya que son demasiado bajos. No se consigue ni un solo par por esa plata, y si bien no son zapatillas modernas, están en óptimas condiciones", explicó Javier Marcianesi, el organizador de la feria.

Sin embargo, la inflación y la crisis económica también afectaron a la feria vintage, como la denominan sus organizadores. Según Marcianesi, "las ventas son acorde a cómo está hoy en día la economía argentina". A su vez, explicó: "los precios van cambiando, como todo. El mes pasado vendimos dos pares de zapatillas para niños a $ 1800, ahora los tuvimos que pasar a $ 2500".



Después de cuatro años y a razón de una feria cada uno o dos meses, si bien aún sigue siendo incalculable y todavía hay miles de cajas por abrir, el variado stock que ofrece la feria de Los Hornos baja poco a poco. "Lo que más se venden son las zapatillas para chicos, que, de hecho, ya escasean algunos modelos del número 16 al 32. Sin embargo, todavía quedan más de 50.000 pares", explicó Marcianesi.

Según el organizador, la intención de los dueños es vaciar el antiguo depósito usado por la marca argentina como un centro de distribución hace más de 40 años. Es por eso que ofrecen productos a precios que no existen en el mercado: hoy en día, unas zapatillas de lona acordonadas rondan los $ 7000.

QUÉ MARCAS SE CONSIGUEN EN LA FERIA

Entre las marcas que están disponibles en el depósito, figuran Flecha, Pampero, Panam, Hawaianas, Indiana, Atomik, calzado con licencia Disney y Speed, entre otras firmas populares en la década del '80.

También habrá botas de goma y ropa de trabajo de marcas como Ombú y Grafa que la firma argentina vendía a las empresas estatales como YPF, Gas del Estado y Obras Sanitarias. Además, se podrán encontrar Jeans, objetos coleccionables, repuestos de camiones, bicicletas y hasta máquinas de coser industriales.

En las ediciones anteriores, el éxito de la feria fue tal, que tuvieron que entregar números para organizar a los cientos de clientes que empezaron a hacer cola desde las 7 de la mañana. Además, ingresaban de a 10 personas, atravesaban un cacheo, dejaban sus bolsos y tenían tan solo 15 minutos para elegir sus compras.

El depósito estuvo abandonado durante años, hasta que su dueño se contactó con Marcianesi, quien se dedica a realizar ventas de garaje en la región.

Alpargatas entró en concurso preventivo a fines de los '90. Durante ese proceso, la manejaron los fondos de inversión acreedores de la compañía, que ajustaron sus números hasta su venta al grupo brasileño Camargo Correa, en 2007.