Temporal en Buenos Aires: hay casi dos meses de espera para reparar techos y ventanas

Los afectados por el temporal que el fin de semana pasado provocó la voladura de techos, ventanas y puertas deberán esperar, por lo menos, 45 días para arreglarlos. Sucede que las empresas dedicadas a reparar y fabricar cerramientos de vidrio y aluminio experimentan hoy un pico de demanda como consecuencia de la tormenta, que se suma, además, a un stock limitado de materiales por la fuerte suba del dólar oficial, que pasó la semana pasada de $ 375 a por encima de los $ 800.

" Tuvimos una semana realmente atípica de diciembre. Desde el lunes, no damos abasto con la demanda. Si bien, por lo general, no hacemos reparaciones, ante el fuerte temporal, estamos dándoles soluciones a nuestros clientes y salimos a socorrerlos ", explicaron en Alukolor, empresa que se dedica a fabricar e instalar cerramientos metálicos.

" No tenemos más manos. No hay personal para atender tantos pedidos. Por los destrozos, la mayoría de los clientes opta por desmontar el cerramiento que tenía e inclinarse por una instalación 100% nueva . En estos casos, estamos hablando de una demora de, al menos, 45 días desde el momento en que se abona el producto" , ampliaron.

En Lumicenter, firma que trabaja con techos de vidrio y cerramientos de aluminio, coincidieron que las demoras hoy existen y esto no se da sólo por el temporal. " Productos como aluminios y vidrios son nacionales, por lo cual, siempre hay stock. Pero, cuando hay fluctuaciones inflacionarias, crece la especulación. Esto trae aumentos incoherentes, que se trasladan desde proveedores hasta nosotros, ocasionando desabastecimientos momentáneos ".

Las demoras desalientan a los afectados, quienes desesperan por cerrar techos y ventanas lo antes posible. Por eso la mayoría busca reparar los daños, aunque no siempre es la opción más económica. " Lo que estamos observando es que es más económico desmontarlo y armar una nueva estructura que repararlo ", dijeron en Alukolor.

El temporal de la madrugada del último domingo destrozó inmuebles y vehículos.

En otra empresa del rubro, que fabrica e instala cerramientos de carpinterías de PVC y aluminio, A-Group Aberturas, aseguran que las consultas son incesantes. Pero aclararon que las reparaciones, que hoy tienen una fuerte demanda, sólo se hacen para aquellos clientes a los que se les instaló una abertura de la marca.

Los precios, dinámicos

Según explican en el sector, los precios se manejan en dólares. Así todo los presupuestos se actualizan permanentemente.

"Hoy, hay que calcular, en el caso de los techos de vidrios Blindex, un valor de u$s 300 por metro cuadrado (m2). Pero, como el dólar no está quieto, en pocos días, sigue aumentando ese valor. Con lo cual, no se pueden mantener precios como hace poco. Los actualizamos cada cinco días", explicaron en Lumicenter.

"Esta semana, tuvimos muchísimas consultas por presupuestos. Muchos se van a materializar la semana que viene. Notamos que los afectados se inclinan por los arreglos: es más económico. Los materiales que nosotros utilizamos de primera calidad, que son muy costosos", agregaron.

Actualmente, un techo de vidrio fijo, en un espacio pequeño de 2 metros por 4 de largo tiene un valor mínimo de u$s 2400. " En nuestro caso, hacemos los pagos tomando en cuenta el dólar paralelo ", aclararon en Lumicenter. Es decir, casi $ 2,4 millones.

A la fuerte demanda, por el temporal, se suma el contexto económico. "Todos los insumos se vieron afectados por la suba del dólar de la semana pasada. Los materiales que experimentan los mayores aumentos son aquellos derivados del cobre y el acero. La inflación y la incertidumbre, agravadas por la falta de stock, especialmente en productos importados, contribuyen a este fenómeno", explicó Alejandro Ginevra presidente de GNV Group, desarrolladora inmobiliaria premium de Puerto Madero.

En el caso de las aberturas metálicas, que fueron de las más afectadas por las tormenta del fin de semana, desde los anuncios del Ministro de Economía, Luis Caputo, aumentaron precios un 35 por ciento.