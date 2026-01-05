Sueldos ejecutivos: en este puesto se paga mejor en una empresa chica que en una grande

Luego de un cierre de año con números en baja, las jugueterías encaran el inicio del año con una estrategia más agresiva basada en descuentos de hasta el 60% y cuotas sin interés. El objetivo es recuperar volumen tras una Navidad por debajo de lo esperado.

Según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), las ventas de juguetes registraron una caída interanual del 6,9% durante las fiestas. El retroceso estuvo asociado a un consumo más cauteloso, presupuestos ajustados y decisiones de compra más racionales.

Según fuentes del sector, las jugueterías buscan sostener la actividad a través de promociones y financiación, con descuentos que en algunos casos alcanzan hasta el 50% y planes de hasta 9 cuotas sin interés.

De acuerdo con el último relevamiento de la consultora Focus Market, el gasto promedio estimado por regalo para Reyes asciende este año a $ 59.500. Más del 70% de las compras se concentra en juguetes -representan el 38% de la demanda-, indumentaria y libros.

Los precios de los juguetes mostraron subas por debajo de la inflación, con aumentos de hasta 33% en algunos productos. “Esto refleja un nivel de competencia muy elevado, donde el sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas, acompañado de ofertas, promociones y descuentos”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Las promociones se concentraron en diciembre, especialmente en las semanas previas a la Navidad, cuando funcionaron como el principal impulso para las ventas. Sin embargo, esos incentivos no alcanzaron para revertir la caída del consumo registrada durante las fiestas.

Para el inicio del año, las jugueterías reforzaron las ofertas con descuentos más profundos y planes de financiación. Tío Mario lanzó rebajas de hasta el 50% y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, mientras que El Mundo del Juguete aplicó descuentos de hasta el 60%.

En ese marco, la oferta de precios es amplia y muestra una fuerte segmentación. Los juguetes parten desde los $ 6600 en las opciones más económicas y alcanzan los $ 450.000.

Precios bajo presión

La apertura de importaciones se tradujo en un fuerte ingreso de juguetes del exterior. Entre enero y octubre, las compras al extranjero sumaron u$s 91,3 millones , casi el doble en volumen que un año atrás. China concentró la mayor parte de esos envíos.

Según datos del sector, la reducción arancelaria aplicada este año no se reflejó en una baja de precios para el público, mientras que la mayor cantidad de mercadería generó una dispersión de valores en los puntos de venta .

El ticket promedio en Navidad se ubicó en torno a los $35.000, $ 22.000 en comercios de barrio y cerca de $ 49.000 en grandes cadenas. Para Reyes, el ticket registró un aumento cercano al 70%.