El unicornio colombiano Habi, especializado en la compraventa de viviendas usadas y financiamiento hipotecario, adquirió la startup argentina Pulppo y formalizó su desembarco en el mercado local. La operación marca el ingreso de uno de los principales jugadores regionales de proptech a la Argentina. Fundada en 2019, Habi alcanzó el estatus de unicornio hace tres años, tras superar una valuación de u$s 1000 millones. En total, levantó más de u$s 300 millones de capital. La compañía opera bajo un esquema en donde valúa propiedades, hace ofertas directas a los propietarios y compra los inmuebles en un corto periodo de tiempo -promete cerrar operaciones en torno a los 10 días- para luego revenderlos a precio de mercado. El negocio no se limita a la compraventa. Habi también participa en la colocación de créditos hipotecarios, donde obtiene una comisión por intermediación. La apuesta del unicornio es reducir los plazos de acceso al crédito mediante procesos digitales y acuerdos con entidades financieras. “Actuamos como ‘market makers’: cobramos un spread por inyectar liquidez inmediata en el mercado. Compramos, vendemos y facilitamos el financiamiento”, detalló Sebastián Noguera, cofundador y presidente de Habi. La complementariedad fue el eje de la operación. Mientras Pulppo aporta la red local y la infraestructura tecnológica para el ecosistema inmobiliario, Habi suma el pilar financiero. “Los usuarios nos venían pidiendo servicios financieros que todavía no podíamos ofrecer. Ahí es donde entra Habi”, explicó Matias Gath, fundador de la startup argentina. Si bien ambas marcas continuarán operando de manera independiente, la integración permitirá desarrollar en el país el modelo hipotecario del unicornio. Actualmente están en conversaciones con bancos locales para cerrar acuerdos que permitan acelerar la originación de créditos. Ahora, ambas firmas sostienen que el mercado argentino presenta condiciones particulares. “Es un mercado hiperdigitalizado y con un usuario muy acostumbrado a operar online. Eso, sumado a la reactivación del crédito, genera una oportunidad relevante para transformar el ecosistema hipotecario”, indicaron. Para Habi, la adquisición no solo implica entrar al país sino también acelerar su expansión regional. La empresa analiza nuevos desembarcos en otros mercados de América latina, mientras consolida su presencia en Colombia, México y ahora Argentina. Pulppo, por su parte, funciona como socio tecnológico y comercial de inmobiliarias tradicionales. La startup digitaliza procesos, centraliza la gestión comercial y ofrece herramientas de datos para escalar ventas. Actualmente trabaja con una red de 100 inmobiliarias y proyecta alcanzar las 400 y cerrar con una facturación de más de u$s 45 millones en los próximos cinco años. “En los últimos dos años crecimos más de tres veces y solo en 2025 gestionamos operaciones por más de u$s 215 millones”, señaló Gath. Su modelo se basa en un esquema de revenue share con las inmobiliarias que se integran a la plataforma. En sus comienzos, la empresa recibió financiamiento de los fondos de venture capital, Latitud y Newtopia. Otros players que invirtieron en la empresa fueron Y Combinator, 1984VC y Boost Capital.