Un gigante cripto mundial quiere quedarse con el control de Adecoagro

Adecoagro, una de las mayores firmas de agronegocios de la Argentina, recibió una oferta de compra de acciones de Tether Investments, gigante global de criptomonedas. De concretarse, pasaría a tener el 51% del capital de la empresa.

Tether ya es accionista de Adecoagro. En septiembre de 2024, compró alrededor del 10%, por u$s 102 millones. Desde entonces, la empresa aumentó su participación hasta llegar al 19,4%. Si avanza su oferta, Tether asumiría el control de la sociedad, nacida hace dos décadas con el respaldo de inversores internacionales como George Soros.

Según comunicó el directorio de la agropecuaria, se trata de una propuesta no solicitada y no vinculante. La misma fue recibida el pasado 14 de febrero para adquirir acciones ordinarias en circulación de la compañía a un precio de u$s 12,41, a través de una oferta pública.

"El Consejo de Administración se reunió el 16 de febrero de 2025 para analizar los términos y condiciones de la propuesta. Tras la reunión, se decidió contratar asesores legales y financieros para llevar a cabo la evaluación correspondiente y determinar si la operación es en el mejor interés de todos los accionistas y de la compañía", detalló oficialmente la empresa.

Además, aclaró que "responderán a su debido tiempo" y que "los accionistas no están obligados a tomar ninguna medida en este momento".

Tras conocerse la noticia, las acciones de Adecoagro en el Nasdaq subieron más del 13% y alzcanzaron los u$s 11,05. El precio ofrecido representa una prima del 12,3% sobre el valor actual y se aproxima al precio objetivo de consenso de u$s 13,83 para los próximos 12 meses, según datos de Bloomberg.

Adecoagro es una empresa líder en el sector agroindustrial en América del Sur, con presencia en la Argentina, Brasil y el Uruguay. Fundada en 2002 por un grupo de empresarios encabezado por Mariano Bosch, adquirió más de 210.000 hectáreas de tierras agrícolas y expandió su portafolio de inversión a otros rubros del agro. En es expansión, compró las marcas lácteas Las Tres Niñas, Apóstoles y Angelita en lácteos, y lanzó la etiqueta propia Molinos Ala para arroz y galletitas .

La empresa produce más de 2,8 millones de toneladas de productos agrícolas al año, como maíz, soja, trigo, girasol y maní. También genera más de 1 millón de megawartz-hora (MWh) de electricidad renovable a partir de biomasa. Adecoagro tiene intereses en azúcar, etanol, lácteos y arroz, y emplea a más de 10.000 personas.

En su balance anual de 2023, Adecoagro facturó u$s 1298 millones, con una ganancia de u$s 226,7 millones. En nueve meses de 2024, última información disponible, las ventas totalizaron u$s 1144 millones, un 10% más que en igual período del año anterior. Los ingresos netos fueron de u$s 75millones, inferiores a los u$s 143 millones logrados a septiembre de 2023.

Tether Investments es pionera en el sector de criptoactivos y famosa por su token stablecoin USDT

Por su parte, Tether Investments es una compañía especializada en criptoactivos que, en 2014, lanzó el token Tether (USDT). Fue el primer criptoactivo en introducir el concepto de "monedas estables" o stablecoins. Estas monedas están diseñadas para mantener un valor fijo, vinculado a un activo del mundo real, como el dólar estadounidense. De esta manera, se busca que el valor del criptoactivo se mantenga estabilizado y no sufra grandes variaciones, a diferencia de otras criptomonedas.

Actualmente, Tether ocupa el cuarto lugar entre los criptoactivos más grandes del mundo por capitalización de mercado, con un valor superior a los u$s 140.000 millones, según CoinMarketCap.

En 2024, Tether Holdings Limited reportó ganancias netas anuales superiores a los u$s 13.000 millones, impulsadas por sus inversiones en títulos públicos, minería de criptoactivos, energías renovables, inteligencia artificial y telecomunicaciones. Además, ha comenzado a explorar nuevas oportunidades de inversión, como la compra de una participación minoritaria en equipo de fútbol italiano Juventus, que controla la familia Agnelli.