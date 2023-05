Todos contra UBER: un conjunto de sindicatos le declaran la guerra a la app de movilidad más famosa

La Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte (Ugatt), liderada por el ferroviario Omar Maturano, junto con otros referentes sindicales, emitió un comunicado en el que instan a la empresa Uber y al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a cumplir con la ley en Argentina.



Omar Maturano, lider de la Ugatt.

Los gremialistas recuerdan que "desde el año 2017, los fallos judiciales han instado al ENACOM a bloquear el uso de la aplicación de Uber en el territorio nacional debido a que la empresa no cuenta con un CUIT para tributar en Argentina, no respeta las leyes laborales y no brinda herramientas a sus trabajadores para poder ejercer el trabajo dignamente".

La Ugatt asegura estar a favor de la libertad de empresa, pero también afirma que la tecnología nunca puede estar en contra de los trabajadores y que la empresa Uber no respeta las leyes laborales y genera un perjuicio a las arcas del Estado en términos tributarios.

La organización sindical hizo un llamado a cumplir la ley y destaca la importancia de mantener la dignidad de los trabajadores argentinos y sus familias. Además, reafirma su compromiso con la cultura del empleo registrado y la importancia de mantener los convenios colectivos de trabajo.

Desde el Enacom, en tanto, ya habían aclarado en 2018 que no tienen competencia "para bloquear sitios web ni cuentan con la capacidad técnica para realizar esa tarea".

La Ugatt concluye su comunicado con la frase "DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA DE LA LEY NADA", haciendo hincapié en la importancia de respetar las leyes laborales en Argentina.

Uber

Uber es una empresa de origen estadounidense, aunque con sede en Países Bajos, que se dedica a ofrecer servicios de transporte a través de su aplicación móvil. La compañía fue fundada en el año 2009 y actualmente opera en más de 900 ciudades en todo el mundo.

En Argentina, Uber comenzó a operar en 2016, lo que generó una fuerte polémica con los taxistas y las autoridades gubernamentales. Desde entonces, la empresa ha enfrentado varios obstáculos legales para poder operar en el país.

A pesar de las restricciones, Uber siguió operando en algunas ciudades argentinas, como Buenos Aires.

De hecho, en abril pasado y en coincidencia con su aniversario número 7, Uber anunció que la aplicación estará disponible próximamente en San Carlos de Bariloche, que será la 19na. ciudad del país en incorporar el servicio.

En estos siete años, precisó la compañía en un comunicado, más de 500 mil personas prestaron algún servicio mediante la aplicación y más de 10 millones de personas la utilizaron.

En el país, la cantidad de viajes realizados por taxis a través de la app de Uber (último lanzamiento de la empresa) se triplicó entre diciembre y febrero, agregó Uber Argentina.