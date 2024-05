Vicentin: la Justicia removió uno de los últimos obstáculos para cerrar su concurso preventivo

Luego de conseguir la homologación de su concurso preventivo, la cerealera logró la resolución de la última impugnación que quedaba pendiente para avanzar con su proceso. Ahora , sólo le resta un paso más para poder pagar a sus acreedores.

Miguel Molina, Fiscal de Cámara de la Provincia de Santa Fe, rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la propuesta de pago que había presentado la cerealera para saldar sus deudas iniciado por Commodities SA, el segundo acreedor comercial más importante de Vicentin (u$s 60 millones). Esta firma rosarina ya había presentado una impugnación judicial en 2022, cuando la agroexportadora envió otra propuesta de pagos a la Justicia.

Sin embargo, el fiscal definió que no hay inconstitucionalidad en la propuesta de la cerealera: "El recurso girado en vista ha de ser declarado inadmisible, atento no ostentar la cuestión traída a conocimiento de este Ministerio, el matiz constitucional que el recurrente le otorga. Presentando un planteo insuficiente de arbitrariedad, aparentando ser una mera disconformidad con lo resuelto, que no logra habilitar la instancia extraordinaria propia del recurso de inconstitucionalidad".

La agroexportadora planteó pagar la deuda a sus 1700 acreedores en un plazo de 12 años y, así, salir de la crisis en la que se encuentra inmersa desde fines de 2019. Esta propuesta fue aprobada en marzo de este año por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Santa Fe.

De esta forma, se puso en marcha un fideicomiso con sus tres "socios estratégicos", que son quienes quieren entrar al paquete accionario de la compañía: Bunge, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). E stos, a cambio del 95% de la empresa -los accionistas de la firma mantendrían el 5% de las acciones-, ofrecieron para los acreedores una suma total aproximada de u$s 462 millones.

Fue en este momento en el que Commodities SA apeló la decisión y la caracterizó como "inconstitucional".

Sin embargo, luego de esta resolución, Vicentin está sólo a un paso de salir de su crisis . Según comentaron fuentes cercanas al caso, "resta que el juez (Fabián) Lorenzini ordene destrabar las inhibiciones penales que la compañía tiene sobre sus bienes. Si se levantan las prohibiciones, la cerealera puede empezar a pagar a sus acreedores".

El conflicto en Vicentin

Hasta agosto de 2023, Vicentin generó ingresos a través del alquiler de las plantas procesadoras de oleaginosas a compañías agroindustriales. Pero, a partir de septiembre, por la escasa disponibilidad de materia prima debido a la sequía y la complejidad de su concurso, la actividad con esos players se interrumpió y solo quedaron activos los contratos de los "socios estratégicos".

Como consecuencia de la sequía y la disminución de la molienda y procesamiento de soja, desde agosto, y por primera vez en casi 95 años, Vicentin frenó dos de sus plantas del sur de Santa Fe. Se trató del complejo de San Lorenzo y el de Ricardone, que procesan soja, el primero, y girasol, el segundo, cercanos al cordón industrial del Gran Rosario.

Eso hizo que la caja tuviera fondos para pagar sueldos y gastos únicamente hasta febrero de 2024. No obstante, gracias al alquiler de sus plantas, la compañía pagó los salarios correspondientes y nunca despidió personal.

En septiembre de 2023, Lorenzini habilitó la apertura del período de concurrencia estipulado en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. En la jerga judicial, se conoce a este proceso como cramdown y permite que un acreedor o interesado externo formule una propuesta superadora a la que hizo la compañía y se quede con la empresa, una suerte de salvataje antes de declararse la quiebra.

Vicentin cayó en default en diciembre de 2019 y adjudicó la cesación de pagos -en ese entonces, no podía cubrir una deuda de u$s 350 millones- a una situación de "estrés financiero".

En febrero de 2020 se presentó en concurso de acreedores. El juez Fabián Lorenzini tomó el caso y desde entonces la causa estuvo envuelta en fuertes polémicas, como la fallida expropiación que quiso hacer en junio de 2020, en plena cuarentena, Alberto Fernández. La iniciativa no prosperó ante el rechazo de la sociedad, con banderazos en distintas partes del país.