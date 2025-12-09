El acuerdo entre ambas instituciones busca fomentar el desarrollo del país a través de la formación de sus recursos humanos. Foto: Pixabay.

La primera mirada sobre el empleo para 2026 muestra una mejora respecto a este año. Según la Encuesta de Expectativas de Empleo que realiza trimestralmente ManpowerGroup, los empleadores argentinos prevén una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de 10% para los primeros tres meses de 2026. El dato representa un aumento de cinco puntos frente al trimestre previo y una mejora interanual de 11 puntos.

El informe —basado en más de 700 compañías consultadas— muestra que el 30% de las empresas planea aumentar su plantilla, mientras que el 18% espera reducirla. El 35% anticipa que la mantendrá sin cambios.

“Luego de cuatro trimestres con nulas o débiles expectativas de generación de empleo, el empresariado argentino se muestra más optimista”, sostuvo Luis Guastini, número uno de ManpowerGroup en el país. Aun así, advirtió que la Argentina continúa entre las expectativas más bajas de la región. “El país dejó atrás el último puesto del ranking global, pero sigue lejos de los niveles regionales”, señaló.

Respecto de los sectores que liderarán el crecimiento, se esperan incrementos en nueve de las once actividades económicas relevadas. Finanzas y seguros encabeza la lista con una ENE del 27%, impulsada por las industrias de seguros y fintech, mientras que la banca tradicional será más cauta.

Le sigue construcción y bienes raíces, con 20%. Se trata de un rubro que empieza a registrar un aumento en su actividad, en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica y relanzamiento de proyectos privados.

Por el contrario, sector público, salud y servicios sociales exhibió una ENE negativa del 3%,la más débil del estudio.

Guastini remarcó que la recuperación es heterogénea. “Hay industrias que empiezan a traccionar y otras que recién alcanzan un piso”, afirmó. Mencionó al consumo masivo como uno de los rubros más rezagados: " La demanda sigue floja y muchas empresas recién ahora equilibran inventarios y volúmenes".

El ejecutivo señaló que las mejores perspectivas conviven con desafíos persistentes: “Los salarios estuvieron muy atrás y eso afectó el consumo. Recién ahora empieza a verse alguna recomposición, aunque insuficiente para reactivar ciertos sectores". También mencionó que la mejora del crédito y la baja de tasas “mejora el clima empresarial”. En energía, destacó un horizonte favorable: “La Patagonia va a ser una de las regiones más dinámicas en generación de empleo”.

Qué pasa en cada región del país

El Noreste reporta la expectativa más alta, con una ENE del 15%,impulsada por energía, agro y servicios. Patagonia y la región Pampeana se ubicaron en 13%. En contraste, Cuyo mostró una expectativa neutra (0%), afectada por menor dinamismo en la industria de alimentos y ramas industriales.

En la comparación interanual, el salto más fuerte también se vio en el NEA, con una mejora de 25 puntos. Cuyo retrocedió 16 puntos frente a 2025.

El contraste regional

A nivel global, 40 de los 42 países relevados esperan aumentar sus nóminas entre enero y marzo. En América latina, Brasil encabeza con una ENE del 57%, seguido por Guatemala (28%), Estados Unidos (27%) y México (24%). La Argentina se ubicó entre las más bajas, con 10%, debajo de Costa Rica (11%) y Chile (13%).