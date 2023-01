Efecto brecha cambiaria: hay dos ciudades argentinas donde es más caro pasar las vacaciones que en Dubai, Nueva York y Tokio

La brecha cambiaria hace que la Argentina sea cada vez más atractiva para los turistas internacionales. Llegar al país con dólares y caer en la tentación de cambiarlo por pesos en el mercado blue les da la posibilidad de vacacionar en cinco de las grandes ciudades más baratas del mundo. Eso sí, siempre bajo la cotización paralela.

Porque sucede que en cambio, si se tiene en cuenta el valor del dólar oficial, dos ciudades argentinas resultan más caras para ir de vacaciones que algunas de las principales metrópolis del mundo como Dubai (Emiratos Árabes), Nueva York (Estados Unidos) y Tokio (Japón). Esas ciudades argentinas son Bariloche y Mendoza, que ocupan la cuarta y quinta posición de un ranking entre las que demandan un mayor presupuesto para hacer turismo.

En Dubai, la canasta turística diaria cuesta u$s 308 ($ 55.440), en Nueva York sale u$s 305 ($ 54.900) y en Tokio vale u$s 301 ($ 54.180), siempre teniendo en cuenta la cotización del dólar oficial. En cambio, en Mendoza trepa a u$s 328 ($ 59.040) y en Bariloche asciende a u$s 369 ($ 66.420).

Los datos se desprenden del "Informe de Competitividad-Precio del Turismo", que realizó la consultora especializada Singerman & Makón.

Las ciudades más baratas del mundo para viajar

Si se tiene en cuenta la cotización actual del dólar blue, el país tiene cinco de las ciudades más baratas del mundo para viajar.

Al dólar blue, Mendoza y Bariloche tienen una canasta turística más cara que Dubai, Nueva York y Tokio.

Salta y Buenos Aires aparecen en el tercer y cuarto puesto entre las ciudades más baratas de este ranking que pondera 28 localidades. En la sexta posición figura Iguazú, mientras que cierra el top-10 Mendoza. En el 16° lugar, se encuentra Bariloche. El presupuesto diario que se necesita para vacacionar en estos destinos ronda entre u$s 142 y u$s 239 (entre $ 50.694 y $ 85.323).



El relevamiento compara precios de una selección de productos y servicios turísticos de 28 ciudades, tomando como referencia el valor del dólar oficial y el informal para confeccionar ambas tablas. De esa manera, se tuvo en cuenta el costo promedio diario de hotelería, gastronomía, city tours, taxis, indumentaria, espectáculos y museos.

Comparación de Ciudad de Buenos Aires con otras ciudades del mundo

Respecto a las ciudades de Europa incluidas en la muestra, la competitividad precio-turismo de Capital Federal es mayor en hoteles, gastronomía, taxis, city tours y museos. Al considerar el tipo de cambio paralelo, la diferencia entre las capitales europeas y Buenos Aires es aún más notoria, ya que la capital argentina es más competitiva vía precios en todas las categorías, seguida por Madrid (España).



En el caso de la comparación con Norteamérica, Buenos Aires resulta más barata en gastronomía, taxis y espectáculos. Específicamente en los rubros de hoteles, city tours y museos, la capital argentina posee mayor competitividad precio-turismo que otras como Nueva York, Miami y Toronto.



Si se toman en cuenta los precios al tipo de cambio marginal, se observa que, a excepción de indumentaria y city tours, Buenos Aires presenta una mayor competitividad-precio del turismo en todos los rubros analizados, quedando detrás de Ciudad de México en city tours y tercera en la canasta de indumentaria.

Al dólar blue, la diferencia de precios entre las capitales europeas y Buenos Aires es aún más notoria.

A nivel regional, se encuentra como la ciudad más competitiva en relación a los precios del turismo únicamente para el rubro de taxis, en comparación a las urbes de países limítrofes analizadas. A su vez, es más barata en museos respecto a San Pablo, Santiago de Chile y Asunción; mientras que en gastronomía es más económica que Río de Janeiro.



Pero si se compara la competitividad respecto a ciudades de Asia y Oceanía, Capital Federal no se encuentra como la más accesible en ningún rubro, quedando en segundo lugar en taxis, museos, espectáculos y city tours; y en tercer puesto en gastronomía.

Precios de hoteles en ciudades argentinas

Si el análisis se hace por rubro, en los destinos argentinos estudiados el valor promedio de una noche de hotel para una persona, tomando el tipo de cambio oficial, es de u$s 168 ($ 30.240), siendo u$s 15 ($ 2700) mayor que el promedio de la totalidad de la muestra. Bariloche se posiciona como el destino local más costoso en este aspecto, con un promedio de u$s 251 la noche ($ 45.180).

Concretamente, Salta y la Ciudad de Buenos Aires son los únicos destinos argentinos que se encuentran dentro de los más competitivos de la muestra en relación a precios de hotelería, tomando el tipo de cambio oficial. En ese sentido, Capital Federal resultó el décimo cuarto destino más barato, con un valor promedio de u$s 121 ($ 21.780) por noche.



Al dólar oficial, Capital Federal resultó el décimo cuarto destino más barato, con un valor promedio de u$s 121 ($ 21.780) por noche.

Tomando el tipo de cambio blue, el valor promedio de una noche de hotel para una persona en la totalidad de los destinos argentinos analizados es de u$s 94 ($ 33.578), siendo u$s 46 ($ 16.422) menor que el promedio de la totalidad de la muestra. Dicho valor diario, a excepción de Bariloche y Mendoza, no supera los u$s 88 ($ 31.416) por noche en el resto de las ciudades argentinas.



Así es que, nuevamente sacando a Bariloche y Mendoza, el resto de los destinos argentinos analizados se encuentran dentro de los siete más económicos de la muestra en cuanto a precios de hotelería. Cabe destacar que Salta se encuentra como el tercer destino más competitivo, con un valor promedio por noche de hotel para 1 persona de u$s 67 ($ 23.919).