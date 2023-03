Son hermanos, crearon el gin tonic tirado y ahora lo exportan a España: quieren expandirse en Europa

Pasaron cinco años desde que los hermanos Bruno y Franco Moretti, fundadores de la destilería que lleva su nombre, lanzaron al mercado su gin tonic tirado en barril. El comienzo no fue fácil y su despegue en ventas se dilató hasta fines de 2020. Pero ahora ya miran más allá de la Argentina. En diciembre pasado exportaron su primer lote a España y se encuentran en tratativas para llevarlo a Francia, Portugal y Alemania .

Primero, a principios del año pasado, empezaron exportando botellas de su marca insignia, Buenos Aires GIN, y latas de su línea propia de agua tónica, 4.5Bar. para testear el mercado. "Lo hicimos como parte de un negocio estándar que tiene una demanda estabilizada", indican. España, apuntan los Moretti, es el tercer mayor consumidor de gin tonic del mundo, solo detrás de Filipinas y los Estados Unidos.

Empezaron a exportar sus barriles de gin tonic tirado en diciembre de 2022 y buscan crecer en Europa

Una vez analizado el panorama, enviaron su primer barril de gin tonic "de grifo" que debutó en un bar de Madrid. "Si bien es un concepto innovador y disruptivo, y no hay demanda espontánea como sucede en Argentina, hay quienes se animan a incorporarlo y generan un efecto de contagio positivo entre sus colegas, y sobre todo quienes tienen más de un local gastronómico, que lo incorporan en uno y luego lo quieren para el resto", aseguran.

Expansión a la europea

Los barriles de gin tonic tirado se venden en unidades de 20, 30 y 50 litros y funcionan de la misma manera que uno de cerveza. "Mezclar gin con tónica no es en sí sorprendente, pero sí lo es estandarizar el proceso en una manera de elaboración y comercialización a gran escala", agrega Franco. Con este producto ganaron el premio Brand Innovator of the Year en los World Gin Awards 2023 .

En 2021 apostaron por el mercado masivo con las latas RTD.

Además de los barriles, también comercializan su gin y latas de tónica en vinotecas, bares y restaurantes en Barcelona, Valencia y Málaga. Pero España no fue el primer mercado internacional en el que plantaron bandera porque actualmente exportan botellas a Canadá y Paraguay . En tanto, el ingreso a otros mercados europeos podría no ser inminente: "Creemos que se va a materializar una vez que hayan comprobado que en España funciona".

Para su expansión en Europa están diseñando una nueva línea de gin saborizados . "Sabemos que se ajusta a los nuevos estándares de consumo europeos con variedad de sabores para cada ocasión", detallan.

En sus inicios los Moretti vendían alrededor de 17 botellas por semana y hoy, entre demanda nacional e internacional, producen un promedio de 12.000 litros por mes. "Dentro de nuestro plan está contemplado poder duplicar la capacidad productiva varias veces con la incorporación de equipamiento", comentan desde la compañía.

El gin tonic no se limita a los barriles, ya que, desde 2021, también cuentan con una versión RTD en lata . "Sabemos que las latas tienen un gran potencial en el canal de ventas masivo, sin embargo preferimos ser cautos a la hora de competir con marcas mundialmente famosas", explican.



La historia detrás del gin

Los hermanos Moretti, oriundos de Cipolletti, Río Negro, ingresaron al mundo del gin en 2016 . Antes de eso Bruno (ingeniero informático) y Franco (biólogo molecular) se dedicaban a hacer música con su propia banda.

Destilería Moretti produce 12.000 litros por mes y planea aumentar su capacidad productiva.

Ese año decidieron emprender juntos y se decidieron por la producción de bebidas. Invirtieron $ 50.000 para importar un pequeño alambique desde los Estados Unidos y montar un laboratorio casero. Ahí perfeccionaron la fórmula que luego se convertiría en el Buenos Aires GIN.

Dos años después lanzaron el Caporale Oaked GIN añejado en barricas de roble francés y americano y en 2019 debutó su gin tonic tirado. En abril de 2022 presentaron su London Dry Gin y sumaron 4.5Bar, su marca de agua tónica y ginger ale.

La compañía ahora desarrolló su propio departamento de I+D, Moretti Signature. "Estudiar y conocer el mercado europeo nos abrirá la mente a nuevos desafíos, probablemente incursionar con nuevos productos o desarrollar nuevas innovaciones en función de lo que demande el mercado", concluyen.