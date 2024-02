Sueldos ejecutivos: qué sectores pagarán mejores sueldos este año y cuándo darán los aumentos

Las áreas de Capital Humano de l as empresa no descansan y buscan distintas alternativas para que los sueldos de sus empleados fuera de convenio no pierdan estrepitosamente contra la inflación . Cuáles son los sectores se posicionan mejor en esta pelea.

El temido solapamiento entre los sueldos de los ejecutivos y los de los empleados bajo convenio está en los primeros puestos entre las preocupaciones u ocupaciones del área.

Así, si bien un grupo de empresas decidió dar un catch up en los primeros meses de este año para los sueldos de 2023 -47% lo hizo y 13% lo tiene bajo análisis, según el último relevamiento de WTW-, los aumentos que se hicieron a los salarios de los ejecutivos terminaron el año por debajo del aumento del costo de vida que se disparó en los últimos meses. En números la pelea terminó 185% sueldos con el catch up incluido versus 211,4% de la inflación.

El informe que hace la consultora especializada y que, en este caso, se hizo entre el 23 y el 31 de enero entre 441 compañías de diferentes sectores, asegura que un 54% de las empresas ya tiene definido el presupuesto para 2024 de acuerdo al mérito, al mercado y a la inflación que, en promedio, toman de base un 192% ; y un 32% lo tiene bajo análisis.

Además, un 33% tiene la intención de que los ajustes salariales sean iguales a la inflación. Pero otro 33% ya sabe que no podrá lograr esta meta.

Ajustes que darán sector por sector

Con una coyuntura complicada e incierta, hay actividades de la economía que logran pararse mejor ante la inflación.

Así, mientras la mediana arroja un 180% de aumento en el año, según el relevamiento de WTW, hay sectores que darán incrementos por arriba de ese porcentaje y otros por debajo .

El ganador en ese sentido es el sector "Hierro, aluminio, minero y metalurgia" que tiene presupuestado un aumento anual de 219%, un 72% lo darán en el primer semestre y un 49% en el primer trimestre.

"Retail" no se queda atrás y ya presupuestó un punto menos, 218% y un 103% será en el primer semestre, pero algo menos -un44%- en el primer trimestre.

En tercer lugar se ubica el sector de "Comunicaciones y entretenimiento" con un 217% y un 115% en el primer semestre.

Los sectores que darán aumentos por encima de la mediana

Pero así como hay sectores ganadores también hay perdedores: la actividad que presupuestó un menor ajuste fue la "Química" con un 150%. En el caso de la "Construcción" el aumento anual arrancará en el 155% y "Banca y entidades financieras", un sector con gremio fuerte, solo proyecta ajustar un 157%.