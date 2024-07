Vaca Muerta: Vista creció 40% en producción

Vista, el segundo operador de petróleo no convencional de la Argentina, reportó un aumento del 40% en la producción total año contra año, al alcanzar los 65.300 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d), según informó la empresa que lidera Miguel Galuccio en la difusión de sus resultados del segundo trimestre.

De ese total, la producción de petróleo registró un incremento del 46% año contra año, ubicándose en los 57.200 barriles diarios (bbl/d). El lifting cost disminuyó un 6% de forma interanual, consolidando el modelo operativo de bajo costo de Vista, completamente enfocado en el shale oil.

Durante el período abril-junio, la compañía conectó 14 pozos, para un total de 25 en la primera mitad de 2024, lo cual la deja en camino a cumplir su plan de conectar entre 50 y 54 pozos durante el año, un incremento de 68% con respecto a la actividad de 2023. La inversión durante el segundo trimestre de 2024 fue u$s 346 millones.



Para la segunda mitad del año, Vista aseguró un contrato en firme para un tercer equipo de perforación y un segundo set de fractura, lo que añade flexibilidad para potencialmente acelerar su plan a partir de 2025, indicó la compañía en el comunicado de sus resultados.

El ebitda ajustado en el periodo fue de u$s 288,4 millones, un incremento del 90% año contra año. Los ingresos aumentaron un 66% respecto del segundo trimestre de 2023, totalizando u$s 396,7 millones. La compañía registró un flujo de caja positivo de u$s 8,3 millones.

El precio promedio realizado del crudo fue de u$s 71,8 por barril, lo que representa un aumento del 2% en comparación con el precio promedio realizado del crudo del primer trimestre de 2024 y un incremento del 12% respecto al segundo trimestre de 2023. El 64% de los volúmenes de venta de petróleo, considerando tanto los mercados internacionales como los nacionales, se negoció a precios de paridad de exportación.