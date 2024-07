Son argentinos y triunfan en los eSports: cómo funciona la empresa detrás de 9z Globant

La industria de los eSports crece a pasos agigantados en el mundo, y, en la Argentina, ya se considera una disciplina profesional. En ese contexto, 9Z Globant -el equipo de deportes electrónicos que fundó el streamer local Francisco 'Frankkaster' Postiglione en 2018 y este año sumó a Globant como socio, entró al Top Ten de los mejores del mundo.

En 2021, el grupo de entretenimiento Dale Play, una firma que trabaja con artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Airbag y Lali, entre otros, se asoció a Frankkaster con el objetivo de diversificar su negocio y llevar al equipo "a lo más alto del mundo" profesionalizándolo, comentó Federico Vanzini, Gerente General de Dale Play y 9Z.

De esta manera, el equipo pasó de estar entre los 20 mejores del mundo a formar parte del top 10 y ya puso un pie en España, uno de los países más competitivos a nivel mundial. Este año se inauguró en Madrid una 'Gaming House', que es un espacio de entrenamiento y vivienda para los deportistas de alto nivel, que se suma a las otras dos oficinas que la empresa tiene en los barrios porteños de Palermo y Belgrano.

La asociación se dio, principalmente, porque ambas industrias comparten una misma audiencia que está focalizada, principalmente, en la Generación Z. " Es una especie de comunidad que es muy fanática. Son chicos de entre 15 y 25 años", explicó el ejecutivo.

Y siguió: "Los canales de comunicación se comparten entre las dos industrias. Son audiencias que están en Instagram, TikTok, Twitch, Discord, entre otras plataformas. Por eso, somos grandes creadores de contenido".

Frankkaster, fundador de 9Z Team

La creación de contenido especializado para cada red social es, según comentó Vanzini, una de las patas del negocio de los eSports, más allá de las competencias internacionales y los sponsors que acompañan el camino de los jugadores en cada uno de los torneos de deportes electrónicos que se disputan alrededor del mundo.



Hoy 9Z Globant tiene una audiencia de 1,1 millón de seguidores en redes sociales y crece año a año. De esta manera, se vuelve un canal de comunicación relevante para aquellas marcas que quieren llegar al público joven.

A pesar de que, según números de la consultora Statista, los ingresos anuales generados a nivel mundial por las competiciones de videojuegos, en 2022 fueron de u$s 1400 millones y se prevé que, para 2030, superen los u$s 4700 millones, Vanzini aseguró que "hoy en día tener un equipo de eSports no es un gran negocio, sino que es una apuesta".

Así, develó que gran parte del negocio está atado a los resultados deportivos, por lo que "resulta muy difícil planificar. Hoy, estando dentro del top 10 mundial, se garantizan más ingresos por el lado deportivo. Además, los jugadores tienen premios atados al ranking, entonces hay más ingresos. Pero, parte del desafío es tener empresas argentinas que nos acompañen a competir a nivel mundial. No es simple".

Hoy, en la Argentina hay entre 15 y 20 clubes de eSports. Sin embargo, "son pocos los que logran cierta subsistencia o tienen la posibilidad de competir a nivel global" , expuso. A su vez, Vanzini explicó que, en un principio, no es difícil armar una organización de deportes electrónicos, sino que, "lo que cuesta es armar una empresa alrededor de eso, pasar la barrera de tener, por ejemplo, 20 jugadores profesionales en distintas disciplinas, con sueldos todos los meses. La misma complejidad de la industria te lleva a asociarte para seguir creciendo".

Aunque son variables y dependen de la profesionalización de los jugadores, hay equipos contra los que se compite cuyos sueldos pueden llegar a ser de hasta u$s 20.000 mensuales.

Así, comentó que, a principios de 2024, Globant, el unicornio argentino que lidera Martin Migoya, se convirtió en uno de los socios del equipo. De hecho, cambió su nombre y ahora se llama 9Z Globant. Otras firmas que acompañan al equipo son la petrolera Shell, Logitech el Grupo Mirgor, entre otras.