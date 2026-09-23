El mercado automotor cerrará 2026 por debajo de las proyecciones iniciales. La menor capacidad de compra de quienes pagan al contado y una recuperación del crédito más lenta de lo esperado moderaron la demanda, aunque el sector ya prevé una recuperación para 2027.

“Cuando arrancaba el año nosotros veíamos un mercado más cercano a las 650.000 unidades y hoy ese número está más cerca de las 540.000-550.000, lo que equivale a un 10% menos contra el año pasado”, señaló Andrés Massuh, director comercial de Toyota, durante la Mobility Summit organizada la semana pasada por El Cronista y la revista Apertura.

Sobre los motivos, señaló que el comprador que adquiere un vehículo al contado en la venta convencional, se vio afectado por una menor disponibilidad de ingresos y que quien compra financiado postergó decisiones a la espera de una baja de tasas que finalmente no llegó al ritmo esperado.

Asímismo, se mostró optimista para el próximo año. “Para 2027, la proyección es muy probable que sea mejor y vemos un mercado cerca de los 610.000 unidades”, adelantó.

Necesidad de financiamiento

Al hablar sobre el financiamiento que ofrece la compañía para la compra de vehículos, Andrés Massuh destacó el crédito UVA a cinco años anunciado por Toyota hace pocas semanas. Sin embargo, sostuvo que, en este tipo de productos, lo fundamental es que el cliente conozca de antemano cuánto va a pagar de cuota. “El cliente quiere saber el valor concreto. Eso te respalda, te da un número y dinamiza la compra de vehículos”, explicó.

Sobre la estrategia detrás del lanzamiento, señaló que, al analizar el mercado, detectaron que el principal freno no estaba en los precios, sino en el acceso al financiamiento. “Cuando lanzás un plan seductor para el cliente, eso tracciona, más allá del valor”, agregó.

Si bien sostuvo que el negocio automotor se mueve por expectativas ya sea en relación a precios o a créditos, al mirar otros mercados la financiación es mucho más alta por lo que, “en una situación normalizada, debería ser el motor número uno de venta y cambio de vehículos”, destacó.

El comprador actual de automóviles busca tecnología, conectividad e información, factores que están detrás de la transformación del mercado.

Cuidar la relación con el cliente

Pero, al mismo tiempo, hay un cliente que sigue valorando el costo del vehículo durante toda su vida útil, la posventa, el servicio y la calidad de atención. “En Toyota estamos enfocados en eso. La venta no es el fin último, es el principio de una relación con el cliente que queremos mantener de por vida”, aseguró Andrés Massuh.

En este sentido, destacó el desempeño de la posventa, que creció un 5% interanual. “Eso demuestra que, con la garantía de hasta 10 años o 200.000 kilómetros y todos los atributos que tenemos, la retención es clave”, señaló.

Al referirse al avance de las marcas chinas, Massuh reconoció que se trata de un fenómeno reciente para el mercado argentino, aunque señaló que la competencia forma parte de una tendencia que ya tiene mayor recorrido en otros mercados de América latina que siguen eligiendo a Toyota como número 1.

Hilux fue el vehículo más vendido durante el mes pasado en la Argentina. “No minimizo la competencia, pero tenemos experiencia para competir”, afirmó.

La fuerza de Hilux

En ese sentido, agregó que Hilux es el auto más producido en la historia de Argentina. Y en relación a su comercialización hay una reconfiguración. “Antes donde más se vendía era en el área metropolitana de Buenos Aires. En cambio, hoy se despachan más unidades a zonas cercanas a la cordillera como San Juan, Neuquén, y Catamarca. La tracción proviene de la minería, el agro y el petróleo, donde tiene un 39% del mercado”, destacó.

Además, señaló que cerca del 45% de las ventas directas de la compañía corresponden a Hilux.

Toyota está próxima a lanzar la renovación de Hilux y aunque aún no hay fecha definida, Massuh aseguro que “con un pasado y un presente tan fuerte, el futuro está lleno de expectativas”.

Al referirse a las tecnologías de motorización eléctrica e híbridas Massuh destacó que la ecuación actual de un 70-30 debería revertirse en los próximos años. “Es un proceso, no creo que sea inmediato pero va camino a eso”, concluyó.