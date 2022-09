Uruguay, a precio de remate: subastan un exclusivo hotel de La Barra, en Punta del Este

Continúan los remates de propiedades, tras el éxito que tuvieron en pandemia. La semana que viene, Narvaezbid subasta un exclusivo hotel de Uruguay. La empresa es precursora en los remates online en la región, con presencia en ocho países, más de 8000 clientes y más de 1 millón de compradores.

El 15 de septiembre, la plataforma rematará el resort cuatro estrellas Las Olas, ubicado sobre el kilómetro 162,5 de la Ruta 10, Parada 50 de La Barra, en Maldonado, Punta del Este. Sale con un precio base de u$s 7 millones y se podrá participar de la puja de forma presencial concurriendo a la oficina 263 del World Trade Center en la Torre III, en Montevideo; o de manera electrónica, a través del portal de la compañía.

El hotel consta de una propiedad de 3107 metros cuadrados cubiertos, situada en una de las zonas más codiciadas de la costa uruguaya. El lote tiene una superficie total de 11.257 metros cuadrados , entre lo que ocupa el terreno y el área construida.

El establecimiento -con vistas al mar y al bosque, y una antigüedad de 20 temporadas- estuvo operativo hasta el verano y ahora se encuentra cerrado por temporada baja. Según pudo saber El Cronista, el remate se debe a una "necesidad de los dueños de liquidar activos".

La subasta ya se encuentra disponible para recibir ofertas hasta el día de cierre, el mismo 15 de septiembre, cuando se realizará el evento.



Cómo es el resort Las Olas, el hotel que sale a remate en Punta del Este

Hotel Las Olas Resort se encuentra a 200 metros de la playa, a dos minutos caminando de los paradores Montoya y Bikini (entre La Barra y Manantiales), a 11 kilómetros de la playa de los Dedos y a 9 del centro comercial Punta Shopping. El aeropuerto más cercano es Capitán de Corbeta Carlos A. Curbelo, a 24 kilómetros.

El hotel se encuentra a 200 metros de la playa, a dos minutos caminando.



Ofrece alojamiento en 42 suites -algunas apart- de amplias dimensiones, desde 40 a 82 metros cuadrados cada una, totalmente equipadas y con capacidad para hasta cuatro personas. Las habitaciones están compuestas por un living comedor, una kitchenette, un dormitorio y un baño en suite con bidet. Disponen de aire acondicionado, calefacción, heladera con freezer, horno microondas, cafetera, armario, caja fuerte y televisión con cable de pantalla plana.

Entre los amenities, se destacan tres piscinas, un solarium, dos hidromasajes externos climatizados, un parque con sistema de riego automático, una terraza, dos canchas de tenis de polvo de ladrillo, un gimnasio con aparatos y juegos para niños. Además, cuenta con dos salas de convenciones: una para 40 personas y otra para 30 asistentes, junto con un business center.



La estadía incluye distintos servicios, como la entrega de ropa de cama y toallas, desayuno continental, recepción las 24 horas, conserjería, wifi gratis y parking gratuito. Los visitantes también pueden pedir tablas de windsurf y surf.

El hotel ofrece alojamiento en 42 suites -algunas apart-, totalmente equipadas.

Cómo participar del remate del hotel de uruguay

Cualquier persona o empresa interesada puede participar en la subasta sin cargo ni obligación de compra. Los usuarios deben registrarse en la el sitio web de Narvaezbid y seguir los pasos indicados allí.

Antes del evento, el inmueble puede recorrerse de forma virtual en la plataforma de la casa de remates. También se puede concertar una visita, coordinada con una anticipación mínima de 48 horas. Se recomienda verificar el estado de conservación de los bienes antes de ofertar.

En la plataforma, se encuentra disponible el detalle de las condiciones generales y los gastos relacionados con la operatoria. Para hacer una propuesta de pago por la adquisición del bien, los interesados deben aceptar el código de normas dispuestas y respetar los términos de la legislación vigente en el país vecino.

Entre las comodidades del hotel, se destacan la pileta exterior de temporada, el jardín y la terraza.

Los participantes que deseen participar presencialmente deberán concurrir al lugar establecido para la subasta 45 minutos antes de la hora pactada, para así confeccionar el correspondiente registro y habilitarse, conforme lo hacen quienes participan a través del portal.

Los participantes deberán emitir una garantía de oferta, que, en caso de no aprobarse la venta, será reintegrado en su totalidad en un plazo de hasta siete días hábiles, a contar desde la fecha del pedido de devolución y de enviada la totalidad de la información requerida para proceder al reintegro. En caso de aprobación de la oferta, el monto será aplicado como pago a cuenta de comisión y gastos.

Todas las ofertas realizadas son irrevocables e irretractables. No se pueden anular ni cancelar en ningún caso. Si se recibe alguna propuesta en los últimos tres minutos antes del cierre del remate, el cronómetro retrocederá tres minutos. La extensión del tiempo para recibir nuevas ofertas podrá producirse en múltiples y sucesivas veces hasta que transcurran tres minutos sin ninguna oferta.

Todas las ofertas serán tomadas como condicionales, sujetas a autorización por parte de la vendedora. De no ser aprobadas, serán desestimada y el ofertante no adeudará ningún valor. Declarada ganadora la propuesta final, se comunicará la venta al comprador por correo electrónico o notificación generada automáticamente por Narvaezbid, y estará obligado al pago del bien y la comisión de subasta.

Si el comprador no cumpliera con los pagos adeudados en tiempo y forma, la oferta será dada de baja y se ofrecerá al segundo mejor postor la posibilidad de adquirir el lote. Perderá la totalidad de lo abonado en cualquier concepto, y en consecuencia de ello, sin derecho a reclamo alguno, c onfigurando un supuesto de arrepentimiento por parte del adquirente. Deberá abonar la totalidad de los gastos incurridos para la celebración de la subasta y no podrá participar en ninguna otra subasta de Narvaezbid.

Por cualquier consulta, es posible comunicarse con la empresa al +598 97 554-042 de lunes a viernes de 9 a 18 horas. También podrán coordinarse visitas, con previo contacto vía WhatsApp al +54 9 11-5452-1337 o vía mail a inmuebles@narvaezbid.com.ar.