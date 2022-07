Venta de autos: clientes con dólares apelan al 'auto-pure', para aprovechar la brecha cambiaria

Las consultas para comprar autos en concesionarias crecieron desde el lunes, en paralelo con la disparada del dólar y el recambio en el ministerio de Economía que genera cautela a la hora de cerrar operaciones. Clientes con 'billetes verdes' en la mano apuestan hoy a pelear precios y hacer un negocio financiero, una especie de 'auto-pure' (el famoso 'puré' que se hace al vender dólares a valor blue aprovechando la brecha, aplicado al mercado automotor).

Según los concesionarios, las listas de precios no se tocaron. De hecho, ya que todo ocurrió a principio de mes, el precio de los autos de julio ya trae el aumento de alrededor de 5% que trasladaron las listas de las terminales. En algunos salones que venden usados, los precios siguen siendo parte de negociaciones particulares; pero los concesionarios aclaran que están más vinculados a la falta de stock que a los vaivenes del tipo de cambio.

"La lista de precios de los autos está hoy igual que la que teníamos el viernes a la mañana, antes del comienzo de todo el revuelo", dijo Ricardo Salomé, titular de la asociación que nuclea a los concesionarios (Acara) a El Cronista.

"Los concesionarios tenemos que cubrir vencimientos y tenemos obligaciones que cumplir. Debemos seguir vendiendo y en general, nadie tocó los precios. Fue fin de mes, las terminales habían facturado y además fue un fin de semana", explicó.

En la misma línea, Hernán Dietrich -de la concesionaria que lleva su apellido y vende vehículos de Ford y Volkswagen-, comentó que tenían "expectativas de cómo iba a responder el público pero en los salones no se vieron grandes variaciones". Ya habían aplicado los nuevos precios del mes así que "habrá que esperar a las nuevas listas a ver cómo reaccionan las terminales", agregó.



Para el ejecutivo, todavía no se vio un "efecto oportunidad" con respecto al tipo de cambio, una tendencia que sí se observa con fuerza cuando hay un salto grande del dólar paralelo.

Al respecto, Salomé hace un cálculo: "Quien tenía dólares para comprar un auto promedio (de $5 millones) el viernes y no lo hizo sino que esperó hasta el lunes, ahorró cerca de u$s 1000 ". Si bien en principio no parece un gran monto, el comprador se ahorra todos los gastos asociados a llevarse el auto, como la transferencia.

Dietrich sumó otro dato interesante. "Sí vimos más movimiento en otros negocios, como el blindado. Es otro target, pero ahí si hubo más consultas y operaciones", aseguró.

De hecho, el mercado de los service y los repuestos registró un freno más evidente y más incertidumbre entre comerciantes que intentaban retener la venta de insumos -que de por sí ya escasean- y una demanda más activa que prevé un mayor incremento de precios y quiere protegerse.