Un gigante internacional de las ventas puerta a puerta se declaró en quiebra

Avon se declaró en quiebra tras recibir una avalancha de demandas que alegan que el talco de sus productos provoca cáncer. El grupo matriz de la empresa de cosméticos indicó que acaba de acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos para hacer frente a las presiones de la deuda y al impacto de las demandas que se avecinan.

La quiebra se produce en medio de un aluvión de demandas contra gigantes de la belleza, entre ellos Avon. La marca de belleza, conocida por sus vendedoras a domicilio, utiliza talco en polvos faciales y sombras de ojos, mientras que otras empresas emplean el mineral en productos como el talco para bebés.

Los demandantes argumentan que existe una relación entre el talco y el cáncer tras afirmar que Avon fabricaba productos contaminados con asbesto. Sin embargo, la compañía negó en repetidas ocasiones las acusaciones y alega que "solo utiliza talco de calidad cosmética que ha sido sometido a pruebas para confirmar que no contiene asbesto".

La decisión de la empresa de acogerse al Capítulo 11 refleja el último intento de una empresa internacional de plantearse la quiebra para hacer frente a las demandas legales por talco.

Opración internacional

En cuanto a las operaciones internacionales de Avon, los directivos afirmaron que permanecerán abiertas a pesar del procedimiento de quiebra en Estados Unidos. Es que Avon Products (API) es solo la holding de la marca, lo que significa que sus negocios operativos no forman parte del procedimiento del Capítulo 11.

La propietaria de Avon, Natura & Co, explicó que el proceso está restringido a API, holding no operacional de la marca Avon, y a otras subsidiarias no operacionales en los Estados Unidos. Además, agregó que no se espera que tenga impacto en las operaciones de la marca fuera de ese país.

"Natura &Co es el mayor acreedor de API y continúa creyendo en el potencial de la marca Avon. Por esta razón, apoyará las actividades de Avon durante el proceso de reestructuración, comprometiéndose a proporcionar un financiamiento de u$s 43 millones en la modalidad DIP (debtor-in-possession) y a hacer una oferta de u$s 125 millones para adquirir las operaciones de Avon fuera de los Estados Unidos a través de un proceso de subasta supervisado por un tribunal", agregó la compañía mediante un comunicado.