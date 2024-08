Volkswagen lanzó la nueva Amarok y ya negocia nuevas inversiones para la Argentina con su casa matriz

Con el lanzamiento de la nueva Amarok, realizado el martes, Volkswagen no sólo reforzó su apuesta por el segmento de pick-ups, uno de los más fuertes, en ventas y exportaciones, de la industria automotriz local. También, completó el plan de inversiones, de u$s 300 millones, que anunció en abril del año pasado. Por eso, su CEO en el país, Marcellus Puig, ya negocia con la casa matriz un nuevo programa de desembolsos para los próximos cinco años.

" Estamos debatiendo las inversiones futuras, los modelos que vamos a producir en la Argentina. Esa es la discusión. La Argentina es un país 'pickupero'. Queremos fabricar en el país y, para eso, hay que tomar muchas definiciones. Si se incorpora otra plataforma o no, por ejemplo. Pero, también, hay que pensar en la forma económicamente inteligente para hacerlo ", explicó este jueves el ejecutivo, en un diálogo con periodistas.

" Tenemos la planta de Pacheco a dos turnos. También la de Córdoba. Estamos bien. Pero no puedo parar. Si nos quedamos dormidos... ", dice, en relación a no perder el próximo ciclo de inversiones. ¿Sumará una pickup compacta? " Veremos... ", sugiere. Por lo pronto, un modelo de ese tipo se incluyó en el programa de u$s 1800 millones hasta 2028 que VW anunció en febrero para fabricar nuevos modelos en Brasil.

El plan de inversiones que VW terminó de ejecutar con el lanzamiento de la Amarok incluyó ese restyling, mejoras en la planta de Pacheco y la incorporación a la de Córdoba de un segundo modelo de motos Ducati y el inicio de producción de camiones y buses.

" Hoy, no puedo decir si el próximo programa superará o no esos u$s 300 millones porque todavía estamos definiendo qué haremos ", dice Puig. " Lo que sí puedo afirmar es que casa matriz no se olvidó de la Argentina. Volkswagen ve al país como la fábrica donde produce sus pickups. Nuestro ADN es el producto. Seguiremos disfrutando de Taos y Amarok ", aseguró.

Por lo pronto, diciembre será el deadline que se fijó Puig para " parar la pelota y ver con los proveedores qué podemos hacer con el restyling de Taos ".

Marcellus Puig, CEO de Volkswagen Group en el país: "Casa matriz no se olvidó de la Argentina"

" Sufrimos bastante con la pérdida de competitividad, en especial, si lo comparamos con la fábrica hermana en la que también se produce: es difícil competir con México ", explica.

Taos fue el último producto asignado a Pacheco. Primer SUV que la alemana produce en el país, lo lanzó en 2021, tras una inversión superior a los u$s 800 millones. Su primer restyling estaba previsto para la semana 35 de 2025 (fines de agosto). " En función de los costos adicionales de la inversión que haya que hacer, veremos si llegaremos a la semana 35 o no. Pero habrá restyling de Taos ", asegura Puig.

Entre Taos y la anterior versión de Amarok, Volkswagen fabricó 72.500 unidades en 2023. El mix promedio 50-50 entre los dos productos. Este año, el volumen de Pacheco rondará las 65.000 unidades, también repartida en mitades. Sobre todo, por el freno de dos meses y medio que tuvo la planta, que retomó su actividad después de la parada estacional de verano recién a mediados de marzo, debido a la interrupción de su flujo de insumos por la falta de pago a sus proveedores en el exterior.

En retrospectiva, resultó útil para ajustar el nivel de actividad al cimbronazo que el mercado local sufrió en el primer trimestre, para el que, en función de los datos de julio, se proyectan 370.000 ventas desde las 450.000 de 2023.

" Si el mercado argentino en 2025 es muy parecido al del año pasado, volveremos a las 72.000 o 74.000 unidades. Si podemos hacer más, haremos más. Estoy empujando a mis amigos brasileños para exportar más Amarok ", dice el CEO. Amarok exporta el 50% de su producción y, de eso, el 80% va a Brasil.

En el mercado local, Amarok compite contra la Hilux, de Toyota, la nueva Ford Ranger, la Renault Alaskan y la Nissan Frontier. Las nuevas versiones tienen precios de $ 38 millones (Trendline 2.0 TDI MT 4x2) a $ 66,2 millones (Hero V6 3.0 TDI AT 4Motion).