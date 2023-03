YPF Luz se queda con la parte de Enel en Central Dock Sud

YPF Luz, la filial eléctrica de YPF, se quedará con el 40% de la generadora Dock Sud que le pertenecía a la italiana Enel. El grupo europeo, dueño de Edesur -empresa hoy en el ojo de la tormenta por los cortes de suministro en la ciudad de Buenos Aires y el GBA- había llegado el mes pasado a un entendimiento para vendérselo a Central Puerto, que se comprometió a pagar u$s 54 millones por esa participación. Pero YPF, socia en ese empresa con la misma cantidad de acciones, tenía una opción de first refusal, que decidió ejecutar en las últimas horas.

Fuentes al tanto de la operación confirmaron la transacción, que anticipó el portal La Política Online y será informada oficialmente en las próximas horas.

Hace un mes exacto, el 17 de febrero, Enel, que había anunciado su salida de la Argentina en noviembre, dio el primer paso en ese sentido, al cerrar la venta de sus intereses en generadoras térmicas. El deal fue de u$s 102 millones, entre los u$s 48 millones por Central Costanera y los u$s 54 millones en los que valoró su 57,14% en Inversora Dock Sud, dueña del 72% de las acciones de esa generadora. En términos directos, esa participación equivale al 40% de la empresa, cuyo otro 40% ya estaba en manos de YPF y el 20%, en poder de Pan American Energy, el grupo de la familia Bulgheroni .

Sin embargo, cuando informó la operación, Central Puerto -el grupo que lideran el ex Merrill Lynch Guillermo Reca, Carlos Miguens-Bemberg (antiguo dueño de la cervecería Quilmes) y Eduardo Escasany (titular del Grupo Financiero Galicia)- anunció sólo la adquisición de Central Costanera, con la que pasó a ser el principal generador de energía eléctrica del país: más de 7100 megawatts de potencia instalada, equivalentes al 17% de la capacidad total del país.

No obstante, el vendedor, Enel, había comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Buenos Aires que el precio de la transaacción (u$s 54 millones) todavía estaba "sujeto a ciertos ajustes acordados entre las partes, a producirse entre la firma y el cierre de la transacción". Agregó que ese closing, todavía, dependía "del cumplimiento de ciertas condiciones precedentes" y que esperaba que la operación se concretara antes del 31 de marzo .

Esas "ciertas condiciones precedentes" eran que YPF -que canaliza la inversión en Dock Sud a través de YPF Luz- no ejerciera la opción que tenía para igualar la oferta de Central Puerto. En la reunión de directorio realizada el jueves, la empresa decidió ejecutarla. Según publicó LPO, hubo razones más políticas que de negocios: evitar que Nicolás "Nicky" Caputo, amigo y socio político de Mauricio Macri, se expandiera en el sector eléctrico.

Caputo invirtió en la industria energética desde 2003. En 2007, de hecho, su hermano Luis (ya fallecido) integró, con Reca, Miguens y Escasany, el grupo inicial de fundadores de Sadesa, la precursora de Central Puerto. En diciembre, "Nicky" salió del capital de la empresa, que además de 11 generadoras es socia de Enel en Edesur, con el 48,5% de Distrilec, la controlante de la distribuidora.

Caputo, cuya presencia en el sector eléctrico estuvo cuestionada durante la administración Macri por los ajustes de tarifas y las inversiones en proyectos renovables, ya había vendido a fines de 2019 sus acciones en Transportadora Gas del Norte (TGN).

Por su parte, luego de la venta de sus negocios de generación térmica, Enel avanzará con su salida del país. Preveía iniciar este mes la licitación internacional para vender Edesur, el otro gran activo que conserva en el país (tiene más del 50% de su controlante, Distrilec). Esa operación, ahora, ingresó en penumbras, a la espera de cómo se desenvuelva la embestida del Gobierno contra la distribuidora. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anunció una demanda penal contra le empresa y su directorio por los cortes de suministro eléctrico que todavía afectan a 80.000 usuarios de Capital y el conurbano. De hecho, el Ejecutivo ya anticipó que, llegado el caso, analizará la quita de la concesión, de 2,5 millones de clientes en las zonas sur de la Ciudad de Buenos Aires y el GBA.