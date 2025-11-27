Se trata del evento más importante del año para la red de concesionarios Toyota en Argentina.

Toyota Olivieri abrió su primer concesionario oficial en avenida Rivadavia 12.944, en Ciudadela, con una superficie de 5500 metros cuadrados.

Se trata del evento más importante del año para la red de concesionarios Toyota en Argentina, siendo la primera inauguración de este tipo en el país en los últimos 15 años.

“Toyota Olivieri apuesta al cuidado, la formación y el desarrollo profesional de su equipo, fomentando una cultura de trabajo basada en la motivación, el profesionalismo y el compromiso hacia el cliente”, señaló Maria Laura Olivieri, CEO y presidente de Toyota Olivieri .

La ejecutiva destacó que esta filosofía garantiza una atención cercana y eficiente, alineada con los valores de la marca. “Para Toyota Olivieri, sus colaboradores son el pilar fundamental de su operación”, agregó.

Por su parte, Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina , celebró la apertura: “Es un hito para la familia de Toyota en Argentina, que llega a los 44 concesionarios en todo el territorio”.

Salinas agradeció a la familia Olivieri “el profesionalismo y la convicción con la que llevaron adelante la construcción de las instalaciones, y la pasión para exceder las expectativas de los clientes”. Además, aseguró que el respaldo de la red es uno de los mayores diferenciales de la marca.

El foco en la experiencia del cliente

El proyecto fue diseñado con foco en la experiencia del cliente, la innovación, la tecnología y la digitalización. Cada detalle de la infraestructura fue pensado para ofrecer un servicio integral, moderno y personalizado, en línea con el Toyota Way, la filosofía y cultura de la compañía.

El nuevo concesionario se distingue por incorporar el diseño más reciente de fachada e interiores, completamente alineado a la nueva Toyota Dealer 2.0. Las instalaciones cuentan con pantallas digitales interactivas, cartelería dinámica y señalización intuitiva.

Entre sus elementos diferenciales, Toyota Olivieri implementó el Proyecto Cliente Único, un proceso exclusivo diseñado para asegurar la satisfacción de los clientes tanto dentro como fuera del concesionario. El Hub de Clientes es un espacio cálido, moderno y funcional, pensado para recibir, agasajar y fidelizar.

El concesionario cuenta con un equipo multidisciplinario y proactivo de marketing, enfocado en la creatividad y la innovación, alineado a los requerimientos comerciales de Toyota Argentina. Esta estrategia se complementa con la inversión en tecnología y herramientas de gestión para todas sus unidades de negocio, garantizando una operación rápida y eficiente de cara al cliente.

¿Qué ofrece Toyota Olivieri?

Salón de ventas de vehículos 0 km y salón de Toyota Usados Certificados.

Taller de posventa equipado con tecnología de última generación.

Centro de Repuestos Originales.

Espacios destinados a la comercialización del Plan Toyota.

Oficina de Ventas Corporativas.

Áreas de atención al cliente y espacios de espera confortables.

Estacionamiento para clientes, entre otros servicios.

