Gas de Vaca Muerta: Techint se pone en la línea de largada de las exportaciones a Brasil

La estrategia de monetizar el gas de Vaca Muerta mediante la exportación a Brasil tiene un primer adelantado con el permiso otorgado por la Secretaría de Energía a Tecpetrol, que prevé la posibilidad de hacerlo a través de la red de gasoductos existentes que pasan por Bolivia.

La autorización al pedido de la petrolera del Grupo Techint se concretó a través del Certificado de Exportación de Gas Natural que firmó el subsecretario de Combustibles Líquidos del Ministerio de Economía, Luis De Ridder, un paso que deben cumplir todas las empresas del sector .

El documento público habilita a Tecpetrol a la exportación interrumpible de gas natural proveniente del bloque Fortín de Piedra, que opera la compañía en la formación neuquina, por un volumen de hasta 1,5 millones de metros cúbicos (m3) día o de 683,5 millones de m3.

Los términos del contrato

Esta ventana se abre hasta el 30 de abril de 2026, en una operación que la petrolera argentina tiene precontractualizada con el eventual comprador a la compañía brasileña MGAS Comercializadora de Gas Natural .

El trámite también precisa que el punto de exportación habilitado será el paso fronterizo argentino-boliviano, lo que da por sentada la necesidad de que la vía de acceso al sur de Brasil se concrete a través de los gasoductos ya existentes en Bolivia.

De acuerdo a lo declarado por Tecpetrol en su acuerdo con su contraparte brasileña, el gas despachado podrá tener destino de generación de energía eléctrica, y a los usuarios industriales y domiciliarios .

La fórmula de precio informada es en el punto de ingreso al sistema de transporte de u$s 6,6 por millón de BTU, el cual no aplica fórmula de ajuste y alcanza un precio en frontera de u$s 8,98 por millón de BTU.

Fortín de Piedra, el bloque que producirá el 100% del gas a exportar, no sólo es el emblema de Tecpetrol en Vaca Muerta, sino que es considerada el área de mayor producción de gas natural del país, responsable de un tercio del shale gas de la formación, y que fuera desarrollada en tiempo récord desde 2017 con una inversión de u$s 3500 millones .

Las condiciones previas

Fuentes del mercado señalaron respecto al pedido de autorización de exportación, que se trata de un procedimiento habitual que permite mayor certeza a un contrato entre privados y se queda supeditado a una serie de situaciones que se deberán ir cumpliendo en los próximos meses.

Fortín de Piedra alcanzó el año pasado un récord de producción de 24 millones de m3/día

La primera de ellas es que para utilizar la red de gasoductos que une Bolivia con Brasil desde la década del '90, es necesario en primera instancia completar la reversión del Gasoducto del Norte , que en el último trimestre del año permitirá transportar el gas neuquino a esa región del país.

Este paso significará el fin de las importaciones de gas desde Bolivia a raíz del fuerte declino que viene experimentando el vecino país en los últimos años, lo que viene dejando una infraestructura ociosa importante.

Una vez cumplida la reversión y que el gas argentino esté en condiciones técnicas de llegar a la frontera norte, será necesario discutir un acuerdo marco entre ambos países que determine las condiciones por las cuales se podrá usar al sistema boliviano con destino a un tercer país.

Al respecto, se anticipa que habrá una discusión importante junto con los compradores brasileños para acordar un canon de uso de los gasoductos bolivianos, el cual se deberá sumar como costo de transporte al precio ya acordado por Tecpetrol y su comprador brasileño.

La industria petrolera se encuentra en pleno análisis sobre la mejor estrategia para llegar con el gas neuquino a la demanda industrial del sur de Brasil, lo que incluye la construcción de un nuevo gasoducto de 1000 kilómetros que atraviese Paraguay, la extensión del ducto existente hasta la brasileña Uruguaiana, o incluso la exportación como GNL desde una futura planta o barcos licuefactores.