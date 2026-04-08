Colombia se alista para un fuerte temporal con tres días consecutivos de lluvias intensas, tormentas eléctricas y acumulados significativos, según el más reciente pronóstico meteorológico que advierte condiciones inestables desde el miércoles 8 de abril. El patrón lluvioso se extenderá hasta el viernes 10, con mayor intensidad en regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, donde se esperan precipitaciones continuas y episodios de tormentas. El informe indica que el miércoles será uno de los días más críticos, con lluvias moderadas a fuertes en varias zonas del país, mientras que jueves y viernes continuarán las precipitaciones, aunque con ligeras variaciones en intensidad. Las condiciones podrían generar encharcamientos, crecientes súbitas y afectaciones en movilidad, especialmente en ciudades y corredores viales. Para el miércoles 8 de abril se prevé un patrón lluvioso generalizado con mayor intensidad en el sur, oriente y occidente del territorio nacional. Sí. Para el jueves 9 de abril las lluvias persistirán en gran parte del país, especialmente en zonas del sur, oriente y occidente. La región Pacífica mantendrá precipitaciones moderadas a fuertes, mientras que la Andina tendrá lluvias ligeras a moderadas con algunos eventos intensos en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y Huila. En la Orinoquía seguirán las lluvias fuertes y en la Amazonía continuarán los episodios con tormentas eléctricas. El Caribe mantendrá condiciones más secas en el norte, pero con lluvias en sectores del sur. Para el viernes 10 de abril se prevé un ligero descenso en la intensidad de las lluvias, aunque las precipitaciones continuarán en amplios sectores del país. En Bogotá, las lluvias estarán sectorizadas durante las tardes, con mayor intensidad el martes 7 y el viernes 10 de abril. Las autoridades recomiendan estar atentos a cambios rápidos en las condiciones del tiempo, especialmente en horas de la tarde.