¿Un 17 de octubre para Vicentin? El juez del concurso extendió el plazo para presentar ofertas

En la cuenta regresiva para la definición del futuro de Vicentin, todavía no hubo ofertas en esta etapa judicial que se abrió el lunes para que los interesados postulen propuestas "superadoras" a la que hizo la cerealera concursada, con un pasivo superior a u$s 1570 millones, y, así, quedarse con sus activos.

El próximo viernes, el 29 de septiembre, vencía el plazo que estipuló la Justicia para que se presentaran los interesados. No obstante, Fabian Lorenzini, el magistrado en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de Reconquista -quien hace una semana rechazó la homologación del acuerdo de pago formulado por la agroexportadora-, acaba de extender los tiempos: el nuevo deadline será el 17 de octubre.

En caso de no presentarse propuestas antes de esa fecha, queda allanado el camino para declarar la quiebra. Más allá de la declaración pública de Silvina Batakis, acerca de que el Banco Nación analiza hacer una oferta para "evitar el desguace" de la cerealera, hasta ahora, nadie hizo una propuesta formal, según lo informado en el expediente de la causa.



La empresa, como parte interesada en evitar la quiebra, postulará su oferta, pero necesita un competidor para que avance el cramdown, proceso concursal que comenzó esta semana, conocido como "período de concurrencia". Habilitado por el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, plantea la alternativa de un salvataje, como instancia previa a la quiebra: un acreedor o interesado externo puede presentar una propuesta.

Por eso, a menos de un mes de la nueva fecha deadline, Vicentin pide tener, al menos, un contrincante. El director de la agroexportadora, Estanislao Bougain, advirtió que, hasta el momento, no hay ningún inscrito en el registro de interesados en administrar la compañía. "Vamos a participar del cramdown. No vamos a permitir que carezca de una oferta seria. Estamos seguros de que somos los únicos que la podemos formular. Pero, si no tenemos con quien competir, esa oportunidad no existe", explicó el integrante del directorio.

Hasta el momento, no hay ningún inscrito en el registro de interesados para hacer una propuesta por Vicentin.

Por estas circunstancias, Lorenzini consideró apropiado darle aire a Vicentin . "Resulta trascendente propiciar que las personas o empresas interesadas en competir en el periodo de concurrencia no se vean desalentadas de hacerlo por cuestiones no esenciales, dispensables en esta etapa o cumplimentables dentro de un plazo de tiempo adecuado", afirmó el juez, en un fallo este viernes.

"Para favorecer la más amplia difusión del proceso, se extenderá por 10 días hábiles judiciales el plazo originalmente dispuesto. En consecuencia, los interesados podrán presentar sus pedidos de inscripciones hasta el 17 de octubre o el día hábil inmediato posterior si resultare feriado", agregó el magistrado.

Para formalizar la inscripción en el registro de oferentes, los interesados deberán abonar un depósito en garantía, consistente en la suma de u$s 100.000. Debe hacerse efectivo en la cuenta judicial abierta para este expediente en el Nuevo Banco de Santa Fe, indicó lo resuelto por Lorenzini.

La nueva fecha deadline para que interesados en ofertar por Vicentin presenten sus propuestas es el 17 de octubre.

En un duro comunicado, este viernes, los exportadores pidieron "no hacer política con el caso Vicentin".

"Es imperativo que se respeten los procedimientos legales y la división de poderes, emanados de la Constitución. Se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y, asimismo, aleja las inversiones en el país", indicó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), y alertó sobre "el peligro de crear una empresa estatal agroindustrial".

Vicentin espera la respuesta de la Cámara de Apelación de Reconquista

Mientras tanto, Vicentin espera que la Cámara de Reconquista revierta la decisión de Lorenzini que apeló este miércoles. El management de la empresa busca recuperarse del duro revés que sufrió la semana pasada y confía en que el tribunal de segunda instancia dejará sin efecto la decisión. La compañía la tildó de "irresponsable y no ajustada a derecho" en un contexto de "mayor incertidumbre", en el que se encuentra "más vulnerable" que antes, advirtió.

"El fallo es irresponsable y no ajustado a derecho. No se compadece con las constancias del expediente, específicamente los cuatro informes realizados por dos compañías evaluadoras contratadas, así como por la intervención y la sindicatura, que coincidían en que la propuesta representaba la 'mejor solución posible'. Son informes que solicitó el propio juez y que luego no tomó en consideración para emitir el fallo", declaró Bougain.



Sus dichos hacen referencia a los estudios que presentaron en julio dos consultoras independientes que contrató la Justicia, BA Advisors Investment Banking y SMS Buenos Aires, para conocer la valuación de la compañía. Determinaron que Vicentin hoy vale un 25% menos que lo definido en la propuesta de pago hecha a los acreedores, considerándola así una oferta "atractiva". En el sector, explicaron que esta menor valuación se relaciona al deterioro de los activos en un contexto devaluatorio en el que muchas empresas perdieron valor.

En tanto, los síndicos habían desechado la idea de que la propuesta de pago fuera "abusiva" por parte de la cerealera, en contramano de las denuncias que hizo el ala más crítica de los detractores a la oferta. Como apuntaron hace dos meses, les permitiría a los acreedores cobrar aproximadamente el 34% de sus acreencias, un porcentaje que calificaron "razonable", dado que una quita del 65% es lo común en concursos como estos, justificaron.