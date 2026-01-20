Ya hay fecha de su subasta

Después de que se anunciara la quiebra y venta de la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), estaba pendiente el proceso de venta, para después pagar a los exempleados. En la mañanera de este lunes (enero 19), la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que estaba pendiente este asunto y por eso viajará a Coahuila para darle seguimiento.

También se anunció, por parte de la sindicatura de AHMSA y Minosa las fechas para la quiebra y enajenación de sus activos, conforme a lo establecido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

El resultado fue producto de la propuesta hecha por el Síndico, Víctor Manuel Aguilera Gómez “para la enajenación conjunta, en bloque y como una sola unidad productiva indivisible” de las empresas operadas por Altos Hornos de México y Minosa.

Se trataba de una de las productoras de acero más grande de México y fue declarada en quiebra por una jueza federal. No llegó a un acuerdo con sus acreedores. El proceso de concurso mercantil había empezado desde junio de 2023.

Será por medio de una subasta en audiencia pública que se realice la venta. Su valor mínimo será de poco más de u$s $1,127 millones.

Las fechas quedan de la siguiente manera, “sujeto a la autorización judicial correspondiente”, según su comunicado:

• 19 de enero: Apertura del periodo de recepción de cartas de intención y de documentación para precalificación de inversionistas.

• 20 de enero: Apertura del periodo de precalificación de inversionistas interesados.

• 29 de enero: Entrega de convocatoria para subasta a periódicos nacionales e IFECOM.

• 03 de febrero: Publicación de la convocatoria para la subasta.

• 11 de febrero: Vence el plazo para la recepción de cartas de intención (posturas).

• 16 de febrero: Fecha límite para precalificación de postores.

• 17 de febrero: Fecha límite para notificar el resultado de la precalificación.

• 20 de febrero: Vence el plazo para impugnar el resultado de la precalificación.

• 24 de febrero: Plazo máximo para que el Síndico resuelva impugnaciones.

• 25 de febrero: El Síndico notifica el resultado de las impugnaciones.

• 26 de febrero: Plazo máximo para exhibir la garantía de seriedad y documentación que acredite la personalidad de los postores calificados.

• 02 de marzo: Celebración de la audiencia de subasta en las instalaciones del Juzgado Concursal.